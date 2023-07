V Rusku dramaticky narůstá počet rozvodů

10. 7. 2023

Rozvody, kdysi extrémně vzácné, jsou v celé Ruské federaci stále běžnější, jejich počet jen v letech 2021 až 2022 vzrostl o 6 %. Nejdramatičtější nárůst však byl zaznamenán na Severním Kavkaze, kde se počet rozvodů mezi lety 2020 a 2022 ztrojnásobil. Rozvody, kdysi extrémně vzácné, jsou v celé Ruské federaci stále běžnější, jejich počet jen v letech 2021 až 2022 vzrostl o 6 %. Nejdramatičtější nárůst však byl zaznamenán na Severním Kavkaze, kde se počet rozvodů mezi lety 2020 a 2022 ztrojnásobil.

Ale nejpravděpodobnějším vysvětlením je, že řada těchto rozvodů je fiktivních. Tedy v regionu, kde jsou církevní sňatky důležitější než občanské, lidé žádají o rozvod, ale nadále spolu žijí s cílem získat peníze od ruské vlády.

V v létě 2021 vláda zavedla novou měsíční dávku 5 000 rublů pro rodiče samoživitele dětí do věku 16 let. Aby rodiče tyto peníze získali, museli se rozvést a bylo to od roku 2021, kdy začal prudký nárůst počtu rozvodů v republikách severního Kavkazu.

Tuto domněnku potvrzuje skutečnost, že porodnost na severním Kavkaze zůstala nejvyšší v zemi, což by bylo nepravděpodobné, kdyby tato oddělení byla skutečná.

Vladimir Putin učinil z podpory rodinného života klíčovou součást svého závazku vůči tradičním hodnotám, dokonce nechal vložit ustanovení o nich do ruské ústavy. Ale jeho politika má přesně opačný účinek než jeho záměry. Jde jen o další příklad toho, jak "univerzální řešení", které údajně "vyhovuje všem", zaručuje v různých zemích různé výsledky.

Zdroj v ruštině: ZDE

