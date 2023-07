Čínská imperiální zahraniční politika

3. 7. 2023

čas čtení 19 minut

Udělejte tohle všechno a mohli bychom otupit nejhorší excesy čínské imperiální zahraniční politiky – a překazit čínský sen, píše James Holmes. Udělejte tohle všechno a mohli bychom otupit nejhorší excesy čínské imperiální zahraniční politiky – a překazit čínský sen,

Komunistická strana Číny chce v Indo-Pacifiku velké věci, ale denně vynakládá nepatrné množství síly, převážně nepravidelným způsobem, aby je získala. Zdá se, že to je v rozporu se strategickou logikou. Intuitivně má smysl nalít zdroje do podniku, který usiluje o významné výsledky. Jít do toho pořádně, nebo jít domů! A tak si čínská strategie a operační metody zaslouží naši pozornost.

Clausewitz načrtává klasický vzorec, jak vymyslet způsoby dosažení politických cílů pomocí dostupných prostředků, a říká nám, že hodnota, kterou bojovník přikládá svému "politickému objektu" či cíli, by měla určovat "velikost" úsilí, což znamená rychlost, s jakou vynakládá vojensky relevantní zdroje k dosažení tohoto cíle, a "trvání" doby, po kterou investuje. Vynásobte sazbu časem a máte celkovou cenu, kterou musíte zaplatit, abyste vyrvali svůj politický cíl neochotnému nepříteli.

Jinými slovy: Nakolik něco chcete, určuje, kolik za to utrácíte a jak dlouho. Je to jako koupit si cíl podle splátkového plánu.

Clausewitzova formule tedy ani zdaleka netrvá na tom, abyste do toho šli po hlavě nebo domů, ale naznačuje, že konkurent má řadu možností, pokud chce dosáhnout velkého politického cíle. Může jít do toho ve velkém, dělat maximum z hlediska velikosti v naději, že uspěje, zatímco úsilí bude krátké. Mohl by ale také vyvinout střední úsilí a zároveň přijmout, že doba trvání bude delší. Nebo, v krajním extrému, by to mohlo zinscenovat úsilí menšího rozsahu, které spotřebuje velmi dlouhou dobu. Hodně záleží na stupni odporu, který nepřítel vyvine. Vítěz musí poraženého převálcovat, a to stanoví minimální práh vojenské síly pro podnik. A hodně záleží na tom, jak trpělivě vláda, společnost a ozbrojené síly dosahují svých cílů.

Čína dosud uplatňovala strategii trpělivosti, zejména v jihovýchodní Asii, kde používala nátlak proti nepřekonatelným sousedům, u nichž nedosáhla ozbrojeného konfliktu, a zároveň budovala vojenské prostředky k tomu, aby udělala něco odvážnějšího, rozhodnějšího a konvenčnějšího, pokud se tak straničtí lídři rozhodnou.

Takže podle mého soudu se čínské vedení rozhodlo pro nepatrnou, dlouhodobou snahu dosáhnout cílů, po kterých straničtí vůdci vášnivě touží a slibují – znovu a znovu a nejdůrazněji a nejjednoznačněji – že je čínskému lidu splní. Peking nazývá své cíle "čínským snem". To je vlajková fráze generálního tajemníka Si Ťin-pchinga pro jeho politiku "velkého omlazení čínského národa na všech frontách", abych si vypůjčil jeho slova z 20. sjezdu strany loni v říjnu. "Na všech frontách" pokrývá obrovské území, od budování prosperující socialistické společnosti přes získání kontroly nad Tchaj-wanem až po svržení regionálního uspořádání v západním Pacifiku a možná i mimo něj.

Čínským snem je učinit Čínu opět velkou.

To jsou velké cíle, které vyžadují maximální úsilí v Clausewitzově metrice velikosti a trvání. Jsou to také imperiální cíle. To je termín, který používám záměrně. Imperialismus je jedním z těch slov, která – jak napsal George Orwell o slově fašismus – byla používána tak ledabyle po tak dlouhou dobu, že začala znamenat jen o málo víc než "něco nežádoucího". Je to zatížený termín. Ale v roce 1940 profesor Hans Morgenthau ve svém klasickém "realistickém" textu Politika mezi národy definoval imperialistickou zahraniční politiku jako "politiku, jejímž cílem je svržení statu quo, zvrácení mocenských vztahů mezi dvěma nebo více národy". To je přesná a neutrálnější definice.

Podle Morgenthauovy definice je Čína typickým imperialistickým konkurentem.

