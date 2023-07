Skotští politici mají odvahu dekriminalizovat drogy, ale Londýn je příliš bázlivý, než aby jim to dovolil

11. 7. 2023

čas čtení 4 minuty



Kdysi byl tabu i odpor proti trestu smrti. Skutečná změna přichází od politiků, kteří mají dost odvahy se ozvat



Skotská vláda minulý týden prohlásila, že chce dekriminalizovat držení drog pro vlastní potřebu. Držení drog ve Skotsku se nadále řídí zákonem o zneužívání drog z roku 1971, a jak říká skotská ministryně pro protidrogovou politiku Elena Whithamová, současný přístup "selhal". Skotsko má nejvyšší úmrtnost na drogy v Evropě. Užívání drog zamořuje všechny veřejné služby od duševního zdraví a bezdomovectví až po sociální péči, policii a vězeňství, píše Simon Jenkins.



Skotsko má údajně tyto služby na starosti. Přesto centrální vláda v Londýně naprosto odmítá, aby Skotsko mělo právo udělat cokoliv samostatně v protidrogové politice. Na oznámení Whithamové reagovala, jako by byla lobbistkou dealerů.

Zděšený Rishi Sunak přispěchal s prohlášením, v němž posílil "tvrdý postoj" své vlády k drogám. Stejně zděšení labouristé s ním okamžitě souhlasili.



Všechny nedávné pokusy Skotska "socializovat" svou drogovou situaci byly zablokovány londýnským ministerstvem vnitra. Londýn zakázal i skotskou snahu zřídit v centrech měst konzumní a léčebná centra pro závislé. Anglická ministryně vnitra Suella Bravermanová reagovala prohlášením, že správnou reakcí jsou přísnější, nikoli slabší zákony. Chtěla prý, aby se konopí stalo drogou třídy A. V březnu také Bravermanová potlačila zprávu podporující dekriminalizaci, kterou vypracovala její vlastní Poradní rada pro zneužívání drog, orgán údajně nezávislý, ale dlouhodobě očištěný od členů, o nichž se mělo za to, že jsou nakloněni reformě. Její tajná zpráva je nyní označována jako "důvěrný rozhovor s ministry".



Nejen dekriminalizace, ale i legalizace a regulace nabídky konopí (a v některých zemích i jiných drog) je mezi pokrokovými západními demokraciemi normou, neboť nabízí civilizovaný a realistický způsob kontroly poptávky a nabídky. V dekriminalizaci konopí zaostává Spojené království za Nizozemskem, Německem, Portugalskem, Španělskem, Mexikem, Uruguayí, Kanadou a Jihoafrickou republikou, nemluvě o 21 amerických státech a městech, včetně Kalifornie, New Yorku a Washingtonu. Odhaduje se, že konopí nyní užívá více Američanů, zhruba 55 milionů, než kouří tabák, což je zřejmě ku prospěchu jejich zdraví. Prakticky všechny země EU legalizovaly léčebné konopí, které v Británii nekontrolují lékařské úřady, ale ministryně vnitra, která ho učinila téměř nedostupným. Je to jako ponechat školství v rukou kreacionistů.





Mnoho reformních zemí se stále potýká s problémy s drogami - i když jen málo z nich je na stejné úrovni jako Skotsko. Nizozemsko je obtěžováno drogovými turisty. Různé režimy v Severní Americe nabízejí užitečné lekce, co nedělat a co dělat. Za pozornost stojí Colorado a Kanada. Londýnský starosta Sadiq Khan, který je zastáncem dekriminalizace, by mohl studovat New York, kde byla legalizace zavedena v loňském roce. Portugalsko zjistilo, že dekriminalizace znamená to, co se v ní uvádí: méně kriminality, ale také méně závislostína drogách.



Tato debata ve skutečnosti není o drogách, ale o politické odvaze. Je ozvěnou diskuse o trestu smrti v 60. letech 20. století. Tehdy žili politici ve smrtelném strachu z voličů, kteří byli pro trest smrti oběšením a kteří je svolávali na schůze, abytam potvrdili, že "oběšení je pro zločince příliš dobré". Jen málokdo se odvážil prosazovat zrušení trestu smrti, dokud se statečný ministr vnitra Roy Jenkins nepostavil svým úředníkům a nedonutil parlament provaz zakázat.



Dnes nemáme v Anglii odvážné ministry. Ale Skotsko má údajně samostatnou vládu. Má decentralizované řešení decentralizovaného problému. Mělo by mu být přinejmenším umožněno, aby svůj návrh vyzkoušelo. Mohli jsme doufat, že šéf labouristů Keir Starmer bude souhlasit. Ale i jemu chybí odvaha.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0