Prigožin nedokázal zpečetit Putinův osud. Ale tady je návod, jak to my všichni na Západě můžeme udělat

27. 6. 2023

Moc ruského vůdce se opírá o fosilní paliva a nekontrolovaný kapitalismus - my všichni můžeme těchto jeho slabých míst využít, argumentuje Peter Pomerantsev.





Putin se zdá být slabší než kdy jindy - a to je pro vládce, který si zakládá na projekci síly, problematické. Abychom ještě více otupili Putinovu slábnoucí auru neporazitelnosti, musíme podkopat pilíře, na nichž stojí jeho mýtus siláka: koloniální dobývání, neregulovaný kapitalismus a zneužívání klimatu. Když se objeví otázky o jeho schopnosti vládnout, bude Putin tvrdit, že navzdory snahám hanebného "kolektivního Západu" se ruská ekonomika dokáže stabilizovat, protože svět potřebuje ruská fosilní paliva; že potřeba západních společností vydělávat v Rusku znamená, že nikdy nebude skutečně izolováno; že přes všechny své chyby na bitevním poli může Rusko stále ovláadt rozsáhlé území Ukrajiny a její zdroje.





Závažnější než dopad spotřebitelských značek je pokračující využívání sofistikovaných západních strojů a vývoz, který umožňuje výrobu pro ruskou armádu. Společnosti, jako je Haas Automation, byly obviněny, že pokračují v dodávkách strojů a dílů do Ruska. Všechny technologické firmy musí být ostražité, pokud jde o používání jejich výrobků při zločinech proti lidskosti.

Putinova moc je hluboce spojena s obrovskými generačními výzvami, kterým musíme nutně čelit. Za prvé,Když někteří lidé na Západě vyzývají Ukrajinu, aby "vyjednávala" s Ruskem a odstoupila území, aby získala "mír", je to zelená pro rádoby imperiální mocnosti kdekoli, aby dobývaly a těžily. Místo toho zajistěme Ukrajině veškerou vojenskou podporu, kterou potřebuje k osvobození od ruského imperialismu, a získejme všechny bezpečnostní záruky, které jsou nezbytné k tomu, aby se zabránilo další invazi Ruska kamkoliv. Zřízení tribunálu pro zločin agrese, jak navrhuje právník Philippe Sands, by také vyslalo signál, že nevyprovokovaná invaze, ať už ze strany Ruska nebo jiné mocnosti, nebude normalizována.Za druhé, je nutné. Mnoho jich tam stále zůstalo, včetně známých luxusních značek. Existují však i pozitivní příklady, kdy občanská společnost, zaměstnanci a spotřebitelé společně prosazují změnu. Vezměme si například případ výrobce švédské vodky Absolut, který po všeobecných výzvách k bojkotu přestal značku do Ruska vyvážet. Veřejná kampaň pak přiměla mateřskou společnost Absolut, Pernod Ricard, aby se z Ruska stáhla úplně.Problém se netýká jen jedné nebo dvou firem, ale. Dokonce i po ruské invazi a anexi Krymu v roce 2014 zejména německé společnosti nadále rozšiřovaly své obchodní vztahy s Ruskem. Po desetiletí byly obavy o lidská práva zavrhovány - kdo by je potřeboval, když na obou stranách budou vládní politiku nakonec diktovat ekonomické zájmy? Toto uvažování ignorovalo skutečnost, že ruský režim si tento laissez-faire přístup vyložil jako zelenou pro stupňování represí a agrese. Západ se staral pouze o obchod - proč by reagoval na invaze? Tato ideologie, nebo spíše tato ideologická výmluva pro krátkodobou chamtivost, zkrachovala.Přestaňme prodávat diktátorům provaz, na kterém věší lidi: naše sousedy - a nakonec i nás. A pokud existuje jeden základní prvek, který posiluje Putinovo tvrzení o neporazitelnosti, je to závislost na fosilních palivech. Boj proti Putinovi je zároveň bojem proti klimatické krizi. Jak uvádí profesor Alexander Etkind ve své nové knize, Putinova ekonomika je až ze dvou třetin závislá na vývozu ropy a plynu, převážně do Evropy, a to zásadně prostřednictvím plynovodů, které vedou přes Ukrajinu.Etkind tvrdí, že Putin zahájil invazi částečně proto, aby tento tok kontroloval. Navíc chtěl destabilizovat Evropu, zaplavit ji uprchlíky a vyvolat v ní takový chaos a strach, že Evropa bude nucena vzdát se plánů na nulové čisté emise uhlíku do roku 2050. Stejně jako často v průběhu této války se Putinovy cíle obrátily proti němu. Invaze vedla ke snížení závislosti na ruské energii. Putinova aura neporazitelnosti poháněná fosilními palivy byla otřesena, ale jsme teprve na části cesty.Podrobnosti v angličtině ZDE