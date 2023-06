Rusko dosud nezpracovalo poučení z osudu Lavrentije Beriji

28. 6. 2023

čas čtení 1 minuta

Je tomu 70 let, co byl zatčen Lavrentij Pavlovič Berija, spoluvůdce komunistické strany a sovětského státu. O šest měsíců později byl bez soudu zastřelen za své "zločiny proti sovětskému lidu", aby se ostatní komunisté ochránili před pomstou. Je tomu 70 let, co byl zatčen Lavrentij Pavlovič Berija, spoluvůdce komunistické strany a sovětského státu. O šest měsíců později byl bez soudu zastřelen za své "zločiny proti sovětskému lidu", aby se ostatní komunisté ochránili před pomstou.

Rusové však nevstřebali poučení z toho, co se tehdy stalo, a tak nechali otevřené možnosti, že se takové akty pomsty a odvety budou opakovat.

Berija po Stalinově smrti navrhl spoustu změn, včetně propuštění statisíců vězňů GULAGu, kritiky rusifikace a sovětizační politiky na západní Ukrajině či v Litvě a volal po nový přístup k východnímu Německu, aby jeho obyvatelstvo neutíkalo na Západ.

Až do jeho zatčení všechna tato Berijova doporučení byla jednomyslně schválena vedením strany. Ale Nikita Chruščov a ostatní si začali uvědomovat, že to, co Berija dělá, může otevřít stavidla změnám, které by nakonec mohly ohrozit jejich mocenské pozice a dokonce i životy.

Proto se rozhodli, že armáda zatkne Beriju, provede podrobný výslech tohoto dlouholetého šéfa Stalinovy tajné policie, aby očernil jeho reputaci útoky na jeho politiku a dokonce se přiznal, že byl anglický špion, a pak ho v prosinci 1953 nechali bez soudního verdiktu zastřelit.

Jednota kolem vůdce byla v sovětském systému prezentována jako hlavní potřeba a zájem celku společnosti. Hlavním nepřítelem této falešně chápané jednoty je svobodný tisk, svoboda politické činnosti, opozice a kritiky.

Berija, jeho rodina a nejbližší podřízení se stali oběťmi odvetných opatření, nikoliv spravedlnosti. Až se toto stane nemožným, pak Rusko bude právním státem. Společnost by neměla být rukojmím obav elity ze svržení a pomsty.

Zdroj v ruštině: ZDE

