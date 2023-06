Nejslavnější světec

27. 6. 2023 / Soňa Svobodová

čas čtení 8 minut

Zavítáte-li někdy při svých cestách do hlavního města České republiky Prahy, určitě si nenechte ujít procházku po světově proslulém Karlově mostě, kterému se také často přezdívá „Galerie pod širým nebem“. A to díky třiceti barokním sochám a sousoším světců, z nichž tou nejznámější je právě socha sv. Jana Nepomuckého, kterýžto je znám jako patron mostů, komunikace, dobré pověsti, lidí od vody a také jako jeden z patronů italských Benátek, čímž je považován za nejslavnějšího světce, neboť jeho další barokní sochu můžete zhlédnout přímo na břehu Grand Canalu ve zmíněných italských Benátkách. A nedávno jsme si připomněli již 630 let od jeho mučednické smrti prostřednictvím barokních hudebních slavností Navalis na řece Vltavě, jejichž tradice sahá až do roku 1715, ale jestli se o ní budete chtít dozvědět i něco více, stačí sáhnout po knize, která vyšla při této příležitosti ve Svatojánském spolku pod názvem Musica Navalis-Dějiny slavností a kultu sv. Jana Nepomuckého. Jejími spoluautory jsou Petr Blažek, Jiří Mikulec a Vojtěch Pokorný.

Pane Pokorný, v dané knize se svými kolegy zpracováváte historii slavností Navalis od dávných minulých dob až do současnosti. Jak hodně náročný byl pro vás sběr podkladů k jejímu vytvoření?