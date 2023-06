Zánik putinismu bude chaotický a násilný

28. 6. 2023

Ruská opozice – podobně jako Západ – se zdá být odsouzena k bezmocnému přihlížení zpovzdálí, píše Jamie Dettmer.

Neúspěšný puč Jevgenije Prigožina demonstroval křehkost držení moci Vladimirem Putinem. Nebo jak říká ruský opoziční lídr Michail Chodorkovskij: "Nyní země a svět vědí, že je možné vzbouřit se proti Putinovi."

Skupina polovojenského bosse, těžce vyzbrojených darebáků, hrdlořezů a branců nečelila žádnému odporu a pronikla do Ruska z okupovaného území na Ukrajině, zmocnila se kontroly nad Rostovem, klíčovým logistickým uzlem a vojenským velitelstvím, pak pokračovala po dálnici M4 směrem na Moskvu, čelila opozici pouze v okolí Voroněže, šest hodin jízdy od ruského hlavního města, ale ještě se jí podařilo dostat se do vzdálenosti 240 kilometrů od okraje hlavního města.

V sobotu večer si Putin mohl myslet, že bude spát o něco lépe poté, co byla uzavřena dohoda, podle níž žoldáci Wagnerovy skupiny odzbrojí nebo budou začleněni do ruské armády, zatímco Prigožin bude odvezen do Minsku. Ale – k Putinovu silnému zklamání – dokonce i toto uspořádání se mění, když vzdorovitý Prigožin v pondělí večer trval na tom, že mu Bělorusko nabízí, že mu umožní udržet jeho skupinu wagnerovských odpadlíků pohromadě jako bojovou sílu. Na znamení křehkosti Putin řekl, že wagnerovci mohou volně odejít, ale z Prigožinova prvního popřevratového zvukového vzkazu stále není jasné, zda se skutečně stáhl do Běloruska, nebo to někdy zamýšlel.

Pozoruhodné je, že celá eskapáda během víkendu si vyžádala jen asi 8 000 bojovníků, i když to je stále hodně lidí, kteří se účastní tajné operace. Prigožin je oportunista, ale jeho povstání vykazovalo známky příprav a zůstává pravděpodobné – i když překvapivé – že některé části šmírovacího státu nedokázaly zachytit, co se děje, a zabránit mu.

Ještě znepokojivější pro Putina však je, že mnoho jeho špionů a vrcholných představitelů to vědělo, ale drželo ho stranou informací. Americké zpravodajské agentury tvrdí, že věděly něco předem, takže je nepravděpodobné, že přinejmenším ruská vojenská zpravodajská služba GRU, která má úzké vazby na Wagnera, si nevšimla ničeho neobvyklého. Absence preventivní akce naznačuje, že někteří klíčoví hráči se rozhodli sledovat, zda jsou prezidentovy dny sečteny.

Bez širší aktivní podpory armády a aktérů, jako je čečenský vůdce Ramzan Kadyrov, však byla Prigožinova vzpoura odsouzena k nezdaru, což částečně vysvětluje bezpochyby náhlé rozhodnutí ukončit povstání a přijmout dohodu zprostředkovanou ruským satrapou Alexandrem Lukašenkem. Jak si běloruský autokrat, který je závislý na politické a ekonomické podpoře Moskvy, musel užívat toho, že se obrátil proti Putinovi a zachránil situaci!

Možná je to neúspěšný puč, ale jasným poraženým je Putin.

Klíčoví Putinovi spojenci a propagandisté již spouštějí povyk a ptají se, jak se vzbouření bojovníci dostali tak blízko k Moskvě. "Pokud tankové kolony postupují, proč nejsou zastaveny?" Televizní moderátor Vladimir Solovjov se zeptal v sobotu večer.

"Rusko se vyhnulo katastrofě," oznámil Cargrad, nacionalistické ortodoxní médium. "Nakonec bylo možné krveprolití zastavit, i když Rusko bylo jen krok od občanské války," dodal. "Politicky již byla narušena rovnováha existujících sil," uvedl v úvodníku. "Nechvalně známé 'věže Kremlu' se kymácejí. Někteří lidé možná budou muset odejít," naznačil zlověstně.

Takže je toho víc, co přijde - včetně pravděpodobného honu na čarodějnice a dalších strkanic a vnitřních bojů, zatímco frakce přemýšlejí, jak zajistit, aby se alespoň nestaly oběťmi, když balón konečně vyletí nahoru. "Poslední dějství jsme ještě neviděli," poznamenal v neděli v rozhovoru pro CBS americký ministr zahraničí Antony Blinken.

Tento názor sdílejí i ruští opoziční lídři v exilu, jako je Chodorkovskij. Pokus o vojenský převrat byl jednou z nejvážnějších politických událostí, které se v Rusku odehrály za posledních 20 let," říká. Ale "demokratická opozice nedokázala využít situace, protože se připravovala na různé scénáře," postěžoval si na Twitteru. "Demokratické hnutí se musí poučit: Změna režimu nevzejde z volebních uren," dodal.

Zatímco Chodorkovskij a další osobnosti demokratické opozice vítají vzpouru jako signál konce Putinovy vlády, seskupili se kolem Ruského akčního výboru – který spoluzaložil s bývalým mistrem světa v šachu Garry Kasparovem – a naléhají na západní vlády, aby uznaly "opoziční instituce jako legitimní zástupce ruské společnosti s přidruženými příležitostmi", protože "to pomůže opozici soutěžit s militarizovanými národními vlastenci".

