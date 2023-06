Ruská agrese na Ukrajině: Ukrajina udeřila na most spojující Cherson a Krym

- Prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek prohlásil, že ukrajinské zpravodajské služby obdržely informace, podle nichž Rusko zvažuje provedení "teroristického" útoku v Záporožské jaderné elektrárně, při němž by došlo k úniku radiace. Ve video prohlášení na messengeru Telegram uvedl, že Ukrajina sdílí tyto zpravodajské informace se všemi svými mezinárodními partnery.



Ukrajinské tvrzení, že Rusko připravuje provedení "teroristického" útoku v jaderné elektrárně v Záporoží, je "další lež", uvedl ve čtvrtek Kreml. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že ukrajinské zpravodajské služby obdržely informace, které ukazují, že Rusko zvažuje útok v elektrárně zahrnující únik radiace, informovala agentura Reuters.

- Ruský ministr obrany Sergej Šojgu ve čtvrtek uvedl, že ukrajinské síly snižují svou aktivitu na frontě a přeskupují se, ale stále mají potenciál k útočným akcím. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se ve středu nechal slyšet, že pokrok v ukrajinské protiofenzívě proti ruským silám je "pomalejší, než by bylo žádoucí", ale Kyjev se nenechá dotlačit k jejímu urychlení.

- Německý kancléř Olaf Scholz ve čtvrtek přislíbil Ukrajině dlouhodobé bezpečnostní záruky, ale zmařil naděje Kyjeva na rychlý vstup do NATO. "Musíme se na současnou situaci podívat střízlivě," řekl Scholz německým zákonodárcům v projevu v parlamentu a dodal, že vláda v Kyjevě sama uznala, že země nebude schopna vstoupit do NATO, dokud bude probíhat válka.

Russian media report a strike on Chonhar bridge that connects Crimea with mainland Ukraine.



It is an important logistical point for Russians to transport military supplies to the temporarily occupied part of Ukraine.



The bridge is currently closed for crossing. pic.twitter.com/HlKXJThpcT