Tragédie v Británii: Televizní moderátor obviněný z placení za sexuální fotografie mladé dívky skončil v psychiatrické nemocnici

13. 7. 2023

Terčem obvinění "celebrity televize BBC, která si údajně platila za sexuální fotografie mladé dívky", je dlouholetý moderátor britských televizních zpráv Huw Edwards. Prozradila to médiím jeho manželka. Zmíněná dívka oznámila médiím prostřednictvím právního zástupce, že obvinění je "nesmysl". Policie konstatovala, že nejsou žádné důvody k trestnímu stíhání. Huw Edwards skončil v psychiatrické léčebně. Mediální oligarcha Rupert Murdoch, majitel bulvárního deníku The Sun, je obviňován, že chce BBC zničit,



Huw Edwards byl jmenován jako moderátor BBC, který byl suspendován kvůli obvinění, že platil za explicitní snímky, po mediálním skandálu, který otřásl celostátním vysíláním BBC a kvůli němuž skončil v nemocnici.



Kvůli této epizodě jedna z nejznámějších tváří britské televize "trpí vážnými psychickými problémy" a "je v nemocniční péči, kde zůstane v dohledné době", uvedla ve středečním prohlášení jeho manželka.



Flindová uvedla, že tato obvinění "značně zhoršila psychickou situaci" Edwardse, který v posledních letech trpí těžkými depresemi. Dodala, že na obvinění bude reagovat, až bude v pořádku, a dodala, že je mu "hluboce líto", že do příběhu byli zataženi kolegové.



Deník The Sun v článku na titulní straně tvrdil, že moderátor platil mladé osobě, které je nyní 20 let, za sexuálně explicitní fotografie. Bulvární deník naznačil, že to začalo v době, kdy dotyčné bylo 17 let, což je potenciálně závažný trestný čin.





BBC byla otřesena obviněními vznesenými proti jejímu dlouholetému moderátoru zpravodajství Huwu Edwardsovi.







Deník The Sun se ocitl v palbě kritiky kvůli zprávě o Huwu Edwardsovi.







Novinář Jon Sopel, bývalý redaktor BBC pro Severní Ameriku, popsal situaci jako "strašnou a šokující" a kritizoval některé reakce.



Bývalý šéfredaktor deníku Sun David Yelland uvedl, že noviny "způsobily Edwardsovi teror" a nyní čelí "krizi".



Původní článek deníku The Sun vyvolal v médiích další anonymní obvinění na adresu Edwardse. V úterý BBC uvedla, že moderátor kontaktoval osobu ve věku kolem 20 let prostřednictvím seznamovací aplikace a naléhal na ni, aby se s ním setkala, ale nikdy se tak nestalo.



Flindová, která má s Edwardsem pět dětí, ve svém prohlášení uvedla: "Ve světle nedávných zpráv týkajících se 'moderátora BBC' vydávám toto prohlášení jménem svého manžela Huwa Edwardse po pěti nesmírně těžkých dnech pro naši rodinu. Činím tak především v obavě o jeho duševní pohodu a v zájmu ochrany našich dětí.





Huw trpí vážnými psychickými problémy. Jak je dobře zdokumentováno, v posledních letech se léčil s těžkými depresemi. Události posledních dnů situaci značně zhoršily, prodělal další vážnou epizodu a nyní je v nemocniční péči, kde v dohledné době zůstane.



Jakmile se uzdraví natolik, aby tak mohl učinit, hodlá reagovat na zveřejněná trvzení. Aby bylo jasno, Huw se poprvé dozvěděl, že jsou proti němu vznášena obvinění, minulý čtvrtek.



Za daných okolností a vzhledem k Huwovu stavu bych rád požádala o respektování soukromí mé rodiny a všech ostatních, které tyto nepříjemné události zastihly.



Vím, že Huwovi je hluboce líto, že nedávné spekulace médií zasáhly tolik kolegů. Doufáme, že toto prohlášení je ukončí."



Edwards napsal na Twitteru, že Sun by nyní mohl "čelit matce všech žalob za pomluvu". Edwards, jedna z nejznámějších tváří britské televize, patří mezi nejlépe placené zaměstnance BBC. Za moderování pořadu News at Ten, stejně jako za volební noc a královské zpravodajství BBC, si ročně vydělá 435 000 liber.



Článek vydaný v deníku The Sun před pěti dny rozpoutal na sociálních sítích rozsáhlé spekulace a přiměl několik moderátorů BBC včetně Jeremyho Vinea, Nickyho Campbella a Garyho Linekera veřejně prohlásit, že to nebyli oni. V úterý Vine vyzval moderátora, aby se "přihlásil".







BBC se v pondělí v poledne setkala s detektivy Netropolitní policie. Ve středu policejní mluvčí uvedl, že policisté nenalezli žádné důvody pro zahájení trestního stíhání.







Murdochův bulvární deník The Sun obviňuje mnoho komentátorů, že se Murdoch snaží BBC zničit. Sestra bývalého premiéra Borise Johnsona uvedla tento týden v rozhlase, že Rupert Murdoch při návštěvě u Johnsonů, když byl Johnson premiérem, houpal na kolenou Johnsonova malého syna a říkal Johnsonovi: "Borisi, musíš zlikvidovat BBC. Oni požírají můj oběd."









Podrobnosti v angličtině ZDE

Policisté Scotland Yardu však nyní dospěli k závěru, že pro toto obvinění neexistují žádné důkazy, a deník The Sun tak čelí otázkám ohledně svého zpravodajství. Policie z Jižního Walesu se rovněž domnívá, že se nejedná o trestný čin.Právník dívky údajně minulý týden listu Sun před publikací obvinění sdělil, že celá věc je "nesmysl" a k žádné nezákonné činnosti nedošlo, ačkoli bulvární deník toto popření zveřejnil až o několik dní později, v pondělí večer.Ve středu večer deník Sun popřel, že by celebritu z BBC obvinil z údajné trestné činnosti, a uvedl: "Domněnky o možném trestném činu byly poprvé vysloveny později jinými médii, včetně BBC."Dodal, že bude "spolupracovat s interním vyšetřovacím procesem BBC" v této záležitosti.Na znamení chaosu, který zachvátil celou korporaci, uvedla BBC ve večerním zpravodajství chybnou zprávu, že Edwards rezignoval, a teprve poté vydala opravu.Po prozrazení jeho jména se kolem Edwardse na jeho obranu shromáždili přední novináři a bývalí kolegové z BBC. John Simpson napsal: "Je mi líto všech, kterých se to týká: Edwardsovy rodiny, stěžovatelů i samotného Huwa. Nebyl spáchán žádný trestný čin, takže je to čistě osobní tragédie pro všechny zúčastněné. Doufejme, že je teď novináři nechají na pokoji."