Ruská agrese na Ukrajině: Putin pozdravil davy lidí při mimořádné procházce na veřejnosti

29. 6. 2023

čas čtení 10 minut



Ukrajinský generál Valerij Zalužnyj říká, že síly převzaly "strategickou iniciativu"; ruský prezident pózoval pro selfie v Dagestánu

- Putin se "bratří" se stoupenci v Dagestánu. Ale je to Putin? Pro-Kremlin "correspondents" published a video of Putin ("Putin"?) communicating with the public in Dagestan republic.



Using all kinds of methods for a desperately needed reputation boost? pic.twitter.com/xtp7jjtQCK — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 28, 2023

- Ukrajina postupuje "pomalu", ale "jistě", říkají představitelé



Ukrajinské síly postupují "pomalu, ale jistě" na frontových liniích na východě a jihovýchodě země a také v okolí dlouholetého ohniska napětí Bachmut, uvedli podle agentury Reuters vysocí vojenští představitelé.



Ukrajinský vrchní velitel generál Valerij Zalužnyj řekl předsedovi amerického sboru náčelníků štábů Marku Milleymu, že se jeho silám "podařilo převzít strategickou iniciativu".



"Ukrajinské obranné síly pokračují v útočných akcích a my jsme dosáhli pokroku. Nepřítel klade silný odpor, přičemž utrpěl značné ztráty," napsal Zalužnyj na Telegramu.



Sdělil Milleymu, že ukrajinské síly potřebují zbraně a také odminovací zařízení - ukrajinští představitelé uvádějí jako překážku jakéhokoli postupu rozsáhlé zaminované území.



Agentura Reuters rovněž uvedla, že náměstkyně ministra obrany Hanna Maliar v projevu ve státní televizi zaznamenala postup v sektorech na jihu, které jsou mezi dvěma obsazenými městy - Berdianskem a Mariupolem.



"Každý den dochází k postupu," řekl Maliar. "Ano, postupuje se pomalu, ale jistě."



Jako příklad uvedla znovudobytí vesnice Rivnopol na jihovýchodě tento týden s tím, že "vyčišťovací operace byly dokončeny" a že armáda je nyní dobře zakopána.



Ukrajinský vojenský analytik Oleksandr Musijenko uvedl, že ukrajinské zisky na okrajích Bachmutu jsou pravděpodobně předehrou k plánům na znovudobytí dalších oblastí, včetně dlouhodobě napadaných měst Avijivka a Maryinka.



"Vstupovat do samotného Bachmutu nyní nemá smysl. Riziko je příliš velké," řekl ukrajinskému rozhlasu NV. "Ale na východě Ukrajina postupně přebírá iniciativu. Ukrajina zlepšila své taktické pozice, aniž by tam poslala významné zálohy."



Ukrajinské síly postupují "pomalu, ale jistě" na frontových liniích na východě a jihovýchodě země a také v okolí dlouholetého ohniska napětí Bachmut, uvedli podle agentury Reuters vysocí vojenští představitelé.Ukrajinský vrchní velitel generál Valerij Zalužnyj řekl předsedovi amerického sboru náčelníků štábů Marku Milleymu, že se jeho silám "podařilo převzít strategickou iniciativu"."Ukrajinské obranné síly pokračují v útočných akcích a my jsme dosáhli pokroku. Nepřítel klade silný odpor, přičemž utrpěl značné ztráty," napsal Zalužnyj na Telegramu.Sdělil Milleymu, že ukrajinské síly potřebují zbraně a také odminovací zařízení - ukrajinští představitelé uvádějí jako překážku jakéhokoli postupu rozsáhlé zaminované území.Agentura Reuters rovněž uvedla, že náměstkyně ministra obrany Hanna Maliar v projevu ve státní televizi zaznamenala postup v sektorech na jihu, které jsou mezi dvěma obsazenými městy - Berdianskem a Mariupolem."Každý den dochází k postupu," řekl Maliar. "Ano, postupuje se pomalu, ale jistě."Jako příklad uvedla znovudobytí vesnice Rivnopol na jihovýchodě tento týden s tím, že "vyčišťovací operace byly dokončeny" a že armáda je nyní dobře zakopána.Ukrajinský vojenský analytik Oleksandr Musijenko uvedl, že ukrajinské zisky na okrajích Bachmutu jsou pravděpodobně předehrou k plánům na znovudobytí dalších oblastí, včetně dlouhodobě napadaných měst Avijivka a Maryinka."Vstupovat do samotného Bachmutu nyní nemá smysl. Riziko je příliš velké," řekl ukrajinskému rozhlasu NV. "Ale na východě Ukrajina postupně přebírá iniciativu. Ukrajina zlepšila své taktické pozice, aniž by tam poslala významné zálohy."

