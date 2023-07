Slovenský ministr vnitra odstoupil po sporech s vedením policie

27. 7. 2023 / Albín Sybera

Foto: Slovenský premiér Ľudovít Odor



Slovenský premiér Ľudovít Odor převezme do voleb ministerstvo vnitra



Dočasný slovenský ministr vnitra Ivan Šimko odstoupil po sporech s policejními špičkami kvůli řízení policie.



Simko na svém facebookovém profilu začátkem července napsal, že "policie si nemůže dělat, co chce". Podle všeho ale múže.

Simka odvolala slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, kterou o to formálně požádal prozatímní premiér Ľudovít Odor, který jeho funkci převezme.

Čaputová jmenovala technokratický kabinet v květnu za pokračující politické nestability na Slovensku a Odor v červnu v parlamentu nevyhrál hlasování o důvěře. Země směřuje k předčasným volbám plánovaným na 30. září.



Spor ilustruje slabost Odorova kabinetu i obtížnost reformy policie, kterou "uchvátila" populistická vláda Roberta Fica vládnoucí před rokem 2020 a která bránila vyšetřování osob blízkých vládnoucí straně Smer a jejím spojencům.



"Obě strany dospěly do bodu, kdy nebylo možné obnovit důvěru," uvedla Čaputová k aféře, kdy několik vysoce postavených policistů odmítlo sloužit pod Simkem a hrozilo rezignací.



Simko místním médiím řekl, že lituje svého odchodu z ministerské funkce, což podle něj bylo "proto, že řada policistů hrozila odchodem ze svých funkcí", a že "prezidentka a premiér se rozhodli tuto [záležitost] řešit" s využitím svých pravomocí.



Policejní prezident Štefan Hamran na tiskové konferenci uvedl, že doufal, že problematický příspěvek na Facebooku vyřeší se Simkem osobně, k tomu však nedošlo. Místo toho Hamran poukázal na jiné Simkovy příspěvky, v nichž Simko komentoval nedávnou vraždu ve městě Dubnica nad Váhom.



"Když jsem slyšel, že si (Simko) za těmi (příspěvky) stojí a že bude v budoucnu dělat totéž, pochopil jsem, že ta spolupráce nebude možná," řekl Harman novinářům.



Hamrana kritizoval Mikuláš Dzurinda, který byl premiérem země v letech 1998-2006 a který řekl, že Čaputová a Odor byli Hamranem a dalšími důstojníky podvedeni a pomohli vyvolat "mediální hysterii proti svému ministrovi".



Celá kauza byla nejasně komunikovaná, řekl Matej Kandrik, šéf think tanku Adapt Institute a bývalý redaktor internetového portálu Infosecurity.sk, který se zabývá tématy souvisejícími s bezpečností



Kandrik dodal, žeSimkův status na Facebooku "nevyzýval k politické kontrole policie", ale že incident jako takový rychle překroutili populističtí politici, včetně bývalého premiéra a lídra OLaNO Igora Matoviče, který tvrdil, že "Simko chce politicky kontrolovat policii".



Další populista Robert Fico, jehož Smer-SD vede v průzkumech veřejného mínění, se do kauzy pustil i prostřednictvím svých sociálních sítí a učinil ji součástí své dlouhodobé agresivní kritiky Čaputové a po sobě jdoucích kabinetů, které jsou u moci od roku 2020.



Na otázku, zda nedávné hádky, které vedly k Simkově rezignaci, mohou souviset se snahami o demontáž kleptokratických sítí ve státní správě z Ficovy éry, Kandrik odpověděl, že "je nepochybně pravda", že existují ohniska vlivu z éry Smeru, neboť "nelze vyměnit všechny za tři roky".



Dodal, že "já osobně čtu tuto [kauzu] jako podnícenou letní sezónou", kdy politici postrádají témata, která by poutala pozornost, a komentátoři a média se "velmi rychle mohli přetrhnout".



Kandrik vysvětlil, že pandemie a válka na Ukrajině "změnily snahy o očistu státní správy v mission impossible". Takovou reformu "by bylo velmi obtížné provést i za stabilních politických poměrů a jiných příznivých podmínek, a žádné z těchto [podmínek] na Slovensku, které je stále zachváceno politickými otřesy, nebyly k dispozici".



"Pokud se dáte do změn, ať už v policii, nebo v politice obecně," setkáte se s odezvou, protože "tyto [kleptokratické mocenské] kruhy se považují za stát".





Kandrik dospěl k závěru, že kombinace snah o očistu státní správy, pandemie, války na Ukrajině a probíhajícího vyšetřování klientelistických sítí přinesla situaci, v níž se Slovensko nyní nachází. Kandrik si nemyslí, že "to nějak výrazně ovlivní volební kampaň", protože obvyklý narativ Fica nebo Matoviče se odehraje s touto aférou, nebo bez ní a "útoky proti prezidentce, technokratickému kabinetu a policii probíhají už týdny a měsíce".







Původně vyšlo na Intellinews ZDE



