Kazaši, nebo Kazachstánci? Debata o optimálním modelu národa

28. 7. 2023

čas čtení 2 minuty

Kazachstán je na cestě k tomu stát se monoetnickým státem. Podíl etnických Kazachů v populaci rychle roste - a populace jiných národů, včetně nejvýraznějších etnických Rusů, kteří přestali tvořit většinu populace ještě na počátku 80. let, klesla na méně než 15 %. Kazachstán je na cestě k tomu stát se monoetnickým státem. Podíl etnických Kazachů v populaci rychle roste - a populace jiných národů, včetně nejvýraznějších etnických Rusů, kteří přestali tvořit většinu populace ještě na počátku 80. let, klesla na méně než 15 %.

To vyvolalo intenzivnější debatu o tom, zda by Kazachstán měl usilovat o asimilaci nekazachů do kazašského národa, nebo zda by měla usilovat o občanskou národnost. Ta by byla alespoň formálně nezávislá na etnických národech. Mnoho etnických nacionalistů upřednostňuje to první, ale většina politické třídy podporuje to druhé.

Důvody jsou stejné jako v paralelní debatě v Ruské federaci. Etničtí nacionalisté tvrdí, že jediným rozumným základem pro vytvoření společné identity je je vtáhnout všechny nekazašské obyvatele do kazašského národa, zatímco obhájci občanského nacionalismus oponují, že takový pokus by mohl vyvolat násilí nebo pokusy o odtržení.

Doposud mají příznivci občanského nacionalismu v režimu významnější příznivce. Ale etničtí nacionalisté získávají půdu pod nohama nejen proto, že etnických Kazachů je stále více, ale protože stále více lidí v Kazachstánu věří, že i kazachstánské identitě by měl stále silněji dominovat kazašský obsah.

Opět platí, že debata se podobá té v Ruské federaci, vedené o etnických Rusech a neetnických Rusech. Ale to, co dělá Kazachstán tak zajímavým, je to, že Kazachstán diskutuje o této otázce od roku 1970, kdy vůdci republiky naléhal na změnu kazašské na kazachstánskou identitu, vzhledem k tomu, že Kazaši tehdy byly v menšině.

Nyní Kazaši tvoří drtivou většinu obyvatelstva. Ale debata pokračuje - a slouží jako ne tak vzdálené zrcadlo toho, co se také děje mezi Rusy, kteří stále bojují o vztah mezi občanskou a etnickou identitou v jejich zemi.

Zdroj v ruštině: ZDE

0