A stojí za zmínku, že aspirace na imperiální zahraniční politiku není pro komunistickou Čínu ničím novým, i kdyby strana musela své aspirace na mnoho desetiletí odložit. Na první stránce své knihy o čínsko-japonské válce v letech 1894-1895 moje přítelkyně a kolegyně Sally Paineová píše, že japonské vítězství nad čínskou dynastií Čching obrátilo svět v Asii vzhůru nohama, vyneslo císařské Japonsko na vrchol regionálního řádu a vytlačilo Čínu z jejího obvyklého místa. Čína se od té doby snaží zvrátit výsledek čínsko-japonské války. Čínští lídři mohli souhlasit se statem quo, dokud byla země příliš slabá na to, aby ho změnila, ale vždy si představovali, že skoncovají se statem quo, který byl kdysi silný, a nahradí ho jiným pod čínskou převahou. Peking by mohl počkat, abych si vypůjčil slova bývalého stranického šéfa Tenga Siao-pchinga, ale to bylo účelné – přechodná fáze, která měla být odsunuta stranou, jakmile to umožní příznivá rovnováha sil.

To něco vypovídá o Číně jako strategickém konkurentovi. Pokračování v boji o omezený výsledek regionální války o 128 let později dovádí clausewitzovské rčení, že "ve válce není výsledek nikdy konečný", do extrému! A není to jen Čína proti Japonsku. Splnění čínského snu má nutně zhoubné důsledky pro Spojené státy, od roku 1945 rezidentní mocnost v západním Pacifiku a od roku 1991 světového hegemona. Návrat na vrchol asijského řádu znamená vytlačení Ameriky z její strategické pozice v regionu, což znamená uvolnění nebo rozbití americko-japonské aliance, kterou čínští vůdci považují za potlačující jejich oprávněné aspirace a národní vliv.

Stručně řečeno, čínská imperiální zahraniční politika se zaměřuje na návrat národa na vrchol asijského hierarchického řádu po dlouhém "století ponížení" Číny z rukou evropského a japonského impéria. To znamená degradovat ostatní. V Morgenthauově hantýrce usiluje o zvrácení mocenských vztahů s Japonskem a vystěhování amerických sil z regionu, čímž uvolní cestu Číně, aby se vrátila ke své historické pozici centrální mocnosti regionu.

Splnění čínského snu je docela ambiciózní program

A přesto Peking dosud neudělal nic dramatického, aby dosáhl svých aspirací. Místo toho je tu plíživé pronikání na území sousedů. Komunistická strana Číny vede revoluční válku postupně, po krůčcích, pokud možno bez použití násilí. To je takový ohýbač mysli, který je nepochybně součástí jeho přitažlivosti pro stranu. Je těžké bojovat proti strategii ohýbání mysli.

Před šesti lety jsme v Orbisu spolu s Jošiharou Tošim uveřejnili článek, v němž jsme přirovnávali čínskou strategii "šedé zóny" v Jihočínském moři k představě francouzského protipovstaleckého teoretika Davida Galuly o "studené revoluční válce", což je temná fáze před vypuknutím bojů, kdy povstalecká skupina začne pracovat na svržení stávajícího režimu, ale zdrží se násilí, dokud není připravena. Vláda váhá s preventivním zásahem proti tomu, co by mohlo být legitimní politickou opozicí. Její zdrženlivost otevírá manévrovací prostor pro počínající povstání.

Tato analogie staví Spojené státy, strážce řádu založeného na pravidlech na moři, do role úřadujícího režimu a Čínu do postavení revolučního vyzyvatele, který aktivně pracuje na svých cílech, ale dosud se neuchýlil k násilí. Nikdo nechce zakročit proti Číně, pokud k tomu nebude donucen. Toto váhání zaručuje Pekingu svobodu jednání, pokud uplatňuje sebekázeň a udržuje svou výzvu těsně pod prahem násilí.

Takové jsou rozpaky šedé zóny.

Tento přístup je pro Komunistickou stranu Číny a Lidovou osvobozeneckou armádu přirozený, neboť do všeho, co dělají, vnášejí povstalecké myšlení. Zapadá také do maoistické doktríny "aktivní obrany", kterou stranická vojenská strategie z roku 2015 propaguje jako "podstatu" toho, jak vidí strategické prostředí a představuje využití vojenské síly k jeho formování ve prospěch Číny.

Ve skutečnosti aktivní obrana instruuje slabšího soupeře, aby zůstal ve strategické defenzivě, dokud zůstává slabší, ale aby aktivně pracoval na tom, aby se stal silným, zatímco podniká kroky ke snížení vlivu silnějšího protivníka. Během této rané fáze boje by měla vést neregulérní válku proti nepříteli a zároveň získávat lidské zdroje a vojensky relevantní zdroje, které by jí pomohly postavit pravidelné síly. V případě úspěchu by Maova Rudá armáda časem dosáhla strategické parity. Nakonec by dosáhla strategické převahy, mohla by přejít do strategické ofenzívy a získat konvenční triumf na bojišti, na který by byl Clausewitz hrdý.

Čínští komunisté by scénář převrátili.

