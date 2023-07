Ruská agrese na Ukrajině: Moskva odebrala z Ukrajiny 700 000 dětí, tvrdí ruský poslanec

- Viktoria Amelina, ukrajinská spisovatelka, zemřela 1. července po ruském raketovém útoku na Kramatorsk 27. června.



Byla v pizzerii s kolumbijskou delegací, která přijela podpořit Ukrajinu.



Viktoria dokumentovala ruské válečné zločiny na deokupovaných ukrajinských územích. Pracovala na knize o pohledu na válku očima žen. Velká ztráta. Hlubokou soustrast rodině Viktorie.

Viktoria Amelina, Ukrainian writer, died on 1st July after a Russian missile strike on Kramatorsk on 27 June.



She was in the pizzeria with a delegation from Colombia who came to support Ukraine.



Viktoria documented Russian war crimes on de-occupied Ukrainian territories. She… pic.twitter.com/9r1j8GQZEu