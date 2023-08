Zachrání nás západní demokracie?

21. 8. 2023 / Jan Čulík

Jen pár drobných poznámek k příspěvku Borise Cveka. Když píše:





"Je otázka, co mohlo Československo dělat během polednového vývoje, aby se invazi vyhnulo. Zřejmě by nejvíce pomohla cenzura a pokus o nastolení něčeho na způsob kádárovského režimu v Maďarsku. Nakolik by něco takového bylo reálné, to nevím."





Vyčítal jsem svého času A.J. Liehmovi i Václavu Žákovi, že je chyba, že Pražské jaro nejednalo "opatrně a pomalu". Oba mi řekli: To NEŠLO! Lidi byli tak nadržení tou nespravedlností stalinismu a všech jeho zločinů, že jakmile padla cenzura, potřebovali o tom hovořit. V podstatě celé Pražské jaro bylo je diskusí o zločinech stalinismu, mediální orgií. Nic jiného se neudělalo. Potvrzuje to i Petr Pithart.





Boris Cvek dále píše:





" Nejvíce 'poučeným', ve smyslu prodělané zkušenosti, národem z komunismu na celém světě jsou Rusové, nejméně pak asi Američané. Co nám to poví o reálných možnostech rozvoje demokracie a integrace do západního světa? Nic."



V této souvislosti je nutno v dnešní době varovně poukazovat na to, že ani zkušenost zavedených demokracií nechrání před populismem a před možností vzniku populistické, extremistické diktatury. Vážně ohroženy tímto nebezpečím jsou v současnosti Spojené státy, kdo by to býval řekl, že jeden člověk (Trump) dokáže takto obrovsky destabilizovat americkou demokracii.





Demokracie je ohrožena i ve Francii, v Německu, v Rakousku, v Itálii, ve skandinávských zemích i v Británii. Tam naštěstí je současná konzervativní vláda natolik zdiskreditována, že zcela zřejmě končí. (Poslouchal jsem v pátek v britském rozhlase pravidelnou diskusi britských politiků před publikem vytvořeným z veřejnosti a kdykoliv něco řekl konzervativní politik, anebo kdykoliv jiný politik řekl něco kritického vůči konzervativní vládě, publikum reagovalo hromadně obrovským bučením - z toho člověk usuzuje, že britští konzervativci už opravdu na mnoho let skončili. Otázkou je, zda je šéf Labouristické strany Keirt Starmer dostatečně schopný a charismatický. Zatím konzervativcům spíše jen ustupuje.)





Snad nejzásadnějším problémem dnešní doby, na východě i na západě, je vymyslet řešení, co dělat, aby nespokojenost obyvatelstva nevedla k vzniku vražedných či nespravedlivých diktatur. Pokud to nevyřešíme, máme se na co těšit.



