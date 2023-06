Proč jsou životy uprchlíků méně cenné než životy pěti hloupých zbohatlíků?

Zmizení ponorky provozované společností OceanGate, která byla na "turistické" výpravě za vrakem Titaniku potopeného v roce 1912 při nehodě, jež si vyžádala životy více než 1 500 lidí, upoutalo pozornost miliard lidí na celém světě. Proč je ponorka, která explodovala s pěti lidmi, důležitá a tisíce utonulých uprchlíků nikoli? Co ospravedlňuje všechny peníze vynaložené na snahu zachránit pět lidí, zatímco ignorujeme ty, kteří se jen zoufale snaží uprchnout před válkami a chudobou v zemích, které Evropané v minulých staletích ekonomicky a kulturně zdevastovali?

To si uvědomil podnikatel, který uzavřel miliardáře do plechovky s hráškem převlečené za ponorku a vzal je téměř 4 000 metrů pod hladinu, aby navštívili vrak Titaniku.

Miliardáři si již uvědomili, že ve světě, který je propojený, nadměrně využívaný a od konce ke konci již kolonizovaný, už téměř neexistují nehostinné oblasti, které by mohli prozkoumat ti, kdo se nespokojí s tím, že jsou jen dalšími v zástupu bohatých. Pryč jsou doby, kdy jim k zábavě stačilo koupit si vlastní ostrov, vlastní motoristický tým nebo vlastní fotbalový klub.

Oběti imploze ponorky byly současnou verzí obráceného Ikara, který se vzpírá lidským i božským zákonům a podstupuje osudová rizika v tomto světě, který neustále vyžaduje překonávání hranic, aby člověk osvědčil vlastní existenci. Od výstupu na Everest až po výpravy na Aljašku, jak to udělal Petr Kellner, v každém příběhu vidíme hlubokou přitažlivost, kterou divočina působí na představivost těch, kteří mají příliš mnoho času a peníze.

Těm, kteří se již vyšplhali na vrchol, nezbývá nic jiného než se ponořit nebo zabít v klecích. Hledáme to, co nemáme, a jakmile toho dosáhneme, necháme to stranou a začneme si přát něco jiného, a dalšího, a dalšího, a tak dále, až se chceme dostat na Mars. Nebo na dno oceánu.





V týmu znuděných miliardářů každý zaplňuje prázdnotu, jak může. Elon Musk se za 180 miliard dolarů rozhodl koupit a proměnit Twitter ve své soukromé hřiště pro získávání (špatných) přátel a ovlivňování lidí. Mark Zuckerberg, za 85 miliard dolarů, si vytvořil vlastní hřiště metaverse. Ve volném čase cvičí jiu-jitsu a ukazuje, že člověk nežije jen lajky na sociálních sítích a penězi. Chce také získat medaile.





Minulý týden se majitelé Twitteru a Facebooku na sociálních sítích vyzvali na souboj v kleci. Zuckerberg se ptal na čas, místo a důvod. "Oktagon, Vegas," vyzval ho Musk... V jiném ringu už ukázal, jak odskočil soupeřům Jeffu Bezosovi a Richardu Bransonovi v boji o slibný trh: vesmírnou turistiku.





O chorobné touze vidět zblízka rozpadlé konstrukce symbolu průmyslové síly, který nedokázal odolat síle přírody - v tomto případě ledovci -, bylo řečeno mnoho. Tak to dopadá, když se lidé rozhodnou hrát si na Ikara, který vyšplhal na oblohu a letěl vstříc vlastní smrti.