Británie: Nové licence na těžbu ropy a zemního plynu od Rishiho Sunaka jsou morálním a ekonomickým šílenstvím

1. 8. 2023

Britský premiér Rishi Sunak se podle slov šéfa OSN stává "nebezpečným radikálem", protože podporuje fosilní paliva neslučitelná s cíli nulových emisí

Nové licence na těžbu ropy a zemního plynu v Severním moři způsobí "zkázu" klimatických závazků





Oznámením stovek nových licencí na těžbu ropy a zemního plynu se premiér Rishi Sunak stal "nebezpečným radikálem", který sleduje "morální a ekonomické šílenství".



To není úsudek organizace Just Stop Oil ani žádné jiné skupiny ekologických kampaní, ale generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese.

"Skutečně nebezpečnými radikály jsou země, které zvyšují produkci fosilních paliv," řekl Guterres v roce 2022 v reakci na varovnou zprávu Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC).

Rishi Sunak při projevu před propagační cedulí plynárny Shell St Fergus.



Sunak to samozřejmě vidí jinak. "Je nezbytné, abychom posílili naši energetickou bezpečnost a využili této nezávislosti k tomu, abychom britským domácnostem a podnikům dodávali cenově dostupnější a čistou energii," řekl.



Grant Shapps, ministr pro energetickou bezpečnost a nulovou spotřebu, řekl: "Nové licence na těžbu ropy a zemního plynu posunou naši energetickou nezávislost a ekonomiku na několik generací dopředu... a zajistí britským rodinám levné účty za energii."



Tato tvrzení jsou jednoduše mylná. Velká Británie je na plynu závislá více než většina ostatních zemí a má vysoké účty, které to dokazují. Skutečnou energetickou bezpečnost přináší nižší spotřeba plynu. V každém případě je nepravděpodobné, že by nová ložiska ve Spojeném království přinesla po mnoho let nějaké výsledky. Budou pouhou kapkou v globálním moři ropy a plynu, která nebude mít žádný vliv na ceny.



Představa závislosti na ropě, a to po "generace", je děsivá. Máme jedinou generaci na to, abychom do roku 2050 dosáhli nulových emisí a vyhnuli se nejhorším dopadům klimatické krize.



Fatih Birol, výkonný ředitel Mezinárodní energetické agentury, v roce 2021 prohlásil: "Pokud to [vlády] myslí s klimatickou krizí vážně, od teď - od letošního roku - nemohou být žádné nové investice do ropy, plynu a uhlí."



Světoví vědci se shodují: nová fosilní paliva jsou neslučitelná se splněním mezinárodně dohodnutého limitu globálního oteplení o 1,5 °C. Většina zásob fosilních paliv musí zůstat v zemi, tvrdí vědci. Místo toho chce britská vláda "maximálně vytěžit" Severní moře.



Pokud by Sunakovi skutečně šlo o vymanění Spojeného království z vlivu "nepřátelských států" a "energetické výzbroje" Vladimira Putina, které jsou hnací silou extrémní volatility cen ropy a plynu, tvrdě by prosazoval politiku, která by zemi zbavila závislosti na fosilních palivech.



Mezi ně patří i nejlevnější ze všech druhů energie, větrná energie na pevnině, kterou Sunak nadále blokuje. Energetická účinnost domácností, například izolace, snižuje účty, ale výsledky konzervativců v této oblasti jsou žalostné. V loňském roce byly účty za energii o 9,8 miliardy liber vyšší, než kdyby bývalý premiér David Cameron neškrtal to, co nazval "ekologickými blbostmi", a dovoz plynu by byl o 23 % nižší. Tepelná čerpadla jsou nejlepším způsobem, jak snížit emise a náklady ve většině domácností, ale Spojené království je na posledním místě v Evropě, pokud jde o míru jejich instalace.



Shapps tvrdí, že plány labouristů v oblasti energetiky a klimatu jsou "existenční hrozbou pro naši národní energetickou bezpečnost". Analýza klimatického webu Carbon Brief naopak ukazuje, že labouristické plány, včetně ukončení nových licencí na těžbu ropy a zemního plynu, by díky podpoře obnovitelných zdrojů vedly ke snížení dovozu plynu.



Sunak uvádí, že plyn dovážený na tankerech má vyšší emise z těžby než plyn ze Severního moře. To je sice pravda, ale je to irelevantní. Zdaleka největším zdrojem oxidu uhličitého je spalování plynu, nikoli jeho těžba, a v každém případě většina plynu dováženého do Spojeného království pochází z Norska.



Sunak také podpořil dvě nová zařízení na zachycování a ukládání oxidu uhličitého. Zachycování a ukládání oxidu uhličitého bude hrát malou, ale důležitou roli při snižování průmyslových emisí, ale jak zjistil IPCC, daleko větší a levnější příležitostí je obnovitelná energie.



Vláda Spojeného království tvrdí, že se zavázala k dosažení nulových čistých emisí do roku 2050.



Odpovědný ministr Shapps však od konce května 36krát tweetoval kriticky o labouristech a iniciativě Just Stop Oil, a nulakrát o nuylových emisích. Zdá se, že toto téma bylo v očích toryů odsunuto jen na další frontu kulturní války, protože hledí do tváře volební porážce.



Sunak si zahrává s domácí politikou, zatímco svět hoří v rekordních vedrech. Nové licence zničí těžce vydobytou mezinárodní pověst Spojeného království jako lídra v oblasti klimatu a povzbudí petrolejáře v jejich snaze blokovat opatření v oblasti klimatu.



Ale i když se Sunak o klimatickou krizi "nezajímá", mohl by dát na slova Grega Handse, předsedy Konzervativní strany: "Plyn je drahý a cena obnovitelných zdrojů klesá. Potřebujeme v této zemi vyrábět více čisté, bezpečné a cenově dostupné energie, abychom byli méně vystaveni nestálým cenám určovaným globálními trhy," řekl Hands, když byl v roce 2022 ministrem energetiky.



Jeho kolega z konzervativního parlamentu, bývalý car nulové sítě Chris Skidmore, se v pondělí vyjádřil přímočařeji: "Toto [rozhodnutí] je na špatné straně historie."

