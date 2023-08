Federální soud s Trumpem v případu podvracení voleb v roce 2020 je stanoven na březen 2024

28. 8. 2023

Harmonogram stanovený soudkyní Tanyou Chutkanovou znamená, že první soudní proces s obhajobou Trumpa proběhne v době vrcholící sezóny amerických primárek



Trestní proces s Donaldem Trumpem kvůli jeho snahám o zvrácení výsledků voleb v roce 2020 se uskuteční 4. března 2024, rozhodla v pondělí federální soudkyně, která případu ve Washingtonu předsedá. Znamená to ostré odmítnutí bývalého prezidenta, který se snažil případ roky odkládat.





Harmonogram stanovený soudkyní amerického okresního soudu Tanyou Chutkanovou znamená, že první soudní proces, v němž se Trump bude bránit proti prokurátorům a zvláštnímu poradci Jacku Smithovi, bude případem podvracení voleb - a proběhne v době vrcholící republikánské primární sezóny 2024.



Trump na začátku tohoto měsíce tvrdil, že je nevinný, co se týče obvinění vzneseného u federálního okresního soudu ve Washingtonu, že se spikl s cílem podvést Spojené státy, spikl se s cílem mařit úřední řízení, mařil úřední řízení a účastnil se spiknutí proti právům.



Bývalý prezident před slyšením požádal, aby se soud konal v dubnu 2026, přičemž se odvolával na údajnou "střední dobu" 29,2 měsíce, která byla potřebná k odsouzení obžalovaných v případech, které se týkaly obvinění ze spiknutí za účelem maření úředního postupu.



Státní zástupci však v odpovědi namítli, že použití mediánu doby jako měřítka je zavádějící, protože zahrnuje dobu potřebnou pro výběr poroty, soudní proces, vynesení rozsudku a několikaměsíční projednávání rozsudku, a nikoli pouze dobu trvání přípravného řízení.



Soudkyně stanovila soudní jednání na 4. března 2024 - přičemž se přiklonila blízko k vládnímu požadavku na termín soudního jednání v lednu 2024 - a vysvětlila, že souhlasí s tím, že statistiky Trumpova právního týmu jsou "zavádějící". Dodala, že jeden z citovaných případů je případ, na který v současné době dohlíží a který byl odložen kvůli problémům s covidem-19, které se Trumpa netýkají.



Na slyšení Chutkanová uvedla, že pro své rozhodnutí bude místo toho brát v úvahu objem materiálů, které žalobci předávají obhajobě, a jaká je přiměřená doba pro Trumpovy právníky na přezkoumání 12 milionů stran důkazů.



Soudkyně uvedla, že má za to, že vláda vyvinula značné úsilí, aby předložila soudní materiály organizovaně a s možností vyhledávání podle klíčových slov, což by mělo urychlit jejich přezkoumání. "Nebudete mít dva roky," řekla.



Téma otázek Chutkanové Trumpovu hlavnímu právníkovi Johnu Laurovi se opakovaně vracelo k jejímu tvrzení, že nemusí číst každou z 12 milionů stran znovu, protože mnoho dokumentů je duplicitních a klíčové skutečnosti zveřejnil 6. ledna sněmovní výbor.



Lauro se ohradil proti výrokům Chutkanové, že fakta a právní teorie nejsou nové, a zdůraznil, že Trumpův právní tým potřebuje delší čas na prostudování každé ze stránek. Ignoroval její upozornění, že obžaloba je opakováním zprávy parlamentního výboru.





Žalobci se chopili Laurových předchozích veřejných komentářů a upozornili, že Trumpův právní tým se materiálem nezabývá poprvé. "Když pan Lauro po obvinění vystoupil v několika zpravodajských pořadech a podcastech, popsal řadu obhajob, které hodlá vznést."







