Twitter čelí právnímu sporu za to, že neodstranil nahlášené nenávistné tweety

10. 7. 2023

čas čtení 13 minut



Organizace HateAid v Německu upozornila Twitter na antisemitské a rasistické tweety, které nebyly odstraněny





Twitter čelí vážnému trestnímu stíhání poté, co neodstranil sérii nenávistných tweetů nahlášených uživateli. Mohlo by to být přelomovým bodem při zavádění nových standardů kontroly antisemitismu na internetu. Twitter čelí vážnému trestnímu stíhání poté, co neodstranil sérii nenávistných tweetů nahlášených uživateli. Mohlo by to být přelomovým bodem při zavádění nových standardů kontroly antisemitismu na internetu.



Kalifornská společnost, kterou od loňského roku vlastní Elon Musk, byla v lednu letošního roku upozorněna na šest antisemitských nebo jinak rasistických tweetů výzkumníky z německé organizace HateAid, která vede kampaně za lidská práva v digitálním prostoru, a Evropské unie židovských studentů EUJS, ale ze své platformy je neodstranila, přestože tweety zjevně porušovaly její vlastní politiku moderování.



Čtyři z tweetů explicitně popíraly holocaust, v jednom se psalo, že "černoši by měli být zplynováni a posláni s vesmírem x na Mars", zatímco šestý přirovnával očkovací programy proti covidu k masovému vyhlazování v nacistických táborech smrti. Všechny byly nahlášeny v lednu, ale Twitter rozhodl, že tři z tweetů neporušují jeho směrnice, a na ostatní zprávy nereagoval, tvrdí žaloba.



Organizace HateAid a EUJS se začátkem tohoto roku obrátily na berlínský soud s žádostí o smazání tweetů s odůvodněním, že tweety porušují německé zákony a že Twitter nesplnil smluvní závazky týkající se zajištění bezpečného a chráněného prostředí pro své uživatele.



Společnost Twitter obdržela oznámení o soudní žalobě a od té doby podnikla kroky k zablokování některých urážlivých tweetů.



Avital Grinberg z EUJS, který některé z tweetů nahlásil, uvedl, že rozhodnutí podniknout právní kroky bylo učiněno ze "zoufalství, zklamání a hněvu".



"Veškeré naše úsilí a propagace nikam nevedly a Twitter se stal prostorem, kde antisemitismus a popírání holocaustu jen roste. Je to mnohem větší než my, takže jsme potřebovali ten největší a nejsilnější nástroj, který demokracie nabízí, a tím je právo," řekl Grinberg.



Odborníci na extremistické násilí uvedli, že důkazy o tom, že nenávist na internetu podporuje fyzické útoky na cílové menšiny, jsou nepopiratelné.



Opakované studie zjistily obrovský nárůst antisemitského materiálu na internetu od pandemie covidu-19, v roce 2022 Liga proti hanobení v USA vysledovala nejvyšší počet antisemitských incidentů v USA od roku 1979, kdy je začala zaznamenávat.



Ve Spojeném království zaznamenala organizace Community Security Trust pátý nejvyšší počet od roku 1984. Také německé ministerstvo vnitra zaznamenalo v posledních letech rekordní počet antisemitských trestných činů.



Jakob Guhl z londýnského Institutu pro strategický dialog (Institute for Strategic Dialogue), který se specializuje na boj proti extremismu, uvedl: "Nenávistné a konspirační internetové ekosystémy jsou velmi významným faktorem při radikalizaci jednotlivců směrem k antisemitským světonázorům. Jsou také klíčem k masovému šíření narativů, jejichž cílem je činit židy zodpovědnými za neduhy světa. Nejedná se však pouze o útoky na internetu. Často se může promítnout i do offline násilí."



Twitter v posledních letech opakovaně čelil obviněním, že nezasahuje proti nenávisti online, ta však zesílila poté, co Musk v říjnu převzal jeho vedení. Miliardář, který sám sebe označil za "absolutistu svobody projevu", obnovil účty tisíců uživatelů, kteří byli z platformy vykázáni, včetně bělošských supremacistů, kteří se v minulosti podíleli na neonacistické propagandě.



Musk zároveň rozpustil nezávislou Radu pro důvěru a bezpečnost Twitteru, která má na starosti poradenství v oblasti boje proti škodlivým aktivitám na platformě, a výrazně snížil počet zaměstnanců, údajně včetně těch, kteří pracují na moderování obsahu. Jiní podali výpověď.



Výzkum zveřejněný Institutem pro strategický dialog (ISD) na začátku tohoto roku zjistil, že od převzetí společnosti Muskem došlo na Twitteru k výraznému a trvalému nárůstu antisemitských příspěvků, přičemž objem anglicky psaných antisemitských tweetů se více než zdvojnásobil.



