O falešném mýtu. Se situací znevýhodněných dětí "nejde nic dělat"

8. 8. 2023

První mýtus z této diskuse = s neúspěšností znevýhodněných dětí nelze lokálně nic moc dělat. Chyba. ORP jako Krnov, Litvínov a Kadaň stlačily neúspěšnost na polovinu toho, co odpovídá sociálním podmínkám a podobným ORP! A lze dobře popsat čím .... /1 https://t.co/mAvzZf8tN9 https://t.co/alnLH4ZQhF pic.twitter.com/iqPaXJ5XBZ — Daniel Prokop (@dan_prokop) August 8, 2023

Krnov desegregoval školy (na každé je cca 8-12 % romských vyloučených dětí) a roky pracuje na navazujících službách - školky, doučování, speciální pedagogové, zájmová činnost, atd. Devět tříd ZŠ nedokončuje 4,8 % dětí proti 8,3 % s podobnou strukturou.



Detaily z Krnova skvěle popisuje Karel Handlíř - jeden z ředitelů. Obdivuhodná osobnost. Protože kromě hodnot a nadšení dokáže popsat "manažersky" ten proces optimalizace různých opatření podle toho, jak se jim osvědčila.





Litvínov dobře využívá využití systémové nástrojů. Finance o 4k na žáka vyšší než v podobných ORP. Počet škol bez psychologa a spec pedagoga o 20 p.b. nižší. Žákům přiznáváno sociální znevýhodnění a podpora přes. Solidní kooperace se sociálním systémem a čerpání podpory.



Do roku 2020 Litvínov overperformoval v absencích a propadání v 1. třídě (nižší než v podobných ORP). Ale brzy se to IMHO projeví i v nižším nedokončování ZŠ.



Detaily o každém ORP si můžete stáhnout v našem reportu - s jejich pomocí regionům radíme.



V Kadani je nedokončování a propadání 2-3x nižší než v místech ze stejnými podmínkami. Mají mj fungují MAP, kde se koordinují aktéři od škol, přes OSPOD po doktory. A pracují s rodinami v bydlení a navazujících věcech. Brzy to popíšeme detailněji.



Dobrá námitka mémeutweetu může být - snižují neúspěšnost (nedokončování ZŠ, apod.), ale zvyšují se nejak kompetence a znalosti těch dětí? Na podzim k tomu vydáme novou verzi všech našich datových nástrojů. Bude to velké. Wait for it.



Proč se dobré praxe dost nešíří? Odpověď je masivní decentralizace a neřízení základního školství. Je problém cokoli implementovat, chybí odpovědnosti za kvalitu a v řadě lokalit převládnou segregační tiché dohody či neaktivita. To musíme změnit.





Sociální podmínky vysvětlují velkou část neúspěšnosti. Školství nemůže zcela vyřešit destabilizaci rodin exekucemi a neefektivní politikou bydlení. Ale lokality mohou dělat hodně a neúspěšnost výrazně redukovat. Detailněji intervence popisujeme zde. /5

desegregace.cz

Cesta k úspěchu v desegregaci

Projekt přináší přes čtyřicet intervencí, které zkvalitňují vzdělávání, aby ve škole mohl uspět kdokoliv, nezávisle na socioekonomických podmínkách.



Zároveň už existuje dost dat, aby každé ORP vědělo, v čem je jeho slabina - někdy to jsou finance, jindy nekvalifikovaná výuka, školky, sociální systém apod. A postavilo na tom svojí strategii.





Odpovědní zřizovatelé, lepší školy. Úspěšné země místo zavalování administrativou ředitele rozvíjí

Mezi školami v sousedních obcích v Česku často neleží pouze kopec, ale i propastné rozdíly ve výsledcích. Vede k tomu systém tisíců obcí-zřizovatelů, ve



Tím předbíhám druhý mýtus zmiňovaný pod tweetem @DanielHule Že stát se dekády snaží a nefungujeto. Naopak - klíčová opatření pro snižování neúspěchu buď neexistují, nebo jsou malá a neimplentovaná všude. Zlepšujeme se, ale pořád to je pravda. /9K tomu dám další vlákno. Neúspěšnost ve vzdělávání máme z velké části ve svých rukou. Náklady neřešení nás stojí miliardy, stagnaci regionů i pocit společenské legitimity dnešního systému v očích nižších tříd doplácejících na malou mobilitu.

