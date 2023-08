Návod, jak přestat být ruským imperialistou

16. 8. 2023

čas čtení 2 minuty

Antropoložka Vasilina Orlova nabízí sedm praktických kroků pro Rusy, kteří chtějí přestat být imperialisty. nabízí sedm praktických kroků pro Rusy, kteří chtějí přestat být imperialisty.

Hlavními oběťmi imperialismu jsou země, které impérium snaží se potlačit nebo obsadit; ale imperialismus přináší zármutek i do říše své a svého"'titulárního národa". Proto i mnozí Rusové, kteří jsou imperialisty, potřebují pomoc při překonání tohoto stavu.

Kdo chce tedy přestat být imperialistou, musí začít tím, že si vezme k srdci sedm jednoduchých kroků:

Přestaňte mluvit rusky v zahraničí a předpokládat, že vám každý bude rozumět. Zapomeňte na výraz "bratrské národy"; je urážlivý. Zapomeňte na expanzi Ruska nebo dokonce na to, dělat si z této expanze legraci. Vzdejte se koloniálních toponym a termínů. Přestaňte mluvit o obětech "rusofobie". Přestaňte hodnotit každého z hlediska toho, jak lidé žijí v Moskvě. A buďte přesní, pokud máte v úmyslu vzdát se své ruské národní identity kvůli jakékoliv jiné.

Ruský kolonialismus není něco zvláštního ve svých metodách nebo touze "přinést osvícení" a vnucovat "velký a mocný jazyk" ostatním. Jediný rozdíl mezi ruským kolonialismem a francouzskou nebo britskou variantou spočívá v tom, že ruský se stále se projevuje své klasické podobě.

To zahrnuje bezpráví, porušování práv lidí a vnucování sebeurčení ostatním, aby sloužit vlastním zájmům. Podíváme-li se na to, co Rusko dělá nyní, jasně vidíme jaký byl evropský kolonialismus pro lidi v 17. až 20. století, před neokoloniální érou.

Zemí, která dnes vede svět v dekolonializační kritice Ruska, je Ukrajina, ale jen proto, že k tomu byla donucena. Během jednoho dne bylo Ukrajincům jasné, co je stále pro mnoho Rusů záhadou: Sovětský svaz byl koloniální projekt a ruský kolonialismus a imperialismus skutečně existují.

Zdroj v ruštině: ZDE

0