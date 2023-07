Vloni se ruského občanství zřeklo více jak 4 000 osob

10. 7. 2023

V roce 2022 se ruského občanství vzdalo 4 306 lidí z Ruské federace. Velká část téměř jistě z důvodů typických pro obyvatele jiných zemí, kteří podniknou takové kroky, jako je sňatek s cizincem nebo dlouhodobý pobyt v jiné zemi. V roce 2022 se ruského občanství vzdalo 4 306 lidí z Ruské federace. Velká část téměř jistě z důvodů typických pro obyvatele jiných zemí, kteří podniknou takové kroky, jako je sňatek s cizincem nebo dlouhodobý pobyt v jiné zemi.

Ale některé z nich to udělali z politických důvodů - a to dramaticky, například spálili své ruské pasy, spláchli je do záchodu, nebo je roztrhali na kusy a hodili do koše.

Někteří prostě nechtějí být nadále součástí ruské politiky, protože jsou zděšeni z chování ruského státu doma i v zahraničí. A zejména jim vadí selhání dalších lidí v této zemi, takže protestovali proti tomu, co se děje.

Je těžké se rozejít s kulturou, ale i když se někteří vzdávají své kultury a občanství, jsou ještě více naštvaní na ty v Rusku, kteří to nedělají. A současně jsou hluboce pesimističtí k možnosti, že se Rusko někdy změní.