A tak čínská strategie šedé zóny – ikrementalistické používání nepravidelných prostředků k dosažení rozsáhlých politických cílů – nakonec dává smysl. Čínské strategické vedení se domnívá, že odvážný krok proti americko-japonské alianci by byl předčasný a nebezpečný. Ale také si uvědomuje, že metody a síly šedé zóny jsou dostatečné k dosažení zisků proti menším protivníkům, jako jsou Filipíny nebo Vietnam. To znamená rozmístit rybářskou flotilu, námořní milice a čínskou pobřežní stráž, všechny podporované silami Lidové osvobozenecké armády za horizontem, aby prosadily své nároky na námořní aktiva a vzepřely se ostatním.

Je to přístup, který se zatím vyplácí. Čína si nárokuje "nespornou suverenitu" nad většinou Jihočínského moře, což znamená, že si nárokuje monopol na legitimní použití síly na této vodní ploše spolu s právem vytvářet pravidla upravující to, co se tam děje. Komunistická strana Číny rozhoduje, ostatní poslouchají. A využívání orgánů činných v trestním řízení k prosazování svých politických nároků představuje rozumnou strategii. Pokud uplatňujete suverenitu nad geografickým prostorem, nárokujete si právo vymáhat tam právo. A pokud vaše orgány činné v trestním řízení s velkým náskokem převyšují pobřežní stráže a námořnictvo konkurenčních žadatelů, proč je nezačít používat k hlídání tohoto geografického prostoru, jako by otázka suverenity již byla rozhodnuta ve váš prospěch?

Držíte velký klacek vojenské síly nad horizontem a používáte malý klacek vymáhání práva jako primární nástroj k dosažení svých cílů.

Bude-li se Čína chovat jako regionální suverén dostatečně dlouho a nesetká se s žádným účinným tlakem uvnitř ani zvenčí regionu, pak by se podvolení se jejím požadavkům, jakkoliv nezákonným, mohlo stát v hlavních městech jihovýchodní Asie standardním postojem. Postupem času by se čínská kontrola nad vodami a ostrovy v Jihočínském moři začala jevit jako mezinárodní zvyk – a praxe států, tedy to, co dělají, je životaschopným zdrojem mezinárodního práva.

Souhlas vypadá jako souhlas. Místní těžká váha může vyhlásit mimozákonnou politiku, postavit za ni nadřazenou moc a zůstat v ní tvrdohlavá tak dlouho, že se její soupeři nakonec vzdají odporu proti ní. Tato politika nabývá jakéhosi kvazi-právního statusu, protože nikdo nevidí zásadní zájem na investování národních zdrojů po dlouhou dobu, aby ji mohl zpochybnit. Stačí se podívat na Spojené státy v době Monroeovy doktríny. Čína by tento precedens ráda zopakovala ve svém úsilí o nespornou suverenitu.

Neregulérní válčení na moři tedy představuje významný proud čínské imperiální zahraniční politiky. Jak s tím bojovat?

No, postulovali jsme, co Číňané chtějí a jak to hodlají získat. Udělejme totéž pro sebe a naše regionální spojence a partnery. Co by mělo být naším cílem v šedé zóně? Je to jednoduché: Chce-li Čína své sousedy odradit, měli bychom navrhnout svou strategii a vynutit rozmístění sil tak, aby jim dodalo odvahu a pomohlo jim postavit se za práva a privilegia, která jim zaručuje námořní právo a která znovu potvrzují autoritativní mezinárodní tribunály.

Zde je návod, jak to funguje. Chci, aby každý dnes dopoledne projevil fantazii: Představte si, že se na situaci v Jihočínském moři díváte očima filipínského nebo vietnamského rybáře, pobřežního strážce nebo námořníka. Vypadá to ponuře. Abychom uspěli, my, americké námořní služby a potenciálně naši spojenci, potřebujeme, aby věci vypadaly méně ponuře. Naším cílem by mělo být dát námořníkům jihovýchodní Asie srdce tváří v tvář komunistickému čínskému nátlaku. Měli bychom se snažit dát tomuto rybáři důvěru, aby šel ven a vydělal si na živobytí pro sebe a svou rodinu bez zbytečného strachu ze zneužívání ze strany dominantního pobřežního státu, který se nezákonně - ale účinně - prosazuje v regionálních vodách.

A teď si představte, co tento rybář vidí kolem sebe každý den: Čínskou rybářskou flotilu, milice na ní a největší pobřežní stráž na světě, to vše podporované námořnictvem, rovněž největší světovou silou svého druhu, spolu s pobřežními letadly a raketami. Tato síla naprosto převyšuje jeho pobřežní stráž a námořnictvo, jeho údajné ochránce. Úkolová skupina amerického námořnictva se objeví jednou za čas a vypadá impozantně, jen aby se brzy vypařila - takže čínské námořní síly ovládají sporné vody a mohou šikanovat čínské sousedy. Náš námořník je opět vystaven zneužívání, před kterým ho chceme chránit. Mohl by být sklíčený. A naše strategie nedosáhne svého cíle.

