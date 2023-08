Lživá rasistická tvrzení na Muskově Twitteru ohledně zavádění nízkoemisní zóny znepokojily úřad londýnského primátora

2. 8. 2023

Foto: Sadiq Khan

Příspěvky na sociálních sítích nepravdivě uvádějí, že muslimský primátor Londýna Sadiq Khan navrhuje osvobodit "menšinová náboženství" od poplatků za vjezd do města s vysoce emisními vozidly



Úřad primátora Londýna Sadiqa Khana vyjádřil znepokojení poté, co byly nepravdivé a rasisticky zaměřené příspěvky na sociálních sítích o londýnské zóně s velmi nízkými emisemi (Ulez) sdíleny statisíckrát, aniž by je Elon Musk odstranil.



Znepokojení nad tweety, které nepravdivě tvrdí, že londýnský starosta plánuje vyjmout muslimy a další "menšinová náboženství" z poplatku. Zřejmě jde o placenou kampaň využívající falešné účty na X, dříve známém jako Twitter, k posílení nálad proti londýnské nizkoemisní zóně.



Khanův plán rozšířit zónu, která zpoplatňuje řidiče nejvíce znečišťujících vozidel částkou 12,50 liber denně, na vnější Londýn se stal politicky kontroverzním, zejména poté, co konzervativci těsně vyhráli doplňovací volby v Uxbridge s kampaní silně zaměřenou proti tomuto plánu. Khanův plán rozšířit zónu, která zpoplatňuje řidiče nejvíce znečišťujících vozidel částkou 12,50 liber denně, na vnější Londýn se stal politicky kontroverzním, zejména poté, co konzervativci těsně vyhráli doplňovací volby v Uxbridge s kampaní silně zaměřenou proti tomuto plánu.



Nízkoemisní zóna se stále častěji stává předmětem nadávek na sociálních sítích na labouristického starostu, který se od svého nástupu do funkce v roce 2016 stal terčem odhadem 300 000 otevřeně rasistických nebo rasisticky zaměřených nadávek.



Poslední inkarnace, zaslaná řadou pravicových účtů, obsahuje zfalšovaný novinový článek o Khanově údajném plánu na náboženskou výjimku.



Ve zfalšovaném článku se uvádí, že Khan na tiskové konferenci oznámil, že lidé cestující na lékařskou pohotovost nebo na "modlitbu v menšinových náboženstvích" nebudou muset platit poplatek, i když jejich auto silně znečišťuje ovzduší.



Khan je muslim, přičemž islám je označen za jedno z náboženství, které má být od poplatku osvobozeno. "Které náboženství si myslíte, že ten blb Khan vyloučil z poplatku v nízkoemisní zóně?" stálo v jednom tweetu, který byl zobrazen více než 200 000krát.



Analýza společnosti Valent Projects, která se zabývá poradenstvím v oblasti dezinformací na sociálních sítích, identifikovala přibližně 3 700 falešných twitterových účtů, které byly použity k "zesílení" tweetů proti nízkoemisní zóně z autentických účtů, ve zjevné snaze učinit opozici významnější.



Firma odhadla, že takový postup by stál přibližně 44 000 liber, a uvedla, že neexistuje žádný náznak toho, kdo by za to mohl zaplatit, ani žádný náznak toho, že by skuteční tweetující věděli, že jejich zprávy jsou šířeny tímto způsobem.



Zdroj blízký Khanovi uvedl, že starosta připustil, že někteří lidé mají oprávněné otázky a obavy ohledně rozšíření.



Řekli: "Zdá se, že tento průzkum ukazuje, že na internetu probíhají dobře financované a sofistikované kampaně, které šíří dezinformace a podněcují obavy z této politiky.



"Je na společnostech provozujících sociální média a také na politicích, aby zdvojnásobili své úsilí v boji proti dezinformacím na internetu - ať už se týkají čištění našeho ovzduší, zavádění vakcín nebo jiných oblastí veřejné politiky."



Studie, kterou minulý měsíc provedl úřad Velkého Londýna, ukázala, že Khan, který se v květnu příštího roku bude ucházet o třetí mandát starosty, obdržel od začátku roku téměř 11 000 rasistických zpráv na sociálních sítích, přičemž obzvláště vzrostl počet těch, které odkazovaly na nízkoemisní zónu.



Khanova konzervativní soupeřka v boji o post starosty Susan Hallová uvedla, že pokud bude zvolena, okamžitě zruší rozšíření nízkoemisní zóny, které má začít 29. srpna.





Zóna, kterou inicioval Boris Johnson v době, kdy byl londýnským starostou, se původně týkala pouze centra Londýna, ale poté byla rozšířena až na severní a jižní okruh kolem města.





