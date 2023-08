Strava bez soli snižuje riziko srdečních chorob až o 20 procent

28. 8. 2023

Nová rozsáhlá studie využívající údaje z britské biobanky ukazuje, že i malé snížení příjmu soli může být prospěšné.

Podle nejrozsáhlejší studie svého druhu může vyřazení soli z jídel snížit riziko srdečních problémů a mrtvice téměř o pětinu.

Výzkum prokázal, že přidávání soli do jídla zvyšuje pravděpodobnost kardiovaskulárních onemocnění a předčasného úmrtí. Nyní odborníci zjistili, jak velký rozdíl můžete udělat pro zdraví svého srdce - stačí snížit počet jídel, do kterých přidáváte sůl, nebo se jí úplně vzdát.





Vědci zjistili, že ti, kteří nikdy nepřidávají sůl do jídla, mají o 18 % nižší pravděpodobnost vzniku fibrilace síní (FS), srdečního onemocnění, než ti, kteří ji přidávají vždy.





Fibrilace síní způsobuje nepravidelnou a často abnormálně rychlou srdeční frekvenci, která může vést k závratím, dušnosti a únavě. Lidé s fibrilací síní mají pětkrát vyšší pravděpodobnost, že je postihne mozková mrtvice.





Vedoucí autor studie Dr. Yoon Jung Park z Kyungpook National University Hospital v Jižní Koreji uvedl: "Naše studie naznačuje, že nižší frekvence přidávání soli do potravin je spojena s nižším rizikem vzniku fibrilace síní."





Výsledky studie budou prezentovány tento víkend v Amsterdamu na výročním zasedání Evropské kardiologické společnosti, největší světové konferenci o srdci.





Ve výzkumu byly použity údaje z britské biobanky, která zahrnuje více než 500 000 osob ve věku 40 až 70 let z celé Velké Británie z let 2006 až 2010. Ti, kteří již na začátku výzkumu trpěli fibrilací, ischemickou chorobou srdeční, srdečním selháním nebo mrtvicí, byli vyloučeni.





Každý z nich byl dotázán, jak pravidelně solí jídlo, a to z možností "nikdy/zřídka", "někdy", "obvykle" nebo "vždy" tak činí. Výzkumníci je pak sledovali po dobu 11 let, aby zjistili, jaký to na ně mělo vliv. V porovnání s těmi, kteří jídlo solili vždy, měli ti, kteří ho nesolili nikdy, o 18 % nižší pravděpodobnost, že budou trpět AF. U lidí, kteří si jídlo občas přidávali, byla pravděpodobnost o 15 % nižší.





Studie naznačuje, že i ti, kteří změní svůj jídelníček z toho, že sůl přidávají vždy, na to, že ji přidávají "obvykle", mohou zaznamenat velký rozdíl v riziku. U osob ve skupině, která si sůl přidává "obvykle", byla pravděpodobnost vzniku fibrilace síní o 12 % nižší než u těch, kteří si ji přidávají "vždy".





Prof. James Leiper z Britské nadace pro srdce uvedl: "Je dobře známo, že nadměrná konzumace soli může vést ke zdravotním problémům. Tento výzkum je užitečnou připomínkou toho, že by nám všem mohlo prospět, kdybychom se drželi vládního doporučení jíst maximálně 6 g soli denně, tedy asi jednu čajovou lžičku."





