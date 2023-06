Pokus o puč v Rusku: Wagner opouští ruské regiony, ale kde je Prigožin, není známo

26. 6. 2023

čas čtení 5 minut

Večer 24. června tisková služba Alexandra Lukašenka oznámila ukončení jednání s Jevgenijem Prigožinem. Trvaly celý den a konaly se v koordinaci s Vladimirem Putinem. V důsledku toho Prigožin přijal Lukašenkův návrh zastavit pohyb žoldnéřů přes území Ruska a podniknout "další kroky ke zmírnění napětí". Brzy sám Prigožin oznámil, že wagnerovci "rozpouštějí své kolony" a odcházejí "opačným směrem k polním táborům, podle plánu". Večer 24. června tisková služba Alexandra Lukašenka oznámila ukončení jednání s Jevgenijem Prigožinem. Trvaly celý den a konaly se v koordinaci s Vladimirem Putinem. V důsledku toho Prigožin přijal Lukašenkův návrh zastavit pohyb žoldnéřů přes území Ruska a podniknout "další kroky ke zmírnění napětí". Brzy sám Prigožin oznámil, že wagnerovci "rozpouštějí své kolony" a odcházejí "opačným směrem k polním táborům, podle plánu".

Kreml uvedl, že trestní řízení o vojenském povstání zahájeném proti Prigožinovi bude ukončeno a sám šéf SVS "odejde" do Běloruska. O tom, co tam bude dělat, neřekl tiskový tajemník ruského prezidenta Dmitrij Peskov nic. Mluvčí Kremlu označil slova ruského prezidenta, který předtím podnikatele obvinil ze "zrady", za záruku, že Prigožin odjede do Běloruska. Sám Putin se k dokončení Prigožinova "pochodu spravedlnosti" zatím nevyjádřil. Peskov také řekl, že wagnerovci, kteří se účastnili povstání, nebudou pronásledováni, protože vezmou v úvahu "jejich zásluhy na frontě". Někteří bojovníci, pokud budou chtít, podepíší smlouvy s ministerstvem obrany Ruské federace.

Bojovníci Wagnerovy SVS začaly opouštět Rostov na Donu. Jevgenij Prigožin také opustil město. Ve zveřejněném videu odjíždí v SUV, lidé stojící vedle něj ho doprovázejí potleskem. Ráno 25. června začaly konvoje Wagnerovy SVS opouštět Voroněžskou oblast. Telegramový kanál Fightbomber tvrdí, že vojenské letiště Millerovo v Rostovské oblasti, letiště v Rostově na Donu a předsunuté velitelské stanoviště ruských vzdušných a kosmických sil v regionu jsou stále pod kontrolou Wagnerovy SVS. Tato informace není potvrzena. Kde je Prigožin nyní, není známo.

Ve Volgogradu byl večer 24. června zadržen politolog a publicista Michail Serenko. Podle publikace "Poznámkový blok" s odkazem na Serenkovy příbuzné kolem 10. hodiny vniklo šest ozbrojených mužů a vyšetřovatel do jeho bytu. "Vyšetřovatel přečetl něco, co údajně bylo vydáno v souvislosti s trestním případem vzpoury Wagnerovy SVS. A údajně k němu přispěl Michail. To je naprostý nesmysl!" řekla manželka politologa. Později Serenko řekl, že byl propuštěn, je svědkem v případě vzpoury.

Regionální úřady začaly rušit některá omezení zavedená kvůli Prigožinově vzpouře. Orgány Voroněžské a Lipecké oblasti oznámily obnovení pravidelné autobusové dopravy. Doprava na dálnici mezi Taganrogem a Rostovem na Donu byla obnovena. Omezení dálnic na území Krasnodar a v regionu Kaluga byla také zrušena. Kancelář starosty Rostova na Donu také oznámila, že zařízení wagnerovců poškodilo více než deset tisíc metrů čtverečních vozovky ve městě. Úřady slíbily, že je opraví do dvou dnů.

Současně pokračuje režim "protiteroristické operace" zavedené v Moskvě, Moskevské oblasti a Voroněžské oblasti. Dmitrij Peskov řekl, že režim bude zrušen "ve velmi blízké budoucnosti", ale neuvedl přesné datum. Moskevské úřady se rozhodly nezrušit den volna plánovaný na 26. června.

Bojovníci čečenského praporu "Achmat" se vracejí z Rostovské oblasti na Ukrajinu. Oznámil to ráno 25. června velitel jednotky Apty Alaudinov. Den předtím byli bojovníci Achmatu posláni do Rostova na Donu, aby "provedli protiteroristickou operaci proti účastníkům povstání".

Ruské proválečné a propagandistické kanály informovaly o ztrátách Ministerstva obrany Ruské federace v důsledku povstání. Telegramový kanál Rybar, blízký ministerstvu, tvrdí, že zahynulo více než 20 pilotů, kteří byli na palubách letadel a vrtulníků sestřelených PMC. Podle kanálu je řeč o sedmi vrtulnících a letadlech. "Vlastenecké" vydání Readovky píše o 15 mrtvých, včetně osmi lidí, kteří byli na palubě leteckého řídícího střediska v letounu Il-18. Telegramový kanál Fightbomber, který hlásil sestřelené letadlo během vzpoury, oznámil 13 mrtvých. Oficiálně nebyly hlášeny ani sestřelené vrtulníky a letadla, ani mrtví.

Korespondentka prvního kanálu ruské státní televize Irina Kuksenkova tvrdí, že poblíž Voroněže wagnerovci sestřelili Il-22, na jehož palubě bylo deset lidí. Podle ní byl Prigožin na velitelství Jižního vojenského okruhu dotázán, proč se to stalo, protože toto letadlo neútočí. Prigožin údajně odpověděl, že "blázen v konvoji sestřelil všechno, co vzlétlo". Kuksenkovová také uvedla, že Prigožin souhlasil s tím, že zaplatí 50 milionů rublů jako odškodnění příbuzným mrtvých pilotů.

Americká média uvedla, že americké zpravodajské služby věděly o Prigožinových plánech, ale Putina o nich neinformovaly. Podle The New York Times zpravodajské služby 21. června informovaly vysoké úředníky Bílého domu, že šéf Wagnerovy SVS se připravuje na zorganizování nepokojů proti vojenskému vedení země. Americké zpravodajské služby však neměly přesné údaje o tom, co se Prigožin chystá udělat.

Zdroj v ruštině: ZDE

0