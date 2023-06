K "novinkám" politické módy v Rusku patří antisemitismus

23. 6. 2023

čas čtení 2 minuty

Kreml se v současné době snaží přijít s novými narativy pro nadcházející rok, říká Vladimir Pastuchov. Mezi ty, které testuje, patří i "injekce antisemitské hysterie" vzhledem k nedávnému prohlášení Vladimira Putina, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je "ostudou židovského lidu". Kreml se v současné době snaží přijít s novými narativy pro nadcházející rok,. Mezi ty, které testuje, patří i "injekce antisemitské hysterie" vzhledem k nedávnému prohlášení Vladimira Putina, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je "ostudou židovského lidu".

"Výpůjčky fragmentů propagandy u Černé sotně nejsou nic nového," ale "nikdy předtím nebyla spuštěna antisemitská vlna přímo vládnoucí elitou", zejména v době, kdy "semité jsou v ní zastoupeni tak široce a různorodě".

Téma Zelenského židovství šíří s zvyšující se frekvencí. Až dosud se to mohlo zdát téměř neutrální, ale děje se to celé s jasným očekáváním, že netrénované oči laiků se nebudou zaměřovat na kontext této poznámky, ale na jejich podtext.

Předmět sdělení je jednoduchý a co je důležitější, také dobře známý: Židé zatáhli ruský a ukrajinský lid do války, čímž plní rozkazy amerických imperialistů. To je mezi ruskými nacionalisty již dlouho prosazované téma, ale nyní je legitimizuje sám Putin.

Krok za krokem je pokládán ideologický základ pro pogromy, protože poselstvím takových komentářů je, že to není ministerstvo obrany a FSB, kteří jsou zodpovědní za válku, ale obyčejní Židé. Jaké překvapení. Židé v Rusku si brzy připomenou, kdo jsou.

Antisemitismus v Rusku je vždy multifunkční: Začíná u obchodníků a končí soubojem na samém vrcholu elity. Vzhledem k tomu, že tomu tak je, lze na nový trend pohlížet také jako na přípravu ke krokům ani ne tak proti Kyjivu, jako proti lidem v Moskvě.

Historické zkušenosti naznačují, že pokud se s antisemitským trendem identifikoval Kreml, pak nikam nezmizí, ale bude se jen rozvíjet a pravděpodobně splyne s dalším silným trendem ve veřejném mínění, nepřátelstvím vůči oligarchům.

Tato fúze povede k přeformátování ruského politického života, a tak letos na podzim Rusko bude oblečeno "v jasných černých a zlatých barvách", což jsou barvy, které používali před sto lety černosotněnci. A to je vývoj, v nějž někteří ruští nacionalisté dlouho doufali.

Putinovo obvinění přišlo na sté výročí Igora Šafareviče, který zpopularizoval pojem "malý národ", tedy Židé, jako hrozbu pro Rusy a který jako první předložil myšlenku "rusofobie".

Zdroj v ruštině: ZDE

0