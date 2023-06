HRW: Podivný ruský víkend

27. 6. 2023

čas čtení 4 minuty



Co přesně se v sobotu v Rusku stalo? ptá se Andrew Stroehlein v každodenním bulletinu organizace Human Rights Watch,



Stejně jako téměř všichni ostatní na této planetě se snažím pochopit krátce trvající povstání ruského žoldnéřského vůdce Jevgenije Prigožina.



Události měly zběsilý spád - Prigožin obsadil klíčové vojenské velitelské centrum v Rostově na Donu, sedm sestřelených letadel, Prigožinovy jednotky se řítily po dálnici na Moskvu, Putinovi věrní rozkopávali silnice a podnikali další kvapná obranná opatření v okolí hlavního města, Putin údajně prchal...

A pak, jen tak tak, bylo po všem. Zřejmě došlo k dohodě. Prigožin odejde do exilu v Bělorusku. To je vše, všichni, odložte popcorn. Představení skončilo.



Ještě dnes ráno se analytici drbou na hlavě a tuší, že nebezpečí ještě není zcela zažehnáno. Spekulace se množí a dezinformace se šíří po celém světě.



Čínská státem kontrolovaná média uvedla, že rozpory v ruském vedení jsou "iluzí", což dává vzpomenout na slova George Orwella z románu 1984: "Strana vám nařídila, abyste odmítli důkazy svých očí a uší. Byl to jejich poslední, nejzásadnější příkaz."



S kolegy jsme v sobotu události pozorně sledovali. Dali jsme dohromady prohlášení vyjadřující obavy HRW z toho, co bude rychle rostoucí rozkol mezi ruským ministerstvem obrany a žoldnéřskou skupinou Wagner znamenat pro obyvatelstvo Ruska obecně. Ani jednu ze stran nelze v tomto boji označit za "ty dobré".



To byl pro nás klíčový bod: obě strany se v poslední době dopouštěly zvěrstev. Ruské síly na Ukrajině a v Sýrii a Wagnerovy síly na Ukrajině, v Mali a ve Středoafrické republice. Měli jsme se začít setkávat s podobnými zvěrstvy i v Rusku?



Zdá se, že to je prozatím zažehnáno, ale vzhledem k tomu, jak rychle se události neustále mění, je to obava, kterou nelze zcela odmítnout. Stejně tak obavy z ještě hlubších represí v paranoidním Putinově Rusku - které je už tak dost hrozné - v důsledku přerušeného povstání.



Přes všechen zmatek a rychlé zvraty víkendových událostí se zdá, že jen jedna věc zůstala konstantní: Ruské síly stále vraždí lidi na Ukrajině. Při sobotním ruském raketovém útoku na obytný dům v Kyjevě zahynuli tři lidé a osm jich bylo zraněno.



Je Španělsko připraveno na další vlnu veder?



Nová zpráva zabývající se loňskými vlnami veder ve Španělsku ukazuje, jak extrémní horko a špatná reakce vlády tvrdě zasáhly lidi.



Nejvíce trpěli starší lidé a osoby se zdravotním postižením. V období od června do srpna 2022 zemřelo ve Španělsku v důsledku veder přibližně 4 600 lidí. Více než 98 procent z nich tvořili lidé ve věku 65 let a starší. Polovina všech lidí se zdravotním postižením v zemi je starší 65 let.



Výzkum se zaměřil na města Sevilla a Córdoba a blízké oblasti Andalusie. Postižení popisovali mozkovou mlhu, potíže s dýcháním, nízký krevní tlak, závratě, slabost, nedostatek spánku, infekce a ztrátu vědomí.



Většina z nich uvedla, že vlny veder ovlivnily i jejich duševní zdraví, přičemž sociální izolace se během extrémních veder, kdy byli nuceni zůstat dlouho doma, ještě umocnila. A se sociální izolací přichází i vyšší riziko horka, včetně úmrtí.



Andaluské úřady měly "akční plán pro vlnu veder", ale nezohlednily v něm potřeby osob se zdravotním postižením a nespecifikovaly opatření na jejich pomoc. Zdá se, že plán byl vytvořen bez jakéhokoli přispění lidí se zdravotním postižením nebo organizací, které je zastupují.



"Cítím se vládou opuštěná," řekla Laura Sanchezová, 41letá žena s tělesným postižením ze Sevilly.



Vzhledem k tomu, že vlny veder jsou s klimatickými změnami stále častější a intenzivnější, musí se úřady se svým "akčním plánem" vrátit k rýsovacímu prknu. A hlavně musí zapojit ty, kteří jsou nejvíce ohroženi, aby pomohly snížit nebezpečí, které jim hrozí.



