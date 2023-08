Ukrajina zoufale potřebuje pomoc při odstraňování min, říká ministr obrany

14. 8. 2023

čas čtení 5 minut





"Nejvíce zaminovaná země na světě" má kritický nedostatek ženistů a vybavení na odminování frontových linií





Ukrajina je nyní nejzaminovanější zemí na světě a její armáda trpí kritickým nedostatkem mužů a vybavení schopných odminovat frontové linie, uvedl ukrajinský ministr obrany, zatímco vojáci hovořili o velkých ztrátách v ženijních brigádách.



V naléhavé výzvě spojencům Oleksij Reznikov zdůraznil, že jeho vojáci místy odkrývají pět min na každý metr čtvereční, které položily ruské jednotky ve snaze zmařit ukrajinskou protiofenzívu. Ukrajina je nyní nejzaminovanější zemí na světě a její armáda trpí kritickým nedostatkem mužů a vybavení schopných odminovat frontové linie, uvedl ukrajinský ministr obrany, zatímco vojáci hovořili o velkých ztrátách v ženijních brigádách.V naléhavé výzvě spojencům Oleksij Reznikov zdůraznil, že jeho vojáci místy odkrývají pět min na každý metr čtvereční, které položily ruské jednotky ve snaze zmařit ukrajinskou protiofenzívu.





Řekl, že rozsáhlá minová pole lze překonat, ale že je kriticky důležité, aby spojenci "rozšířili a urychlili" výcvik, který již některé země, včetně Velké Británie, poskytují.



Počet ženistů v ukrajinských ozbrojených silách zdaleka nestačil na to, aby se dostali přes složitou ruskou obranu na rozsáhlé 1000 kilometrové frontě, přičemž odminovací jednotky jsou terčem silné palby.



Představitelé ministerstva obrany v Kyjevě naznačili, že existuje příležitost pro země, jako je Japonsko, které nechtějí poskytovat smrtící pomoc, aby nabídly podporu v podobě vybavení pro odminování a výcviku.



Reznikov uvedl: "Ukrajina je dnes nejvíce zaminovanou zemí na světě. Stovky kilometrů minových polí, miliony výbušných zařízení, v některých částech fronty až pět min na metr čtvereční.



"Ruská minová pole jsou pro naše vojáky vážnou překážkou, ale ne nepřekonatelnou. Máme zkušené ženisty a moderní vybavení, ale na frontu, která se táhne stovky kilometrů na východě a jihu Ukrajiny, jsou krajně nedostačující."



Některé z min, které zemi zamořují, položily ukrajinské síly na ochranu vlastních obranných linií, ale naprostá většina z nich je ruská.



Volodymyr Zelenskyj si stěžuje, že nutnost čekat na západní dodávky zbraní a odložit zahájení letošní protiofenzívy umožnila Rusku položit miliony min před jejich pozice.



Ukrajina má pět ženijních praporů, rozdělených do 200 brigád, z nichž každá měla v květnu, před zahájením letošní protiofenzívy, 30 mužů.



Podle svědectví z fronty jsou nyní počty aktivních odminovačů výrazně nižší. Zabíjení ženistů a důstojníků je prý ruskými silami nejvíce ceněno.



Jedna brigáda působící v okolí Staromajorska, nedávno osvobozené vesnice v Doněcké oblasti, uvedla, že na papíře měla 30 mužů, ale ve skutečnosti měla 13 mužů, z nichž pouze pět bylo aktivních v důsledku zranění. Dva členové jednotky přišli v posledních dvou týdnech o končetiny.



Serhij Ryženko, hlavní lékař Mečnikovovy nemocnice v Dněpru, kde se léčí mnoho nejvážněji zraněných, uvedl, že denně přijímá 50 až 100 vojáků, přičemž příčinou jejich zranění jsou miny na druhém místě za dělostřelectvem.



Na červencovém zasedání aliance 54 zemí podporujících Ukrajinu v německém Ramsteinu se Litva, Finsko, Island, Norsko, Švédsko a Dánsko dohodly na výcviku a vybavení ukrajinských odminovacích jednotek. Další země byly vyzvány, aby se připojily.



Reznikov uvedl, že iniciativa uvolnila dary, ale že je zoufale zapotřebí více darů od širšího okruhu partnerů.



"V této fázi naší deokupační kampaně kriticky potřebujeme více vybavení pro odminování, od minových vlečných sítí až po torpéda Bangalore," řekl.



" Důležitým krokem v tomto směru bylo na posledním zasedání v Ramsteinu vytvoření odminovací koalice z iniciativy litevského ministra obrany.



"Je také životně nutné rozšířit a urychlit výcvik ženistů. Ten by měl být rychlý a systematický. Sapéři jsou potřeba tady a teď. Jejich práce zachraňuje životy a zajišťuje postup našich vojsk. Odminovací koalice je postavena na principu 'vycvičit a vybavit'. Její účinné provádění





Pete Smith, vedoucí ukrajinského programu nevládní organizace Halo, která se zabývá odstraňováním min, a bývalý důstojník, který velel všem prostředkům britské armády na likvidaci výbušnin, uvedl, že úroveň zaminování je na Ukrajině "v moderní historii neznámá".





"To, čeho jsme svědky, je nejtěžší zamoření pozemními minami a nevybuchlou municí, jaké bylo v Evropě zaznamenáno určitě od druhé světové války.

"A samozřejmě existují silné důkazy o tom, že ruské síly nastražují miny, aby zabránily samotné armádě ve skutečném odstraňování min, a to samozřejmě zanechává několik dalších problémů pro organizace, jako jsme my," řekl.

Smith naznačil, že i s 10 000 odminovači by dekontaminace země trvala deset let. Společnost Halo má na Ukrajině 900 pracovníků, převážně z místních zdrojů, a plánuje, že do konce roku bude v zemi působit 1 200 vyškolených odborníků.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

310

"Existují značné důkazy o rozsáhlých lineárních minových polích. Nedávno člověk prošel 1,5 km dlouhým minovým polem, kde byla každých 1 metr umístěna mina TM-62, a to je jen jedna malá část Mykolajova [oblast na jihu Ukrajiny]."To byly oblasti, které Ukrajina poměrně rychle znovu obsadila. Nyní je přes tuto tisícikilometrovou frontovou linii, a pak vrstvy a vrstvy minových polí za ní, něco, co je v moderní historii zcela nepoznatelné."Smith uvedl, že vyčerpané ukrajinské sapérské jednotky se na bojišti potýkaly s obrovským množstvím typů min.