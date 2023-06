Svrhnout Putina? To se nyní zdá jednodušší než dříve

26. 6. 2023

Wagnerovo povstání bylo možná odvoláno, ale v Rusku zanechává své stopy. Zdá se, že armáda již není jednotná za Putinem – neexistuje žádné jiné vysvětlení pro nerušenou cestu do Moskvy. Blíží se datum vypršení jeho funkčního období dříve, než se očekávalo?, píše Clemens Wergin. Wagnerovo povstání bylo možná odvoláno, ale v Rusku zanechává své stopy. Zdá se, že armáda již není jednotná za Putinem – neexistuje žádné jiné vysvětlení pro nerušenou cestu do Moskvy. Blíží se datum vypršení jeho funkčního období dříve, než se očekávalo?,

Bláznivý den Wagnerova povstání bude odborníky zaměstnávat po dlouhou dobu. To, co začalo jako střet s ruským vojenským vedením se rychle změnilo v rukavici hozenou Putinovu režimu a pak se znovu bleskově zhroutilo. Formálně Vladimir Putin vyhrál mocenský boj se šéfem společnosti Wagner Jevgenijem Prigožinem. Ve skutečnosti však oba utrpěli porážku.

Protože se často zapomíná, že moc má také virtuální složku, je takříkajíc na uvážení ostatních. Tato projekce výkonu se může při zkoušce rychle vypařit. Před válkou bylo Rusko považováno za druhou největší vojenskou mocnost na světě.

Ruské nemotorné válčení, korupce a nízká morálka v ozbrojených silách i hrdinný odpor Ukrajinců vedly k revizi tohoto hodnocení.

Podobná situace je i u Putina, který povstáním ztratil auru nezpochybnitelné moci. Na okamžik mi blesklo, jak tento nelidský režim může padnout. Prezident vypadal slabě, jeho armáda ze sebe udělala pitomce.

Wagnerův do značné míry nezpochybnitelný 800 kilometrů dlouhý pochod na Moskvu ukázal, že ruské bezpečnostní síly už nejsou nutně loajální k Putinovi a mnozí z nich nejsou ochotni pro Kreml riskovat své životy. Rusko vypadá jako stát, jehož instituce jsou prohnilé.

Obrovská frustrace armády

Povstání také jasně ukázalo, že Putinův režim má datum vypršení platnosti, kterého by mohlo být dosaženo dříve, než se očekávalo. A že v armádě panuje obrovská frustrace z této nesmyslné války, z neschopných Putinových vazalů na vrcholu ministerstva obrany a z cynismu, s nímž Moskva používá vojáky jako potravu pro děla.

Zda to bude stačit ke skutečnému převratu se teprve uvidí. Ale Prigožin ukázal, že by to mohlo být jednodušší, než se předpokládalo. A to je uvědomění, které Putin už nemůže vymazat ze světa.

