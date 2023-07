EU vysílá vodní bombardéry na pomoc při boji s požáry v okolí Atén

19. 7. 2023

čas čtení 3 minuty





V Loutraki byl vyhlášen stav nouze, hasiči bojují s rychle se šířícím požárem a na místo byly vyslány létající čluny





EU přispěchala na pomoc v boji s lesními požáry v Řecku a vyslala čtyři vodní bombardéry Canadair, boj s požáry, které zuří v okolí Atén, se zintenzivnil.



Požáry bičované vichřicí za sebou zanechaly spoušť, která zdecimovala borové lesy, zničila domy a donutila tisíce lidí k útěku. Plameny se šířily terénem, který se v důsledku extrémních veder stal suchým jako troud.

EU přispěchala na pomoc v boji s lesními požáry v Řecku a vyslala čtyři vodní bombardéry Canadair, boj s požáry, které zuří v okolí Atén, se zintenzivnil.





V úterý byl v Loutraki, letovisku v Korintském zálivu, vyhlášen výjimečný stav, 250 hasičů, vojáků a dobrovolníků - podporovaných letadly, nákladními auty a vrtulníky - bojovalo s tím, co bylo popsáno jako rychle se šířící a nekontrolovatelný požár asi 25 kml severně od Atén.



Požár vypukl předchozího dne v oblasti Dervenochoria a přes noc zesílil, což si vynutilo evakuaci lidí v okolních osadách. Vysoce hořlavé borové lesy se proměnily v popel, když plameny zachvátily zemi vyprahlou teplotami, které přesáhly 40 °C.



V úterý pozdě večer peklo zachvátilo obec Mandra a směřovalo ke komplexu rafinerií vlastněných společností Motor Oil Hellas v Korintu, kam se vrhla letadla a vrtulníky, aby uhasila plameny.



Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis přerušil návštěvu Bruselu, aby se vrátil do Řecka a dohlédl na hašení požáru.



Oblohu zahalil štiplavý dým. "Až do čtyř hodin ráno nebyl v širším regionu Mandry žádný problém s požáry," uvedl dříve během dne místní starosta Christos Stathis s tím, jak rychle se požár šíří. "Bohužel nedostatek hasicích letadel přinesl tyto negativní výsledky."



Další požáry, které v pondělí zachvátily přímořská města jihovýchodně od Atén, se podařilo zkrotit. Úřady však uvedly, že některé nemovitosti byly zničeny, protože plameny rozdmýchané měnícím se větrem pronikaly křovinami na svazích do pobřežních letovisek Anavyssos, Lagonissi a Saronida, kde mají Atéňané rekreační domy.



Na tvářích lidí, kteří se probudili se zprávou, že přišli o všechno, co vlastnili, byla vidět zkáza a zoufalství.



"[Mám] jen plavky, ve kterých se koupu, nic jiného, a tuhle košili, nic jiného nemám, nemám ani jiné boty," řekl agentuře Reuters 89letý muž, který se představil jako Giorgos Nikolaou, poté co si prohlédl svůj těžce poškozený dům v Lagonissi. "Nic. Jsem vyřízený."



Místní média v pondělí pozdě večer informovala, že zahynulo také obrovské množství zvířat.



Farma Fazoo, útulek pro toulavé psy nedaleko Lagonissi, byla vypálena do základů, přičemž nápor plamenů přežilo jen velmi málo zvířat.



Korintský viceprefekt Haris Vitiniotis řekl televizi Skai, že situace v Loutraki je zoufalá. "Určitě je tam mnoho zničených nemovitostí. Hlavně domy. Asi 20 až 25 domů bylo zcela vypáleno."



Podle něj se v naprosté většině jednalo o letní domy, které vlastnili Řekové.



Po vlně veder z minulého týdne se objevení větru Etesia zpočátku setkalo s úlevou.





Řecká meteorologická služba však zároveň varovala před rizikem lesních požárů a předpověděla, že vítr ve středu zesílí a ve čtvrtek, kdy má Řecko zasáhnout druhá, mnohem divočejší vlna veder, poleví.







Zdroj v angličtině ZDE

0