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že odmítl výzvy Washingtonu a Kyjeva k vyzbrojení Ukrajiny kvůli "obavám, které podle mého názoru nemá žádný ze západních spojenců Ukrajiny".



V rozhovoru pro deník Wall Street Journal uvedl, že Izrael potřebuje "svobodu jednání" v Sýrii, kde často bombarduje íránské cíle v blízkosti ruských sil.



Uvedl také, že má obavy, že by na Ukrajině mohly být ukořistěny izraelské zbraně a předány Íránu, konkrétně systém protivzdušné obrany Iron Dome, který byl vyvinut společně s USA.



"Pokud by se tento systém dostal do rukou Íránu, pak by miliony Izraelců zůstaly bezbranné a ohrožené," řekl.-







- EU by neměla "snižovat laťku" členství pro Ukrajinu, pokud jde o korupci a demokracii, varoval dánský ministr zahraničí v rozhovoru pro Financial Times s tím, že by to znamenalo riziko "importu nestability".





"Chceme investovat, chceme pomáhat a chceme být co nejpozitivnější a pomáhat některým, ale nemůžeme snižovat laťku."

- Putin si při mimořádním setkání s veřejností potřásl rukou se svými příznivci







Zřejmě proto, že ruská veřejnost v Rostově na Donu nadšeně oslavovala Prigožinovy bojovníky ze skupiny Wagner, vydal se Vladimir Putin ve středu po příjezdu do odlehlého jižního regionu Dagestán u Kaspického moře, vzdáleného 2 000 km od Moskvy, mezi své příznivce na veřejnosti. (Anton Geraščenko spekuluje, zda to skutečně byl Putin nebo jeden z jeho dvojníků, vzhledem k tomu, jak obrovský strach má Putin z veřejnosti.)



- Ukrajinská zpravodajská služba SBU zatkla místního muže, kterého obvinila z pomoci Rusům při útoku na Kramatorsk. SBU uvedla, že zatkla zaměstnance společnosti zabývající se přepravou plynu, který pomáhal úder koordinovat a údajně zaslal videozáznam kavárny ruské armádě. Pro svá tvrzení neposkytla žádné důkazy.





- Ukrajinský ministr obrany uvedl, že očekává záruku, že jeho země bude po skončení války s Ruskem pozvána do NATO, a členství označil za nevyjednatelné. Před setkáním vedoucích představitelů NATO, které se uskuteční příští měsíc ve Vilniusu, Oleksij Reznikov uvedl, že Kyjev uznává, že vstup do vojenské aliance není možný, dokud konflikt pokračuje, ale trvá na tom, že bude třeba přijmout tvrdé závazky do budoucna.