Takže můj dnešní základní postřeh je velmi základní: Pokud doufáte, že zvítězíte, musíte vstoupit na pole soupeření a zůstat tam po celou dobu trvání soupeření. Je to stejný princip jako ve sportu. Pochybuji, že by moji Georgia Bulldogs vyhráli dva národní šampionáty v řadě, kdyby se objevili na startu jen jednou za čas, aby ukázali svou úžasnost. Menší soupeři jako Alabama a Tennessee by po zbytek času dosáhli svého.

Podobně operace typu "přijeď a odejdi", jako jsou FONOPs a příležitostná vojenská cvičení, jsou v mnoha ohledech užitečné, ale v šedé zóně uplatňují přinejlepším slabý odstrašující prostředek. Poskytují jakousi virtuální přítomnost, ale jak říká starý vtip, virtuální přítomnost je skutečná nepřítomnost. Abychom povzbudili tohoto rybáře, aby provozoval své řemeslo, a abychom zmocnili jeho národ k výkonu svých svrchovaných práv na moři, musíme my a naši partneři neustále přítomni v plné síle. Přijít a odejít nestačí. Musíme přijít a zůstat.

To je to, co měl admirál J. C. Wylie na mysli ve své knize Vojenská strategie, když prohlásil, že "muž na scéně se zbraní" - voják, mariňák nebo námořník disponující větší palebnou silou - je konečným arbitrem toho, kdo co kontroluje. Kontrola něčeho je cílem vojenské strategie, a to jak v době války, tak v době míru. Kontrola je způsob, jakým vyhrajete. A musíte být na scéně, abyste mohli vykonávat kontrolu.

Mohli bychom dodat, že je jen rozumné pokusit se kontrolovat to něco, v tomto případě námořní geografický prostor, s co nejmenším nutným násilím - nejlépe vůbec žádným. Naši čínští přátelé to chápou. Vždy mluví o "vítězství bez boje". Ale nenechme se mýlit: nemluví o mírovém diplomatickém kompromisu. Nejezdí po Pekingu nebo Šanghaji s nálepkami COEXIST na náraznících. Agresoři milují mír, jak učí Clausewitz a jak potvrzují čínští stratégové. Byli by rádi, kdyby se ukřivdění vzdali bez boje a ušetřili Číně všechny náklady, nebezpečí a útrapy, které válka přináší.

Nikdy nezapomínejte, že podle tohoto jednoduchého vzorce vítězství má přednost před vítězstvím bez boje, nebo že mír je pro Čínu válkou bez krveprolití.

Nyní můžeme vyhrát bez boje, pokud přesvědčíme našeho protivníka, naše spojence a partnery a třetí strany schopné ovlivnit výsledek soupeření, že bychom vyhráli bojem, kdyby na to přišlo. Pokud to dáme naprosto jasně najevo všem stranám a budou tomu věřit, náš oponent by měl omezit své provokace jako ztracenou snahu a nechat region deeskalovat pod úroveň šedé zóny. Spojenci a partneři by získali sebedůvěru, aby se postavili za svá práva.

Pochybuji, že můžeme Čínu navždy odradit vzhledem k významu, který přikládá svému nároku na nespornou suverenitu nad regionálními vodami a pevninami, a vzhledem k zápalu, s nímž se honí za čínským snem. Ale možná budeme schopni ji den za dnem odradit. To je možná to nejlepší, co můžeme udělat. A kdo ví, jak dobré věci se mohou stát, pokud to dokážeme dělat dostatečně dlouho.

Pokud jde o to, jaké síly bychom měli v regionu rozmístit, abychom mohli účinně soupeřit, je to výzva pro vymáhání práva stejně jako vojenská výzva. Je to o suverenitě, která se opět scvrkává na to, kdo vytváří pravidla a kde na mapě. Takže v jistém smyslu bychom si měli vzít stránku z čínského scénáře a učinit pobřežní stráž – orgány činné v trestním řízení – a lehké námořní síly našimi vybranými nástroji, a podpořit je těžšími námořními silami a pobřežní palebnou podporou, pokud by se věci vychýlily z rovnováhy.

Proto jsou nedávné zprávy o našem návratu na Filipíny tak vítané, stejně jako zprávy, že mnohonárodní pobřežní hlídky mohou brzy vyrazit na moře. Experimentujme s tím, jak využít společné a kombinované námořní síly spolu s geografií pro strategický a politický efekt - povzbudit našeho hypotetického rybáře.

Udělejme to všechno a mohli bychom otupit nejhorší excesy čínské imperiální zahraniční politiky – a překazit čínský sen.

Zdroj v angličtině: ZDE

0