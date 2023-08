Bakterie, které "žerou" metan, by mohly zpomalit globální oteplování, zjistila studie

23. 8. 2023

Technologie má potenciál výrazně snížit emise silného skleníkového plynu, ale vyžaduje velké investice



Podle studie, která vyšla tento týden, by bakterie, které spotřebovávají skleníkový plyn metan, mohly zpomalit tempo globálního oteplování.



Metan je silný skleníkový plyn, který se uvolňuje z energetiky (zemní plyn a ropné systémy), průmyslu, zemědělství, využívání půdy a činností spojených s nakládáním s odpady. Podle studie, která vyšla tento týden, by bakterie, které spotřebovávají skleníkový plyn metan, mohly zpomalit tempo globálního oteplování.



Skupina výzkumníků z Kalifornské univerzity v Long Beach nyní navrhuje metodu odstraňování metanu pomocí skupiny bakterií známých jako metanotrofy, které metan přirozeně přeměňují na oxid uhličitý a biomasu. Podle vedoucí výzkumné pracovnice Mary E. Lidstromové všechny bakterie z této skupiny "'žerou' metan, odstraňují ho ze vzduchu a jeho část přeměňují na buňky jako zdroj udržitelných bílkovin".



Tým Lidstromové objevil v rámci této skupiny kmen bakterií zvaný methylotuvimicrobium buryatense 5GB1C, který dokáže účinně odstraňovat metan, i když je přítomen v menším množství. Pokud by se tato technologie rozšířila, mohla by podle vědců přispět ke zpomalení globálního oteplování.



Této skupině bakterií se obvykle daří v prostředí s vysokým obsahem metanu (5 000 až 10 000 částic na milion (ppm)). Běžná koncentrace v naší atmosféře je mnohem nižší, pouze asi 1,9 ppm metanu. V některých oblastech, jako jsou skládky, rýžová pole a ropné vrty, však dochází k emisím vyšších koncentrací, a to přibližně 500 ppm.



"Bakterie, které rychle požírají metan ve vyšších koncentracích, jež se vyskytují v okolí stád dobytka apod. by mohly významně přispět ke snížení emisí metanu, zejména z tropického zemědělství," komentoval výsledky studie Euan Nisbet, profesor věd o Zemi na Royal Holloway, University of London.





"Největší překážka pro realizaci je technická: potřebujeme dvacetinásobně zvýšit jednotku na zpracování metanu. Pokud toho dosáhneme, stanou se největšími překážkami investiční kapitál a přijetí ze strany veřejnosti. Věříme, že bychom mohli mít pilotní projekty v terénu vyzkoušené během tří až čtyř let, a rozšíření by pak záviselo na investičním kapitálu a komercializaci," řekl Lidstromová.



Zemědělský sektor je největším zdrojem emisí metanu v důsledku vypouštění chlévské mrvy a gastroenterálních látek. Metan má více než 85krát vyšší oteplovací schopnost než oxid uhličitý během prvních 20 let poté, co se dostane do atmosféry, a představuje zvláštní problém jako skleníkový plyn. Množství metanu v atmosféře v posledních 15 letech rychle roste a dosahuje rekordních hodnot a v současné době se podílí na celkovém globálním oteplování nejméně 30 %. V roce 2021 se několik největších světových ekonomik na konferenci Cop26 dohodlo, že budou spolupracovat na naléhavém snížení množství metanu. Ty však nadále rostou.



K masovému nasazení bakterií požírajících metan budou zapotřebí tisíce vysoce funkčních reaktorů.



"To může být skličující, ale pokud naše přežití závisí na snížení atmosférického metanu, mohou mít nyní náklady nižší prioritu při přidělování zdrojů. Nedostatek politické vůle a pochopení soukromého i veřejného sektoru pro naléhavost potřeby snížit metan nyní způsobí, že se globální oteplování v příštích letech ještě zhorší," uvedla Mary Ann Brunsová, profesorka půdní mikrobiologie na Pensylvánské státní univerzitě.



V současné době se většina navrhovaných řešení pro snížení emisí metanu zaměřuje na snížení emisí, což však není vždy možné. Vědci zdůrazňují, že pro splnění klimatických cílů je zapotřebí jak strategie odstraňování metanu, tak strategie snižování emisí. Lidstromová však varuje, že jakékoli strategie snižování emisí, které zvyšují aktivitu bakterií v přírodních společenstvech, mohou vést také ke zvýšení emisí oxidu dusného (N2O), který má desetkrát větší potenciál globálního oteplování než metan. Kritické je, že tato technologie založená na metanotrofních bakteriích neprodukuje emise oxidu dusného.





Nedávné prognózy předpovídají, že globální oteplení lze do roku 2050 snížit o 0,21 až 0,22 C odstraněním 0,3 až 1 petagramu metanu. Snížení teploty v tomto rozsahu se předpokládá jako významné, zejména v kombinaci s dalšími strategiemi snižování emisí.







