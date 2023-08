Pákistán: Záchranná operace děti a učitele z kabiny lanovky, kde se utrhlo lano

22. 8. 2023

Pozemní operace pokračuje v závodě o záchranu dalších pěti dětí a učitele uvězněných nad roklí ve výši 275 metrů nad zemí



Pákistánský vojenský vrtulník zachránil dvě ze sedmi dětí uvězněných se svým učitelem v lanovce visící nad vysokou roklí, ale letecká záchranná operace byla podle místních médií odvolána.

Děti, které uvízly v úterý od sedmi hodin ráno místního času (03.00 SEČ), používaly lanovku, aby se dostaly do školy v horské oblasti Battagram, asi 200 km severně od Islámábádu.



Podle agentury Reuters, která uvedla, že do oblasti byli vysláni odborníci na lanovky a na lanovku byl připojen malý nosič, který děti postupně zachraňuje, byly na zemi instalovány reflektory a záchranná operace pokračuje.



Mluvčí záchranné agentury a okresní úředník dříve uvedli, že byly zachráněny čtyři děti, ale tato informace byla zřejmě mylná.



V místní televizi bylo vidět, jak se komanda snaží spustit na lanech z vrtulníků na lanovku. Jeden z odborníků uvedl, že záchrana byla problematická, protože vítr, který vytvářely lopatky vrtulníků, mohl ještě více oslabit lano, které drží lanovku ve vzduchu.



Příbuzní uvězněných se při sledování průběhu operace modlili a na obou stranách rokle, která je od nejbližšího většího města vzdálena několik hodin, se shromáždily davy znepokojených lidí.



"Proboha, pomozte nám," řekl předtím Gulfraz, dospělý, který uvízl v lanovce, telefonicky pákistánské televizi Geo News.



Pákistánský národní úřad pro řešení katastrof ve svém prohlášení uvedl, že se jedno lano lanovky přetrhlo a poté, co byly pokusy o jeho opravu neúspěšné, byl na místo vyslán armádní vrtulník.



Otevřená lanovka uvízla v polovině cesty přes rokli a visí na jediném laně poté, co druhé prasklo, řekl agentuře Reuters Šarík Riaz Chattak, záchranář z místa neštěstí.



Lidé žijící v severních horských oblastech Pákistánu často používají lanovek k přepravě z jedné vesnice do druhé.



Záchranná akce otřásla celou zemi, Pákistánci se tísnili u televizních přijímačů, média ukazovala záběry záchranáře visícího na laně vrtulníku v blízkosti malé kabiny, kde se tisní lidé.



Podle pákistánských televizních stanic byli někteří z uvízlých v kontaktu se svými rodinami prostřednictvím mobilních telefonů.



Několik vojenských vrtulníků předtím podniklo průzkumné lety a jeden letec byl spuštěn na popruzích, aby dopravil jídlo, vodu a léky, řekl agentuře France-Presse Tanvír Ur Rehman, představitel místní vlády. "Jedná se o delikátní operaci, která vyžaduje pečlivou přesnost. Helikoptéra se nemůže k lanovce přiblížit, protože by se při jejím klesání [tlaku vzduchu] mohl přetrhnout jediný podpůrný řetěz," řekl.



Pákistánský prozatímní premiér Anwaar-ul-Haq Kakar vyjádřil své znepokojení v příspěvku na Twitteru, který je nyní známý jako X. "Nařídil jsem také úřadům, aby provedly bezpečnostní kontroly všech takových soukromých lanovek a zajistily jejich bezpečný provoz a používání," uvedl.

