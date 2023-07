Zemědělci a ekologové se musí pobít ve sněmovně s energetiky. To se ale v Čechách nikdy nestane

18. 7. 2023 / Oldřich Maděra

Francouzské jaderné elektrárny, které musely kvuli vedru snížit provoz, mají trochu jiný chladicí systém než české. Záleží na tom?





Odpovídá ing. Oldřich Maděra:





Ano, Francouzi mají průtočný systém, který ohřívá vodu v řece a my máme odparný, který ji odpařuje. Nicméně výsledek je stejný. Je to o tom, kolik se odpaří vody teplem z elektrárny. V tom mém předchozím článku jsem spočítal, že Dukovany a Temelín odpaří všechnu vodu v Lipně za tři roky. To je pro tak malou zemi s tak malým úhrnem srážek příliš mnoho. Již brzy zaschnou stovky hektarů půdy, protože nebude dost vody na závlahy. Hlavně, že Temelín a Dukovany pojedou přes léto na plný výkon.





Léta budou více a více kritická. Budou sušší a s vyššími teplotami. Pak tak malé řeky, jako je horní Vltava a Jihlava nebudou asi stačit gigantům, jako jsou Dukovany a Temelín. To jsem chtěl říct na prvním místě.





Dalším efektem je, že teplejší voda z řeky zvyšuje spotřebu chladící vody. Proto jsem říkal, ať změří teplotu vody. Je prý 23 stupňů. I to je již velmi blízko smrtelným hodnotám pro vše živé. Pokud navíc odeberu z řeky v létě třeba až polovinu vody, tak na dolním toku se vše udusí nedostatkem kyslíku způsobeným malým průtokem vody a dalším zvýšením její teploty. Vše je svázáno se vším.





To se musí zemědělci a ekologové pobít ve sněmovně s energetiky, aby bylo jasno, co je vyšší priorita. To se ale v Čechách nikdy nestane.







Mám 11 krásných projektů na obnovitelné zdroje. Nevím, kam dřív skočit. To mi připadá rozumnější než v Čechách házet hrách na zeď.