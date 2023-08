Divoké požáry na Havaji, které rozdmýchává silný vítr, si vynucují evakuace

Nejméně šest lidí zahynulo na Havajských ostrovech při divokých požárech

Pobřežní stráž zachránila více než deset lidí, kteří utekli do oceánu, aby se vyhnuli kouři a plamenům

Wildfire has engulfed businesses on Front Street in downtown Lahaina in West Maui, home to 12,000 people.



The Coast Guard is responding to people who were forced to go into the ocean due to the flames.