Analytici zjistili 325 739 anglicky psaných antisemitských tweetů za devět měsíců od června 2022 do února 2023, přičemž při srovnání období před Muskovým převzetím a po něm se průměrný týdenní počet antisemitských tweetů zvýšil o 106 %. Míra vytváření antisemitských účtů se v období po Muskově převzetí více než ztrojnásobila.



Sám Musk vyvolal v květnu kontroverzi, když židovského filantropa George Sorose, který je častým terčem urážek na internetu, označil za člověka, který chce "podkopat samotnou strukturu civilizace", což je častý a historický antisemitský tropus.



Opakované pokusy deníku Guardian kontaktovat Twitter byly neúspěšné. Na e-mail s podrobným seznamem údajných pochybení zaslaný oddělení pro styk s tiskem společnosti Twitter odpověděla automatická odpověď v podobě emotikonu "hovno".



Josephine Ballonová, vedoucí právního oddělení organizace HateAid, uvedla, že cílem právní žaloby je přimět Twitter k větší odpovědnosti za materiál na jeho stránkách.



"Svoboda projevu neznamená jen absenci cenzury, ale zajištění toho, aby Twitter byl bezpečným prostorem pro uživatele, kteří se mohou zbavit strachu z napadení, výhrůžek smrtí nebo popírání holocaustu. Pokud jste na Twitteru žid, pak je smutnou realitou, že pro vás není ani bezpečný, ani chráněný," řekla Ballonová



"Nepožadujeme nic nepřiměřeného... Jen to, aby jejich moderování bylo dostatečně dobré na to, aby tento velmi nebezpečný materiál odstranili. To by jejich uživatelům signalizovalo, že Twitteru záleží na tom, aby byli v bezpečí."



Mezi tweety, které HateAid a EUJS v lednu nahlásily Twitteru, byly i dva z účtů, které v následujících měsících zveřejnily desítky vysloveně antisemitských tweetů, což poukazuje na důsledky neochoty Twitteru okamžitě jednat.



Jeden z účtů - @Royston1983 - zveřejnil od ledna nejméně 20 dalších tweetů s antisemitským obsahem, včetně dalšího explicitního popírání holocaustu spolu se známými konspiračními teoriemi o údajných dravých židovských nebo sionistických spiknutích a údajném ovládání médií, škol a bank.



Účet rovněž zveřejnil zfalšované citáty předních židovských osobností, hákové kříže a pocty historickým antisemitským konspirátorům. Účet, který má více než 2 000 sledujících, často zveřejňuje propagandu krajně pravicových britských skupin a nepřátelské invektivy vůči migrantům do Spojeného království.



Tweet, o kterém HateAid informoval 11. ledna, zveřejnil @Royston1983 v listopadu a zněl: "Holokaust je lež, všechno, co vám řekli o holokaustu, je lež, židé si přivlastnili záběry, které se jim nikdy nestaly." Twitter shledal, že tento tweet neporušuje jeho směrnice.



Twitter uvedl, že se "zavázal bojovat proti zneužívání motivovanému nenávistí, předsudky nebo nesnášenlivostí, zejména proti zneužívání, které se snaží umlčet hlasy těch, kteří byli v minulosti marginalizováni", a že "chování, které je zaměřeno na zneužívání jednotlivců nebo skupin na základě jejich domnělé příslušnosti k chráněné kategorii", je zakázáno.



Kodex společnosti výslovně zmiňuje holocaust:



"Zakazujeme cílit na jednotlivce nebo skupiny obsahem, který odkazuje na formy násilí nebo násilné události, jejichž primárním cílem nebo oběťmi byla chráněná kategorie, pokud je záměrem obtěžovat. To zahrnuje mimo jiné média nebo texty, které odkazují na genocidy nebo je zobrazují (např. holocaust)."



HateAid 11. ledna informoval také o dalším tweetu uživatele @Abdulla74515475, který byl zveřejněn 18. prosince a tvrdil, že holocaust je "největší lež 20. století" a že "nikdo nezabil 6 milionů židů". Twitter shledal, že ani tento tweet neporušuje předpisy.



Ke stejnému závěru dospěla společnost Twitter i v případě dalšího tweetu, který účet @Cologne1312 zveřejnil v lednu a o dva dny později o něm informoval a který obsahoval obrázek brány vyhlazovacího tábora Osvětim s nechvalně známým heslem Arbeit macht frei (Práce osvobozuje) nahrazeným heslem Vaccines Will Make You Free (Vakcíny vás osvobodí).



Na další tři tweety nahlášené v lednu podle HateAid Twitter nijak nereagoval. Patřila mezi ně výzva v němčině "Černochy zplynovat a poslat na Mars s vesmírným x" zveřejněná 17. prosince a další zveřejněná o tři dny později, která zněla: "Ti zlí židé lžou o holocaustu. Holokaust židům způsobili židé. Navždy se židé vraždí navzájem a obviňují z toho Němce".



