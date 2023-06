Putinův přístup k historii: Existují v něm vůbec obyčejní lidé?

26. 6. 2023

Mnozí považují pokus Vladimira Putina propagovat "jediný proud ruských dějin" za něco nového. Ale ve skutečnosti je modelován podle sovětského přístupu, který zacházel s příběhem minulosti na území toho, co se stalo Sovětským svazem, jako s jediným proudem, který nakonec vedl k vytvoření SSSR, upozorňuje Andrej Děsnickij. Mnozí považují pokus Vladimira Putina propagovat "jediný proud ruských dějin" za něco nového. Ale ve skutečnosti je modelován podle sovětského přístupu, který zacházel s příběhem minulosti na území toho, co se stalo Sovětským svazem, jako s jediným proudem, který nakonec vedl k vytvoření SSSR,

Učebnice, jako je ta s názvem "Dějiny SSSR od starověku do roku 1861", Děsnickij studoval, když vyrůstal. Je zřejmé, že SSSR v roce 1861 neexistoval: vznikl až o šedesát let později. Ale základní matice, kterou Putin použil, byla zavedena už tenkrát. (V ČSSR například vyšla a byla ve školách používána dvoudílná učebnice "dějin Sovětského svazu", jejíž první svazek pojednává ruské dějiny do roku 1865 a druhý od roku 1865 dále - pozn. KD.)

Současné ruské učebnice dějepisu přistupují k minulosti dokonce ještě radikálněji: Poté, co opustili jak Boží království, tak komunismus, zavedli nejvyšší dobro, tj. nekonečnou reprodukci současného řádu věcí, který je prohlášen za "tradiční".

Jejich poselstvím je, že historie nepostupuje do nějakého vyššího bodu, ale spíše se pohybuje v kruhu, v jehož středu je vůdce, který nemůže být odstraněn nebo se dopustit omylu, jehož příjmení v každé nové inkarnaci se skládá ze dvou slabik a končí na "-in". Všechno ostatní je zajímavé jen do té míry, do jaké to oslavuje a podporuje tento kruh a toto epicentrum.

Mnohé, ale zdaleka ne všechny národní dějiny se zaměřují primárně na vládce spíše než na ovládané. Ale málokdo si vezme za vzor sovětský přístup a pak ho rozšíří až do tohoto absurdního bodu, kdy zcela eliminuje společnost a učiní ze současného vůdce to jediné, na čem opravdu záleží.

