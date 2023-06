Za Prigožinův puč je zodpovědný Putin osobně

26. 6. 2023

čas čtení 1 minuta

Ve svém projevu Putin lstivě zamlčel, že je hlavním inspirátorem a organizátorem této vzpoury, píše Vladimir Pastuchov. Ve svém projevu Putin lstivě zamlčel, že je hlavním inspirátorem a organizátorem této vzpoury,

Přitáhl k sobě Prigožina, vytáhl ho ze samého dna, schválil bezprecedentní experiment vytvoření obří soukromé armády bývalým zločincem při zachování trestní odpovědnosti za žoldáctví, velkoryse financoval tuto armádu jak z rozpočtu, tak ze společného fondu (nicméně v Rusku je to již dlouho totéž), rozhodl se v kritickém okamžiku ucpat díru na frontě touto soukromou armádou, poté, co postavil nejepičtější produktovod ve své kariéře - pro čerpání spodiny společnosti ze zóny na frontu - přešel do astrální roviny a několik měsíců nezasahoval do monstrózního sporu mezi Prigožinem a generály a přiléval oleje do ohně svým mlčením.

Putin si sám zavařil, nechal vzkypět a vylil sám na sebe všechno toto svinstvo. Na něco čekal, ale něco se pokazilo. A nazval ho svým přítelem...

Zdroj v ruštině: ZDE

0