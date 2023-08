Šňup sem, šňup tam, nám už je to fuk

2. 8. 2023 / Karel Dolejší

čas čtení 2 minuty

Konzervativní brněnská primátorka měla zaděláno na kokainový skandál. Naštěstí ihned přispěchala opozice, aby se jí bez rezervy zastala. Užívání drog v politice je prý v Česku zcela běžné.

Místo abychom Markétu Vaňkovou odsuzovali, měli bychom prý užívání kokainu dekriminalizovat. Další opoziční hlasy pak dokonce kauzu pojaly jako odrazový můstek k debatě o LSD. To vše zní na adresu političky, která mimo jiné zrušení městského programu ubytovávání bezdomovců zdůvodnila právě tvrzením, že se často jedná o osoby drogově závislé.

Považuji za pozoruhodné, že takřka všichni hlavní političtí aktéři přispěchali s obhajobou chování, jaké by podle vlastních deklarovaných zásad paní Vaňkové měly dotyčné zabránit nejen v působení na úřadu brněnského primátora, ale dokonce v získání sociálního bydlení.

Jakmile trochu nasněží, vše je okamžitě jako znovuzrozené a nevinné, viďte?

***

Kauza vyznívá jako svého druhu typická ukázka toho, nač jsme v České republice už od poloviny 90. let znova zvyklí. Podle ústavy mají všichni rovná práva, avšak politická třída je si navzájem rovnější než obyčejní voliči. Těší se shovívavosti a privilegiím, na něž běžný občan nedosáhne - a kdyby dosáhl, ostatní by mu to neodpustili.

Pokud by se prokázalo, že dejme tomu řidič autobusu vykonává své povolání pod vlivem omamných látek schopných výrazně změnit vědomí, téměř jistě by ho vyhodili. Ale když jde "jen" o to řídit osudy stovek tisíc a milionů lidí, činit tak pod vlivem psychotropních substancí je údajně v naprostém pořádku.

Aspoň tedy známe řešení hádanky, proč česká politika vypadá právě tak strašně, jak dnes vypadá.

***

A tak si tu žijeme. Bigamisté přísahají na "tradiční rodinu", zatímco kokainisté brojí proti "závislým". Vše u vědomí toho, že je nikdo k osobní zodpovědnosti za vlastní postoje volat nebude, protože i kolegové z opozice nakonec raději drží basu, než by přišli se sžíravou kritikou dvojích morálních standardů.

V tomto kontextu samozřejmě vůbec nepřekvapuje, že "morální maják" Marek Benda, absolvent plzeňských práv, lobbista za snížení daňové zátěže hazardu a sám těžký nikotinista, přispěchal stranické kolegyni na pomoc mezi prvními.

Tohle jsou nakonec jediné "tradiční hodnoty", které v Česku vůbec může někdo hájit:

Výsady, nadpráví, diskriminace, výjimky z výjimek - a právo na patetický moralistický tlach, jimž se podvodně povyšujete nad ostatní.

