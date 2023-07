Prkna a sedy na stěně jsou podle studie nejlepším cvičením pro snížení krevního tlaku

26. 7. 2023

Analýza zjistila, že nejúčinnější pro snížení krevního tlaku jsou izometrické cviky, při kterých se zapojují svaly bez pohybu.



Většině lidí se při pouhém pomyšlení na cvičení prkna zvedá krevní tlak. Studie však naznačuje, že je to ve skutečnosti nejúčinnější způsob, jak krevní tlak snížit.



Na internetových stránkách britského zdravotnictví se doporučuje, aby dospělí lidé vykonávali každý týden alespoň 150 minut aerobní aktivity střední intenzity, jako je jízda na kole nebo rychlá chůze, a to spolu se změnou stravování a dalšími změnami životního stylu, které mají snížit krevní tlak.

Snížení systolického krevního tlaku je spojeno se sníženým výskytem závažných kardiovaskulárních onemocnění, jako je cévní mozková příhoda, srdeční selhání a úmrtnost ze všech příčin.



Tato rada se však nezmiňuje o novějších formách cvičení, jako je vysoce intenzivní intervalový trénink (Hiit) a izometrické cvičení.



Studie zkoumala 270 randomizovaných kontrolovaných klinických studií, kterých se zúčastnilo 15 827 účastníků, o účincích jednotlivých forem cvičení na klidový krevní tlak. Byly rozděleny na aerobní cvičení, cvičení s dynamickým odporem, jejich kombinaci, Hiit a izometrické cvičení. Autoři analyzovali účinky cvičení jak na systolický krevní tlak, který měří arteriální tlak při úderu srdce, tak na diastolický krevní tlak, který měří arteriální tlak mezi údery.



Studie, publikovaná online v časopise British Journal of Sports Medicine, zjistila významné snížení klidového systolického a diastolického krevního tlaku po všech kategoriích cvičení. Ačkoli i jiné formy cvičení, jako je aerobní cvičení, dřepy, posilování s činkami a vysoce intenzivní intervalový trénink, snižovaly krevní tlak, izometrické cviky byly nejúčinnější.



Jamie O'Driscoll, lektor kardiovaskulární fyziologie na univerzitě Canterbury Christ Church a hlavní autor zprávy, uvedl, že při izometrických cvicích zůstává sval kontrahovaný, ale nemění se jeho délka.



Tato statická kontrakce dokázala stlačit cévy, které přiváděly krev do pracujících svalů - což snížilo průtok krve do svalu během cvičení, a tím i přísun kyslíku do svalu.



Když se sval poté uvolnil, způsobil velký průtok krve cévami (to bylo odlišné od jiných způsobů cvičení) a pravděpodobně to byl spouštěč, který vedl k těmto větším zlepšením v regulaci průtoku krve.





Studie vyzývá k tomu, aby se ve světle těchto zjištění přehodnotily pokyny pro cvičení v rámci prevence a léčby hypertenze.







Podrobnosti v angličtině ZDE