0

216

Lars Løkke Rasmussen listu řekl, že Dánsko podporuje členství Ukrajiny, Moldavska, Gruzie a západního Balkánu v EU, ale že "geopolitické okolnosti" neospravedlňují přehlížení reforem správy věcí veřejných.Pokud by mělo být Ukrajině poskytnuto zvláštní zacházení, mělo by to být v podobě dodatečné pomoci Kyjevu při plnění standardů EU, řekl.Jeden z prominentních vojenských blogerů tvrdil, že došlo k "rozsáhlým čistkám" mezi velitelskými kádry ruských ozbrojených sil a že ruské MO v současné době prochází "crash testem" loajality, napsal americký thinktank.Bloger zejména tvrdil, že velitel ruských vzdušně-výsadkových sil (VDV) a údajný zástupce velitele bojiště generálplukovník Michail Teplinskij převzal povinnosti celkového velitele bojiště na Ukrajině od náčelníka generálního štábu a současného celkového velitele divadla armádního generála Valerije Gerasimova od blíže neurčeného data, ale pravděpodobně až po povstání ...Jiný ruský zdroj tvrdil, že "atmosféra podezření obklopila generální štáb" a že pobočníci Gerasimova jsou obviňováni z nerozhodnosti a selhání, zatímco pobočníci zástupce velitele společného uskupení sil na Ukrajině armádního generála Sergeje Surovikina jsou obviňováni ze spoluúčasti na povstání.ISW uvedla, že zdroje byly ve svých předchozích zprávách o změnách v ruském velení do značné míry přesné, ale zdůraznila, že nemůže potvrdit žádnou ze zprávToto vystoupení se zdálo být pokusem napravit škody, které na jeho image napáchala víkendová vzpoura. Putin se snaží ukázat, že si udržuje podporu lidu a stojí za ním celý ruský lid.Přiletěl do města Derbent v převážně muslimském regionu, aby oslavil islámský svátek Íd al-Adhá a navštívil starobylou citadelu a historickou mešitu, kde si udělal prohlídku a zastavil se, aby políbil fanoušky, zapózoval pro selfie a potřásl si rukou s jásajícími davy.Byl to neobvyklý krok pro tajnůstkářského prezidenta, kterého jeden z vysokých bezpečnostních činitelů kdysi popsal jako "patologicky se bojícího o svůj život". Putin během pandemie vyžadoval, aby jeho zaměstnanci prošli dvoutýdenní karanténou.Délka stolů, které Putin v loňském roce používal při vítání zahraničních lídrů, byla všeobecně považována za mocenskou hru a zároveň za výraz Putinova strachu z nákazy.Počet obětí ruského raketového útoku na restauraci ve východoukrajinském městě Kramatorsk vzrostl na 12 poté, co bylo ve čtvrtek brzy ráno vytaženo z trosek další tělo, uvedly ukrajinské záchranné služby.Mezi mrtvými jsou tři děti, uvedla na Twitteru, a 60 lidí bylo zraněno, včetně jednoho dítěte. Dřívější zprávy uváděly, že mezi mrtvými jsou čtyři děti.i. Deníks odvoláním na anonymní zdroje z amerických zpravodajských služeb uvedl, že generál Sergej Surovikin věděl předem o povstání vedeném šéfem Wagnera Jevgenijem Prigožinem, s nímž měl dobře medializované vazby. Surovikin je šéfem ruských vzdušných a kosmických sil a dříve byl vrchním velitelem Moskvy na Ukrajině.Při setkání s hlavou jihoruské provincie Dagestán, jehož části odvysílala státní televize, řekl: "Nepochyboval jsem o reakci v Dagestánu a v celé zemi.". "Prohrává válku doma a stal se tak trochu vyvrhelem po celém světě," dodal."Domnívám se, že je oslaben, protože to ukazuje, že autokratické mocenské struktury mají trhliny a on není tak pevně v sedle, jak vždy tvrdí," řekl Scholz v rozhovoru pro televizní stanici ARD.Návštěva se uskutečnila před summitem vedoucích představitelů EU, který začíná ve čtvrtek."Je pro nás těžké dnes vyloučit, že přítomnost skupiny Wagner v Bělorusku by mohla představovat potenciální hrozbu pro Polsko, které má s Běloruskem společnou hranici, hrozbu pro Litvu ... a také potenciálně pro Lotyšsko," řekl Duda.uvedl britský ministr pro Evropu Leo Docherty. Převod úroků ze zmrazených ruských aktiv je považován za jednu z právně nejschůdnějších cest, jak využít ruská aktiva na pomoc obnově Ukrajiny."Před nově jmenovaným generálním ředitelem stojí tři hlavní úkoly: zvýšit výrobu munice a vojenského materiálu, vybudovat ve společnosti účinnou protikorupční infrastrukturu a transformovat Ukroboronprom," uvedl Oleksander Kamyšyn, ministr pro strategický průmysl Ukrajiny.