Musk a Bezos nabízejí lidstvu chmurnou budoucnost ve vesmírných koloniích

7. 7. 2023

čas čtení 7 minut

Soukromě vlastněné vesmírné kolonie jsou spíše totalitními nočními můrami než libertariánskými utopiemi, upozorňuje Matthew R. Francis. Soukromě vlastněné vesmírné kolonie jsou spíše totalitními nočními můrami než libertariánskými utopiemi,

Milion obyvatel žije ve městě pod slabě růžovou oblohou Marsu, jen sto let poté, co první robotické sondy ze Země navštívily rudou planetu. Lidé farmaří a pracují v prostředích, která je chrání před prachem a drsným ultrafialovým zářením.

Toto město, propagované jako společnost nespoutaná pozemskými zákony, je ve skutečnosti tak nesvobodné, jak je to jen možné. Společnost vládne všemu, vlastní nejen budovy, ale i vodu a vzduch, které lidé potřebují k přežití. Pokud si člověk vzal půjčku, aby zaplatil za dopravu, společnost ho fakticky drží ve smluvním nevolnictví. Lidská práva nejsou samozřejmostí, stejně jako tělesná autonomie.

Naštěstí tato dystopie není nevyhnutelná. Někteří z nejmocnějších mužů světa však věří, že je to součást multiplanetární budoucnosti lidstva - a jako vůdci soukromého vesmírného průmyslu mají potenciál realizovat velkou část této vize. Šéf SpaceX Elon Musk už léta prosazuje tvrzení, že do roku 2050 přesídlí na Mars milion lidí pomocí tisíce raket postavených jeho společností, přičemž první osadníci dorazí do konce tohoto desetiletí. Raketová společnost Blue Origin zakladatele Amazonu Jeffa Bezose plánuje v příštích pěti letech vybudovat "kancelářský park" na nízké oběžné dráze Země nazvaný Orbital Reef. Jeho konečnou vizí jsou však biliony lidí v kanystrech vesmírných kolonií, aby v nadcházejících staletích vyprodukovali "1 000 Mozartů a 1 000 Einsteinů", jak to pochybně formuloval.

NASA nyní udělila kontrakty na stavbu přistávacího plavidla, které bude v tomto desetiletí dopravovat astronauty na základnu, jak Bezosovi, tak Muskovi, aby pomohli vybudovat plánovanou lunární základnu. Vzhledem k jejich chmurné vizi mimozemských zítřků lidstva bychom se měli děsit plutokratů ovládajících jakýkoli aspekt naší budoucnosti.

Samozřejmě, průzkum vesmíru nebyl nikdy zcela nevinný. "Vesmírný závod" v roce 1960, včetně programu Apollo, byl z velké části zaměřen na triumf nad Sovětským svazem. Raketoplán prováděl vojenské mise. Současná agenda NASA Artemis – zejména tak, jak byla původně formulována za Trumpovy administrativy – je stejně tak o opětovném potvrzení americké nadřazenosti ve vesmíru a poskytnutí přístupu soukromým společnostem k přírodním zdrojům Měsíce, jako o pokroku vědy.

Pro Muska se ostatní planety zdají být příležitostí, jak opustit zákony. "Pro služby poskytované na Marsu nebo při tranzitu na Mars prostřednictvím Starship nebo jiné kosmické lodi strany uznávají Mars jako svobodnou planetu - a že žádná pozemská vláda nemá pravomoc nebo suverenitu nad marťanskými aktivitami," říká satelitní internetová společnost Starlink společnosti SpaceX ve svých smluvních podmínkách. Za prvé, Starlink ještě neslouží Marsu a možná mu nebude sloužit nikdy, ale co je důležitější, toto tvrzení není pravdivé - veškerá činnost na jiných světech je řízena příslušným národem v souladu se Smlouvou o kosmickém prostoru z roku 1967. Nicméně jakákoliv vláda vázaná na Zemi by měla potíže s vymáháním zákonů o trvalém osídlení Marsu, kde by jediným východiskem mohlo být zastavení zásobovacích misí, což by bylo drastické opatření, které by mohlo zabít celou kolonii. Dokonce ani sankcionování společnosti doma by nezastavilo problémy na jiné planetě, zvláště pokud SpaceX vlastní rakety, aby se tam dostala.