Třetí zveřejnil @RosemaryOConne6 5. ledna a stálo v něm: "Židé zřejmě nechodí do policejního byznysu. To se týká i lži o holokaustu. Židé říkají 9 milionů, pak přepočítají, že je to 6 milionů, jako když prolhaný zločinec mění svůj příběh."



Tento tweet byl součástí delšího řetězce, který tvrdil, že důkazy o holocaustu jsou omezené. Od ledna, kdy byl účet nahlášen, pokračoval v zveřejňování antisemitských nenávistných příspěvků, v nichž nazýval židy "špiony" a "sériovými vrahy", kteří nenávidí "bílé" a spikli se s "nebílými", aby nás "zničili".



Účet @RosemaryOConne6 také obviňoval židy z podněcování války na Ukrajině a z odpovědnosti za vykolejení vlaků v USA.



Německý soud oznámil Twitteru žalobu začátkem června.



Dne 15. června byly organizace HateAid a EUJS informovány společností Twitter, že společnost přistoupila k zablokování urážlivých tweetů, ačkoli některé z nich byly skryty pouze uživatelům v Německu, kde platí přísné zákony týkající se popírání holocaustu a projevů sympatií k nacismu. Nejméně jeden účet byl nyní pozastaven.



Řada studií zdůraznila nedostatky snah Twitteru o moderování zveřejněného materiálu. Zpráva, kterou začátkem tohoto měsíce zveřejnilo britské Centrum pro potírání digitální nenávisti, ukázala, že Twitter nezasáhl v 99 % případů nenávisti zveřejněné předplatiteli placené služby Twitter Blue, která zobrazuje modré zaškrtnutí, když je podle Twitteru "účet veřejného zájmu autentický".



Zpráva obvinila platformu z toho, že umožňuje předplatitelům modrých klíšťat "beztrestně" porušovat zásady moderování a nevybíravě zvyšovat počet tweetů bez ohledu na jejich obsah.



Výzkumníci shromáždili tweety propagující nenávist od 100 předplatitelů modrého klíštěte Twitteru, které pak platformě nahlásili pomocí vlastních nástrojů Twitteru pro označování nenávistného chování.



Čtyři dny po nahlášení tweetů výzkumníci zjistili, že Twitter nezareagoval na 99 % příspěvků a 100 % účtů zůstalo aktivních. V jediném případě, kdy Twitter nenávistný tweet odstranil, zůstal účet, ze kterého byl tweet odeslán, aktivní.



Podle zprávy Twitter rovněž nezareagoval na tweety obsahující rasistický, homofobní, antisemitský, antisemitský a konspirační obsah.



Grinberg uvedl: "Týdny, které se objevily na Twitteru, byly v souladu se zákonem: "Twitter a další platformy sociálních médií jsou živnou půdou pro antisemitismus, rasismus a xenofobii, což má obrovský dopad na bezpečnost všech marginalizovaných menšinových komunit. Skutečně se to netýká jen židovské komunity."



Další zprávy CCDH a Ligy proti hanobení tvrdily, že objem rasistického obsahu na Twitteru v měsících po Muskově říjnovém převzetí prudce vzrostl.



Musk prohlásil, že obvinění z nárůstu nenávistných projevů jsou "naprosto nepravdivá" a že od jeho převzetí na platformě dramaticky poklesly "dojmy z nenávistných projevů".



V prosinci Twitter pozastavil účet Kanyeho Westa poté, co zveřejnil obrázek Davidovy hvězdy s hákovým křížem uvnitř. Rapperův účet byl již jednou pozastaven kvůli antisemitským příspěvkům.



Výzkum ISD zjistil, že podíl antisemitského materiálu odstraněného Twitterem se v období od převzetí zřejmě zvýšil: 12 % antisemitských tweetů bylo následně nedostupných, zatímco před převzetím to bylo 6 %.



Tento potenciální nárůst míry odstraňování však nedržel krok s nárůstem celkového antisemitského obsahu, což má za následek, že nenávistné projevy zůstávají na platformě přístupnější než před Muskovou akvizicí, uvedla ISD.





Navzdory Muskovým tvrzením, že "nenávistné tweety budou maximálně deboostovány & demonetizovány" - což naznačuje, že nebudou algoritmicky doporučovány uživatelům v jejich zpravodajských kanálech a nebudou se moci zobrazovat jako reklamy ani nebudou moci generovat příjmy - ISD zjistila jen malou změnu v průměrné míře zapojení nebo interakce s antisemitskými tweety před a po převzetí, uvedla organizace v prohlášení.





Podrobnosti v angličtině ZDE



-1