Prasečí ledvina fungovala v těle mozkově mrtvého muže déle než měsíc

17. 8. 2023

čas čtení 5 minut

Prasečí ledvina transplantovaná chirurgy mozkově mrtvému muži fungovala normálně déle než měsíc – je to kritický krok k operaci, kterou newyorský tým doufá, že nakonec vyzkouší na živých pacientech. Nejnovější experiment, který ve středu zveřejnila newyorská univerzita Langone Health, informoval o nejdelší době, kdy prasečí ledvina fungovala u člověka, i když zemřelého, a není to konec. Vědci budou sledovat výkon ledviny po dobu druhého měsíce.







“Bude tento orgán opravdu fungovat jako lidský orgán? Zatím to vypadá, že ano," řekl agentuře Associated Press doktor Robert Montgomery, ředitel transplantačního institutu NYU Langone.



"Vypadá to dokonce lépe než lidská ledvina," řekl Montgomery 14. července, když nahradil vlastní ledvinu zemřelého muže jednou ledvinou z geneticky modifikovaného prasete - a sledoval, jak okamžitě začala produkovat moč.



Vědci po celé Americe se předhánějí v tom, jak se naučit používat zvířecí orgány k záchraně lidských životů, a těla darovaná pro výzkum nabízejí pozoruhodné testy. Více než 100 000 pacientů je na americkém národním seznamu čekajících na transplantaci a tisíce jich každoročně umírají při čekání.



Možnost, že by prasečí ledviny mohly jednoho dne pomoci zmírnit hrozivý nedostatek orgánů vhodných k transplantaci, přesvědčila rodinu sedmapadesátiletého Maurice "Mo" Millera ze severní části státu New York, aby darovala jeho tělo pro tento experiment.



"Bojovala jsem s tím," řekla agentuře AP jeho sestra Mary Miller-Duffyová. Rád však pomáhal druhým a "myslím, že tohle by si můj bratr přál. Tak jsem jim svého bratra nabídla."



"Bude zapsán v lékařských knihách a bude žít navždy," dodala.



Pokusy o transplantaci ledviny ze zvířete na člověka selhávaly celá desetiletí, protože imunitní systém lidí napadal cizí tkáň. Nyní vědci používají prasata geneticky upravená tak, aby jejich orgány lépe odpovídaly lidskému tělu.



Loni chirurgové z Marylandské univerzity se zvláštním povolením regulačních orgánů transplantovali geneticky upravené prasečí srdce jako poslední pokus o záchranu jednoho umírajícího muže. Ten přežil jen dva měsíce, než orgán selhal z důvodů, které nejsou zcela jasné, ale které nabízejí poučení pro budoucí pokusy.



Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv nyní zvažuje, zda povolit některé malé, ale důkladné studie transplantace prasečího srdce nebo ledviny u dobrovolných pacientů.



Pokus na newyorské univerzitě je jedním z řady kroků, jejichž cílem je urychlit zahájení takových klinických zkoušek. Ve středu také Alabamská univerzita v Birminghamu (UAB) oznámila další významný úspěch - dvojice prasečích ledvin fungovala normálně v těle jiného dárce po dobu sedmi dnů.



Tyto experimenty jsou rozhodující pro zodpovězení dalších zbývajících otázek "v prostředí, kde neohrožujeme něčí život", řekl Montgomery, chirurg newyorské univerzity pro transplantaci ledvin, který také sám podstoupil transplantaci srdce - a je si velmi dobře vědom potřeby nového zdroje orgánů.



Samotná operace se příliš neliší od tisíců operací, které provedl, "ale někde vzadu v mysli máte obrovský význam toho, co děláte... uvědomujete si, že to může mít obrovský dopad na budoucnost transplantací", řekl Montgomery.



Operace si vyžádala pečlivé načasování. Brzy ráno odletěli lékaři doktor Adam Griesemer a Jeffrey Stern stovky kilometrů do zařízení, kde společnost Revivicor Inc se sídlem ve Virginii chová geneticky modifikovaná prasata - a získali ledviny, které už nemají gen, který by vyvolal jejich okamžité zničení lidským imunitním systémem.



Zatímco spěchali zpět na newyorskou univerzitu, Montgomery vyjmul obě ledviny z darovaného těla, aby nebylo pochyb, zda brzy přivezená prasečí verze funguje. Jedna prasečí ledvina byla transplantována, druhá byla uložena pro srovnání, až experiment skončí.



"Člověk je vždycky nervózní," řekl Griesemer. Když viděl, že se to tak rychle rozjelo, "bylo v tom hodně vzrušení a hodně pocitu úlevy".



Jak dlouho by měly tyto experimenty trvat? Locke z Alabamy řekla, že to není jasné - a mezi etické otázky patří, jak dlouho je to pro rodinu přijatelné a zda to nepřispívá k jejich zármutku. Vzhledem k tomu, že udržovat člověka, jehož mozek je mrtvý, na ventilátoru je obtížné, závisí rozhodnutí také na tom, jak stabilní je darované tělo.





V jejím vlastním experimentu bylo darované tělo natolik stabilní, že kdyby nebylo nutné studii po týdnu ukončit, "myslím, že bychom mohli pokračovat mnohem déle, což podle mě skýtá velkou naději", řekla.





Doktor Muhammad Mohiuddin z Marylandské univerzity upozorňuje, že není jasné, nakolik bude tělo zemřelého pacienta napodobovat reakce živého pacienta na prasečí orgán, ale že tento výzkum vzdělává veřejnost o xenotransplantaci, aby "lidé nebyli šokováni", až přijde čas zkusit to znovu u živých.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0