Musk a jeho společnosti nemají nejlepší výsledky v dodržování zákonů na Zemi, což nemluví dobře o tom, jak by řídil kolonii na Marsu. Jeho marťanští zaměstnanci se mohou těšit na "spálení oleje ve 3 hodiny ráno, neopustí ani továrnu", což je režim, za který chválil čínské dělníky; Musk požadoval intenzivní pracovní týden od zaměstnanců Tesly, SpaceX a Twitteru, z nichž nejméně jeden (později vyhozený) tweetoval o tom, že spí na podlaze své kanceláře. Použil také osídlení Marsu jako příklad toho, proč se obává klesající porodnosti (což je fixace bílých supremacistů po více než století). To vše je znepokojující, protože Muskovy společnosti SpaceX a Tesla čelí vyšetřování kvůli obviněním z rasového a sexuálního obtěžování a vícenásobného porušení bezpečnosti. SpaceX také údajně zaplatila zaměstnanci vyrovnání poté, co oznámila, že Musk nabízí koně výměnou za sexuální služby. Od té doby, co Musk převzal otěže na Twitteru, platforma sociálních médií zintenzivnila cenzuru jménem autokratických režimů, včetně Turecka a Indie, a přivítala bílé supremacisty zpět, zatímco nový majitel sám chválil brutální historické diktátory a šířil antisemitské memy. Toto chování je dost znepokojující u generálního ředitele, ale je alarmující u vůdce vesmírné kolonie.

Zdá se, že technologičtí miliardáři obecně rádi píší svá vlastní pravidla, zatímco odmítají právní autoritu ostatních, a Bezos není výjimkou. Jeho raketová firma Blue Origin, jak již bylo zmíněno, také získala kontrakt od NASA na konstrukci lunárního přistávacího modulu pro projekt Artemis, který kromě zajištění trvalé přítomnosti lidí otevře Měsíc těžbě. Projekt je plánován jako soukromá náhrada za Mezinárodní vesmírnou stanici, jednou z výhod Orbital Reef je ale jeho osvobození od vládního dohledu, který by ve světle mnoha pracovních problémů v Amazonu měl dát každého varovat.

Řečeno bez obalu: Pokud se naši vesmírní vládci chovají tímto způsobem na Zemi s vládami, které se jim dívají přes rameno, jak se budou chovat mimo tento svět s malou možností dohledu nebo nápravy? Dokonce i návrat na Zemi z Marsu může být technicky nemožný. Svěřit svůj život soukromým vesmírným společnostem je velký hazard, v neposlední řadě od té doby, co guvernér Floridy Ron DeSantis v květnu podepsal zákon chránící SpaceX a další společnosti před odpovědností za smrt nebo zranění způsobené vesmírnými lety.

Jedna z prvních popularizací orbitálních stanic a kolonií na Marsu pochází od inženýra Wernhera von Brauna, jehož osobní historie by nás měla vést k opatrnosti vůči vesmírným vizionářům. Do Spojených států přijel tajně, propašován americkou vládou, aby tam vyráběl rakety, jako tomu bylo u jeho předchozího zaměstnavatele: Nacistického režimu, kterému sloužil jako člen strany a vysoký důstojník SS. Během 2. světové války dohlížel na konstrukci raket V-2, které bombardovaly Anglii. I když on osobně tvrdil, že je apolitický, více lidí zemřelo v táborech nucených prací, kde se vyráběly rakety, než při bombardování.

Musk a Bezos neslouží fašistickému režimu, ale stejně jako u von Brauna jsou jejich vize zakořeněny v kolonialismu 20. století, v těžbě zdrojů a v pohrdání pracovními právy. Marťanská firemní města mimo tento svět nebudou libertariánským rájem, který slibují naši technologičtí miliardáři.

Zdroj v angličtině: ZDE

0