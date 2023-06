Putin: Povstání bylo "odsouzeno k neúspěchu"

27. 6. 2023

Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí večer prohlásil, že povstání šéfa Wagnera Jevgenije Prigožina bylo "odsouzeno k nezdaru" a že povstání zanechalo zemi "jednotnou".



V pondělí večer v televizním projevu k národu, poprvé od chvíle, kdy Prigožin zastavil svůj pochod na Moskvu, Putin řekl, že "ozbrojené povstání by bylo potlačeno v každém případě".



"Organizátoři vzpoury to pochopili," řekl, aniž by zmínil jméno žoldáckého pohlavára Prigožina.



"Jakékoli vydírání nebo způsob, jak vnést do Ruska zmatek, jsou odsouzeny k nezdaru.



"Učinil jsem kroky, abych se vyhnul velkému krveprolití. Potřebovalo to čas, včetně toho, aby si to ti, kteří udělali chybu, rozmysleli a viděli, k jakým důsledkům to povede," dodal prezident.



Zdálo se, že Putin naznačil, že skupina Wagner bude zrušena, a řekl, že bojovníci této žoldnéřské skupiny mají na výběr podepsat smlouvu s ministerstvem obrany. Putin dodal, že dodrží svůj slib a umožní bojovníkům Wagnerovy skupiny přesídlit do Běloruska, pokud budou chtít.



"Většina velitelů a bojovníků skupiny Wagner jsou vlastenci. Byli tajně použiti proti svým bratrům ve zbrani," řekl.





