Přibližně 6 milionů lidí v USA je ohroženo extrémním počasím, více než 700 000 lidí je bez proudu

27. 6. 2023

Výpadky se soustřeďují na jihovýchodě USA, v údolí Ohia se vyskytly silné bouřky a v Indianě se objevilo podezření na tornádo.



Podle CNN bylo v neděli večer více než 700 000 Američanů bez proudu a asi 6 milionů v celých USA je ohroženo extrémním počasím.



Výpadky se soustředily na jihovýchodě USA, kde se vyskytly silné bouřky v údolí Ohia a také v Arkansasu, Tennessee a Mississippi. V Bargersville ve státě Indiana, jižně od Indianapolis, se vyskytlo podezření na tornádo.



Podle organizace Union of Concerned Scientists (UCS), která sleduje výstrahy zasílané Národní meteorologickou službou, se od 1. května nejméně polovina obyvatel USA potýkala s výstrahou před extrémním počasím. Přibližně každá desátá výstraha má jasný signál, který ji spojuje s klimatickou krizí, uvedl začátkem tohoto měsíce Juan Declet-Barreto, vedoucí vědecký pracovník UCS pro oblast klimatické zranitelnosti. Vědci zjistili jasnou souvislost mezi klimatickou krizí a extrémními projevy počasí.



Minulý víkend přišlo v louisianském Shreveportu o elektřinu asi 100 000 obyvatel kvůli bouřím, které zasáhly Texas Panhandle a přesunuly se do Louisiany. Kvůli krizi museli čelit extrémním teplotám dosahujícím až 42 stupňů Celsia, aniž by měli k dispozici elektřinu pro klimatizaci a další způsoby ochlazování.



Zhruba 50 milionů Američanů, včetně obyvatel Arizony, Texasu, Louisiany, Oklahomy, Nového Mexika, Arkansasu, Mississippi a Tennessee, se v neděli potýkalo s výstrahou před vedry. Očekává se, že vysoké teploty budou pokračovat i během svátečního víkendu 4. července.



Nad Mexikem a některými částmi jihozápadu USA se usadila tepelná kupole. Tepelná kupole je způsobena horkým oceánským vzduchem, který je zachycen v atmosféře. Podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí dochází každoročně v průměru k 702 úmrtím v důsledku horka.



Teploty v Texasu se vyšplhaly nad 38 stupňů Celsia a přispěly k úmrtí muže a jeho nevlastního syna, kteří byli na túře v národním parku Big Bend. Teploty se tam pohybovaly kolem 48 °C a nevlastnímu synovi se při túře udělalo špatně. Otec zemřel při autonehodě, když hledal pomoc.



Uprostřed těchto spalujících teplot podepsal texaský guvernér Greg Abbott minulý týden nový zákon, který Austinu a Dallasu zabrání v zavedení opatření, podle nichž by stavební dělníci museli každé čtyři hodiny dostat desetiminutovou přestávku na vodu.

