Izraelský Knesset schválil "reformu" soudnictví. Je to konec izraelské demokracie?

25. 7. 2023

čas čtení 5 minut

Channel 4 News k tomu vysílaly v pondělí večer rozhovor s bývalým izraelským premiérem Ehudem Olmertem:

“We are going into a civil war now,” says former Israel Prime Minister on judicial overhaul.https://t.co/0nl5yI0hdI — Channel 4 News (@Channel4News) July 24, 2023

Zde je český překlad:







Ehud Olmert



Toto je velmi důležitý okamžik, jaký jsme v celé historii Státu Izrael ještě nezažili. Je to poprvé, kdy izraelská vláda vyhlásila válku izraelskému lidu. A na stát Izrael nyní křičí tisíce lidí v ulicích Tel Avivu a Jeruzaléma. A elitní izraelské armádní jednotky, včetně stovek izraelských pilotů, oznámily, že od zítřejšího rána nebudou asistovat při dobrovolné vojenské službě, což je velká hrozba. Pro schopnost izraelské armády plnit úkoly.



Reportér



Myslíte si tedy, že dny izraelské demokracie jsou sečteny? Pokud budou tyto reformy pokračovat.



Ehud Olmert



Jedná se o vážnou hrozbu. To se ještě nikdy nestalo a nyní se dostáváme do občanské války. Občanská válka mezi. -



Reportér



Občanská válka?



Ehud Olmert



Ano, mám na mysli občanskou neposlušnost se všemi možnými důsledky pro stabilitu státu a pro schopnost vlády vykonávat svou funkci a pro poslušnost velké části izraelského obyvatelstva vůči vládě, kterou velká část . obyvatelstva vnímá jako nelegitimní.



Reportér



A vy s těmi protestujícími souhlasíte? A mnozí říkají, že jde o pakt mezi premiérem Netanjahuem, který chce zůstat mimo vězení, a ultraortodoxními nebo extrémními elementy v Knesetu, které chtějí zásadně přetvořit stát Izrael.



Ehud Olmert



Chci být v tomto ohledu opatrný. Mohu však říci, že vláda je složena z těch nejextrémnějších mesianistických radikálně pravicových sil, které nejsou připraveny pokusit se o mír mezi Izraelem a Palestinci, které chtějí anektovat všechna území, která jsou nyní okupována státem Izrael, a pokud možno také vyhnat obyvatele, Palestince, kteří na těchto územích žijí, to je útok na morální základy, na jejichž základě vláda, stát Izrael existuje, a to není něco, co bychom byli schopni tolerovat.



Reportér



Ale ten druh Izraele, který jste popsal, ten extremističtější Izrael je také na vzestupu, není to tak, jak politicky, tak demograficky?



Ehud Olmert



No, je pravda, že od doby, kdy jsem odešel z funkce premiéra, kdy jsem se snažil o mír mezi Izraelem a Palestinci, a byli jsme k němu velmi blízko, vláda za posledních 12 let neprojevila žádné známky toho, že by chtěla dosáhnout míru mezi námi a Palestinci. Nezbavuji Palestince odpovědnosti za to, že sami nemají odvahu pokročit, ale pravdou je, že v tomto historickém období stát Izrael, jak ho řídí tato vláda a vedení Netanjahua, nechce dosáhnout míru mezi námi a Palestinci, a to je velkým ohrožením základní identity toho, čím má Izrael být. Budeme obviňováni z toho, že máme ve státě Izrael vládu apartheidu. Já osobně a všichni lidé, kterých si vážím, a věřím, že většina lidí v Izraeli prostě nebude chtít žít v zemi apartheidu, takže proti tomu budou bojovat. Nebudou se vzdávat. Tento boj povedeme tak dlouho, dokud nesvrhneme vládu, která nechce uzavřít mír, která nechce mít demokracii, která chce zachovat okupaci a pravděpodobně i potlačování základních lidských práv Palestinců, kteří žijí pod okupací státu Izrael.



Reportér



Co budete dělat vy osobně?



Ehud Olmert



Budu se účastnit všech těchto protestů, jako jsem to dělal již v minulém půlroce. Po tomto rozhovoru půjdu do ulic a připojím se ke svým dětem, vnoučatům, sousedům, přátelům a uděláme vše, co bude v našich silách, abychom zapůsobili na izraelskou veřejnost, že to bude dlouhá, možná bolestná, možná srdcervoucí, ale nevyhnutelná válka za obnovení demokracie. Základní morální hodnoty, které charakterizují stát Izrael od jeho vyhlášení.



Reportér



To jsou velmi silná slova. Zajímalo by mě také, co byste řekl premiéru Netanjahuovi jako bývalý premiér, který strávil nějaký čas ve vězení. Byl jste odsouzen, nějakou dobu jste strávil za mřížemi. Co byste řekl Netanjahuovi, když mu hrozí stejná možnost?



Ehud Olmert



Když jsem byl vyšetřován, rozhodl jsem se, že nechci stát Izrael dostat do situace, kdy je premiér vyšetřován a možná i obviněn, a že odejdu dříve, než budu obviněn, když existuje rozpor mezi osobními zájmy premiéra a národním zájmem, národní zájem je vždy na prvním místě. Pro Netanjahua jsou jeho osobní zájmy vždy přednější než cokoli jiného, včetně národního zájmu státu Izrael. A právě to způsobilo krizi v rozpadu vztahů mezi různými skupinami v naší zemi. Netanjahuova vláda se vyznačuje téměř neomezeným podněcováním, urážkami, obviňováním a kdovíčím ještě vůči části obyvatelstva. Protože se domnívají, že politikou zastrašování mohou zemi nějakým způsobem ovládnout. To se jim nepodaří.

0