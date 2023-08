Británie: Prudký nárůst cen základních potravin nutí britské rodiny k zoufalým rozhodnutím

14. 8. 2023

Podle průzkumu spotřebitelské společnosti Which? vzrostly ceny sýrů, másla a chleba za poslední dva roky o více než 30 %, což nejvíce postihlo chudé

Každý třetí Brit odkázaný na sociální dávky je nucen z finančních důvodů občas nejíst, z celkové populace je to každý sedmý Brit



Ceny některých základních potravin, jako je sýr, máslo a chléb, se za poslední dva roky zvýšily o více než 30 %, což nutí chudší domácnosti "zoufale se rozhodovat, zda budou platit účty, nebo budou mít na stole jídlo", uvedli organizátoři kampaně.



Podle průzkumu spotřebitelské organizace Which? se růst cen potravin v posledních měsících zpomalil, ale náklady zůstávají mnohem vyšší než před dvěma lety, což neúměrně ovlivňuje domácnosti s nízkými příjmy.



Mezi potraviny s nejvyšší mírou inflace patří mléko (36,4 %), sýry (35,2 %), másla a pomazánky (32,2 %), koláče a sušenky (31,2 %) a pečivo (30,3 %).



Ceny zeleniny od května do července 2021 vzrostly o 19,1 %, ceny masa o 23,6 % a ceny slaných koláčů a pečiva a quiche o 26,2 %. Ceny sušenek se zvýšily o 27 % a džusů a smoothies o 28,6 %.



Skupina na ochranu práv spotřebitelů naléhá na supermarkety, aby ve svých pobočkách i větších prodejnách nabízely nejlevnější výrobky, protože charitativní organizace varovaly, že rodiny se s inflací potravin potýkají jen těžko.



Richard Lane, ředitel pro vnější vztahy charitativní organizace StepChange, která se zabývá dluhovou problematikou, uvedl: "Rostoucí životní náklady nutí domácnosti přehodnocovat své rozpočty a omezovat se, aby vyšly s penězi. Inflace u potravin zůstává vysoká a výrazně zvýšila ceny základních potravin.



"Toto zdražování nejvíce dopadá na ty nejchudší, protože vytváří příplatek za chudobu, kdy lidé s omezeným rozpočtem nemohou ušetřit nákupem ve velkém a nakonec utratí více peněz za potraviny a základní potřeby, protože nakupují málo a často."



Dodal: "Vzhledem k tomu, že náklady na potraviny stále rostou, mohou se tyto důsledky projevit i jinde a lidé se musí zoufale rozhodovat, zda budou platit účty, nebo budou mít na stole jídlo."



Z průzkumu StepChange vyplynulo, že každý sedmý člověk v poslední době vynechal jídlo nebo se obešel bez zdravé stravy, aby mohl splácet úvěr - v případě lidí dostávajících sociální dávky se tento počet zvýšil na téměř každého třetího.



Helen Barnardová, ředitelka pro politiku, výzkum a dopady v síti potravinových bank Trussell Trust, uvedla: "Inflace nejvíce dopadá na lidi s nejnižšími příjmy, přičemž náklady na základní potřeby, jako jsou potraviny a energie, které tvoří mnohem větší část jejich rozpočtu než v případě lidí s vyššími příjmy, rostou obzvláště prudce."



Dodala, že v loňském roce se potravinové banky v její síti potýkaly s větší potřebou než kdykoli předtím a rozdaly téměř 3 miliony balíčků lidem, kteří si nemohli dovolit základní potraviny.



"Také dary se zvýšily, což odráží velkou štědrost veřejnosti i v době zvýšeného finančního tlaku na mnohé, ale rostoucí potřeba předstihla dary. To vedlo k tomu, že potravinové banky musely nakoupit o 124 % více potravin než v předchozím roce, a to v době, kdy jsou ceny vyšší než kdy jindy, což značně zatěžuje jejich provozní náklady."



Organizace Which? vyzvala prodejce potravin, aby ve všech svých prodejnách zpřístupnili cenově dostupný a zdravý základní sortiment potravin, zajistili, aby nabídky a akce byly využívány na podporu těch, kteří se potýkají s problémy, a aby se zaměřili na zdravé potraviny, a aby zajistili, že jejich ceny budou jasné, aby zákazníci mohli snadno zjistit, co nabízí nejvýhodnější cenu.



Uvítala páteční oznámení společnosti Tesco, že tento maloobchodní řetězec zavede ve svých obchodech s potravinami levnější zboží vlastní značky, ale uvedla, že je třeba udělat více, a poukázala na to, že zboží vlastní značky je stále dražší než levné řady. Například těstoviny penne vlastní značky Tesco stojí 75 pencí za 500 g, ale jejich levná verze stojí 41 pencí.





Sue Daviesová, vedoucí oddělení potravinové politiky ve společnosti Which?, uvedla: "Navzdory dobře propagovanému snižování cen sledování společnosti Which? ukazuje, že ceny základních potravin, jako je mléko a máslo, jsou stále velmi vysoké a vytvářejí obrovský tlak na miliony lidí, a proto je přístup k levným sortimentům důležitější než kdy jindy, aby lidé mohli ušetřit."







