Británie: Výsledky doplňovacích voleb vykreslují zlověstný obraz pro torye i přes vítězství v Uxbridge

21. 7. 2023

čas čtení 6 minut





Konzervativci se vyhnuli porážce 3:0, ale pokud si chtějí v příštích volbách udržet většinu, stojí před nimi nelehký úkol





Výsledek doplňovacích voleb byl nakonec 2:1 ve prospěch opozice: triumf labouristů v Selby a Ainsty, vítězství liberálních demokratů v Somertonu a Frome a vítězství útěchy pro konzervativce v Uxbridge a South Ruislipu. Výsledky dohromady vykreslují pro konzervativce skutečně zlověstný obrázek.



Je to historicky nejhorší výsledek pro vládu a odpovídajícím způsobem úžasný výsledek pro hlavní opoziční stranu. Konzervativci mohou mít jednu nebo dvě omluvy - mnoho voličů nebude mít pochopení pro důvody rezignace Nigela Adamse, organizace mohla polevit, volební účast byla prudce nižší - ale to nestačí na to, aby to ubralo na rozsahu rozsudku nad vládou.



Je to historicky nejhorší výsledek pro vládu a odpovídajícím způsobem úžasný výsledek pro hlavní opoziční stranu. Konzervativci mohou mít jednu nebo dvě omluvy - mnoho voličů nebude mít pochopení pro důvody rezignace Nigela Adamse, organizace mohla polevit, volební účast byla prudce nižší - ale to nestačí na to, aby to ubralo na rozsahu rozsudku nad vládou.



V posledních letech došlo k několika masivním výkyvům ve prospěch liberálních demokratů - Chesham a Amersham, North Shropshire, Tiverton a Honiton - takže Somerton a Frome nám navzdory velkému vítězství liberálních demokratů mnoho nového neříká.



Selby a Ainsty ukazují, že labouristé jsou schopni vyhrávat ve velkém a že taktické hlasování důsledně funguje proti konzervativcům. Uxbridge a South Ruislip nám však ukazuje jisté množství informací o politice vnějšího Londýna a o hranicích trpělivosti voličů v době krize životních nákladů.





Vítězný projev jejich nového poslance Steva Tuckwella se týkal spíše londýnské politiky než obhajoby Sunakovy vlády. Nelze pochybovat o tom, že zóna čistého vzduchu Ulez, kterou zavádí labouristický primátor Sadiq Khan, umožnila toryům vést kampaň namířenou proti stávajícímu vedení Londýna, která jim přinesla dostatek hlasů, aby dokázali těsně zvítězit.





Z dlouhodobější perspektivy to však vypadá mnohem jasněji. Je méně nebezpečné prognózovat na základě tří voleb ve velmi odlišných typech křesel než v případě jedněch doplňovacích voleb. V roce 1997 získali liberální demokraté Somerton a Frome o 130 hlasů.



Z dlouhodobější perspektivy to však vypadá mnohem jasněji. Prognózovat na základě trojích voleb ve velmi odlišných typech volebnich okrsků je méně nebezpečné než v případě jen jedněch doplňovacích voleb. V roce 1997 získali liberální demokraté Somerton a Frome o 130 hlasů - v roce 2023 jej získali o 11 008 hlasů. V roce 1997 získali labouristé volební obvod Selby o 3 836 hlasů - v roce 2023, s méně příznivými, pozměněnými hranicemi volebního okrsku, získali labouristé 4 161 hlasů. A v roce 1997 získali konzervativci Uxbridge o 724 hlasů; v roce 2023 získali o něco toryovštější verzi tohoto mandátu o 495 hlasů. Tyto výsledky, s přihlédnutím k vítězným způsobům liberálních demokratů v doplňovacích volbách, ukazují, že úroveň a rozložení podpory stran je pro konzervativce o něco horší než v roce 1997.







Podrobnosti v angličtině ZDE

Výsledek v Uxbridge způsobí labouristům krátkodobé problémy. Jejich kandidát Danny Beales již během kampaně vyjádřil výhrady k zavedení Ulezu. Upuštění od této změny by zapadalo do opatrného přístupu celostátního vedení labouristů a bylo by gestem naslouchání voličům v době krize životních nákladů. Nejedná se o první volby s Ulez - labouristé v květnových místních volbách v oblastech těsně mimo Londýn, jako je Dartford a Harlow, kde byl tento problém medializován, dosáhli proti konzervativcům špatných výsledků.Khan však považuje čistý vzduch za zásadní otázku klimatu a veřejného zdraví a může doufat, že se politika v této oblasti uklidní po srpnu, kdy si mnoho lidí uvědomí, že se jich to netýká. Uxbridge a South Ruislip by mohly být zatěžkávací zkouškou toho, jak dobře obstojí hlasy proti toryům tváří v tvář kampani za akce proti globálnímu oteplování.Vsadit vše na Ulez v tomto volebním okrsku stačilo k odvrácení porážky v Uxbridge a toryové budou v pokušení jít dál cestou kampaně jako strana motoristů, a to i za cenu likvidace vlastní politiky nulových emisí a své dlouhodobé budoucnosti u mladších voličů.Konzervativci budou mít problém zopakovat techniku boje proti vládnoucím stranám mimo Londýn. Existuje jen hrstka dalších volebních obvodů, které se Uxbridge volebně nebo demograficky podobají (a posun i v Uxbridge je dostatečně velký na to, aby některé z nich vyřadil).Problém toryů spočívá v tom, že existuje velké množství volebních obvodů, které se trochu podobají Selby a Ainsty nebo Somertonu a Frome. Selby a Ainsty v Severním Yorkshiru jsou směsicí malých měst, dojíždějících vesnic a trochu venkova, ani chudých, ani bohatých. Má prvky "rudé zdi labouristů" a "střední Anglie" a velkáí volební změna zde má široké důsledky. Výsledek v Uxbridge by nás mohl varovat před očekáváním přílišného postupu labouristů na nové území ve všeobecných volbách v roce 2024, ale Selby a Ainsty naznačuje, že labouristé jsou na dobré cestě obnovit volební koalici, která jim dříve přinesla vítězství. Somerton a Frome byly součástí pásma venkovských a maloměstských bývalých liberálnědemokratických křesel na jihozápadě, která se po koaliční liberálmnědemokraticko-konzervativní vládě (čímž se liberální demokraté zdiskreditovali) a po brexitu zdála být jako vyhaslé sopky. Pokud se tato v těchto okrscích volební situace nyní mění, stojí před konzervativci nelehký úkol, pokud si chtějí udržet celkovou většinu.Změny volební podpory od všeobecných volev v roce 2019 vypadají, jako by byly různorodé - 29 % ve prospěch liberálních demokratů v Somertonu a Frome, 24 % ve prospěch labouristů v Selby a Ainsty a pouze 7 % ve prospěch labouristů v Uxbridge a South Ruislip.