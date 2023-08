Amazonie: Odlesňování kleslo oproti loňskému červenci o více než 60 %, říká brazilská ministryně

3. 8. 2023

Marina Silva vítá pokrok, ale říká, že nadcházející regionální summit musí přinést reálná opatření



Odlesňování v brazilské Amazonii se v červenci snížilo nejméně o 60 % ve srovnání se stejným měsícem loňského roku, uvedla ministryně životního prostředí Marina Silva.



Tato dobrá zpráva přichází před regionálním summitem, jehož cílem je zabránit tomu, aby se největší jihoamerický biotop dostal do katastrofálního bodu zvratu.



Rychlý pokrok zdůrazňuje význam politických změn. Před rokem, za vlády tehdejšího krajně pravicového prezidenta Jaira Bolsonara, trpěla Amazonie jednou z nejhorších sezón kácení a vypalování stromů v nedávné historii. Od nástupu nové administrativy v čele s Luizem Inácio Lula da Silvou k moci na začátku roku však vláda trestá zábory půdy, organizuje polovojenské operace na vyhánění nelegálních těžařů, vymezuje více domorodé půdy a vytváří další chráněné oblasti.



Výsledky podpoří Lulu, Marinu a další brazilské hostitele amazonského summitu, jehož cílem je posílit regionální spolupráci a který se bude konat 8.-9. srpna v Belému za účasti osmi zemí žijících v deštném pralese: Brazílie, Kolumbie, Bolívie, Peru, Ekvádoru, Venezuely, Guyany a Surinamu.



Silva uvedla, že akutní hrozba klimatické krize, která přinesla do mnoha jihoamerických zemí rekordní vedra, znamená, že summit musí být více než jen ukázkou jednoty; musí přinést konkrétní a průběžné výsledky, aby se Amazonie nedostala do bodu, kdy začne vysychat a vymírat, což se podle varování vědců blíží.



Navrhla, aby každá země vypracovala akční plán, aby společně vytvořily vědecký panel, který by je průběžně informoval o nejnovějších údajích, a aby si vyměňovaly osvědčené postupy k dosažení tří cílů summitu: ochrany pralesa a tradičních národů a boje proti nerovnosti a posílení demokracie.



Klíčem ke zlepšení v Brazílii, kde se nachází 60 % Amazonie, je podle ní silný cíl. "Hlavním důvodem je Lulovo rozhodnutí usilovat o nulové odlesňování.Vytvořili jsme nové ochranářské jednotky a domorodá území, která přinesla určité výsledky... Nyní musíme přejít k novému modelu prosperity, který bude méně dravý, méně škodlivý pro místní obyvatele a prales."



Podle satelitního výstražného systému Deter se v prvních šesti měsících letošního roku snížilo odlesňování v brazilské Amazonii o 34 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.



Údaje za červenec, který je více vypovídající, protože obvykle znamená začátek sezóny mýcení, se stále ještě zpracovávají, ale Silva uvedla, že budou ukazovat výrazné zlepšení "nejméně o 60 %" oproti stejnému období loňského roku.



Nezávislí analytici se domnívají, že by mohlo dosáhnout až 70 %. "Je to neuvěřitelné, naprosto šílené," řekl Tasso Azevedo, lesní inženýr a zakladatel analytické skupiny MapBiomas. "Je to na nejlepší cestě k nejprudšímu poklesu od roku 2005. Stále ještě zjišťujeme, proč se to děje tak rychle."





Podle něj je zpomalení způsobeno kombinací několika faktorů: obnovením embarga a dalších ochranných aktivit ze strany vlády, zlepšením technických analýz, které rychleji a podrobněji odhalují místa, kde dochází k problémům, větším zapojením bank, které odmítají poskytovat úvěry vlastníkům půdy zapojeným do kácení stromů, a také ostražitostí zemědělců vyvolanou novými zákony Evropské unie o obchodu bez odlesňování. Odlesňování v savanách cerrado, na které se zatím nevztahují kontroly EU, neklesá tak výrazně.







