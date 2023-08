Vědci varují před novou vlnou covidu a doporučují, aby byly vakcíny na prodej

17. 8. 2023

Věková hranice pro podzimní očkování proti covidu byla v Británii zvýšena z 50 na 65 let, přičemž nárok na ně mají i mladší zranitelné skupiny



Lidé, kteří nemají nárok na podzimní posilovací vakcínu, by měli mít možnost si očkování zaplatit, tvrdí odborníci v souvislosti s novou vlnou covidu.

Vakcíny proti covidu by měly být v Británii dostupné pro soukromé očkování, vyzvali přední vědci v souvislosti s obavami z nové vlny koronaviru, která by se mohla na podzim a v zimě zhoršit.

Na rozdíl od očkování proti chřipce, které si mohou jednotlivci nebo zaměstnavatelé koupit za přibližně 15 liber v lékárnách, je očkování proti covidu ve Velké Británii dostupné pouze v rámci státního zdravotnictví. Na rozdíl od očkování proti chřipce, které si mohou jednotlivci nebo zaměstnavatelé koupit za přibližně 15 liber v lékárnách, je očkování proti covidu ve Velké Británii dostupné pouze v rámci státního zdravotnictví.





Tento měsíc britská vláda oznámila, že podzimní posilovací očkovací program proti covidu se bude týkat menšího počtu obyvatel než dřívější očkovací kampaně. Věková hranice byla zvýšena z 50 na 65 let a více, přičemž nárok na očkování mají i některé mladší ohrožené skupiny.



Podle britské Agentury pro zdravotní bezpečnost (UKHSA) šíření nákazy covidu opět sílí. Odborníci vyjádřili obavy, že by vlna nákazy mohla dále narůstat a zvyšovat tlak na zdravotnictví v zimním období.



Prof. Adam Finn z Bristolské univerzity, člen britského Společného výboru pro očkování a imunizaci (JCVI), uvedl, že očkování proti covidu by mělo být dostupné na trhu. Dodal, že někteří zaměstnavatelé by mohli chtít vakcíny nabízet svým zaměstnancům.



Zprávy naznačují, že soukromé očkování proti covidu by mohlo být v USA nabízeno již letos na podzim. V březnu společnost Moderna sdělila agentuře Reuters, že očekává cenu své vakcíny Covid přibližně 130 dolarů, zatímco společnost Pfizer loni navrhla cenu 110 až 130 dolarů za dávku.



Lawrence Young, virolog z univerzity ve Warwicku, uvedl, že soukromý přístup k vakcínám je spojen s obtížemi, zejména pokud jde o rovnost přístupu, a vakcíny proti covidu by mohly být pro mnohé nedostupné. Podle něj však existuje precedens.



"Každý rok akceptujeme, že ti, kteří nejsou vystaveni vysokému riziku vážných komplikací, mají přístup k soukromému očkování proti chřipce, tak proč by to mělo být u očkování proti covidu jinak?



"Přestože očkování proti covidu nemusí drtivé většině lidí poskytnout velkou ochranu před infekcí, pomůže zabránit šíření viru. Očkování proti covidu rovněž ochrání před vznikem dlouhého covidu."



Prof. Danny Altmann, imunolog z Imperial College London, uvedl: "JCVI provedla své výpočty ve prospěch velmi omezené nabídky vakcíny pro starší osoby a osoby s oslabenou imunitou, čímž ponechala většinu populace daleko od poslední dávky a nedostatečně chráněnou."



Prof. Stephen Griffin z univerzity v Leedsu uvedl, že současná politika, která se zřejmě spoléhá na nákazu covidem, jež má posílit imunitu v běžné populaci, namísto očkování, vystavuje lidi riziku onemocnění, včetně dlouhého covidu.



"I když je tedy soukromé poskytování méně než ideální, alespoň by zlepšilo nešťastnou situaci, v níž se dnes Spojené království nachází," řekl. "Možná by to s dotacemi pro ty, kteří si je nemohou dovolit, mohlo snížit dopad předpovídaných podzimních a zimních vln covidu."



Profesor sir Andrew Pollard z Oxfordské univerzity však uvedl, že kritéria způsobilosti pro novou posilovací kampaň mají smysl.



"Z vědeckých poznatků je zřejmé, že z hlediska zdravotnictví již Covid-19 nepředstavuje problém pro zdravou a mladou populaci a má smysl zaměřit očkovací politiku na starší dospělé, zejména na zranitelné osoby, a na osoby se základními zdravotními potížemi," řekl.









