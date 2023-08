#MeToo odhalilo mizogynii ve Španělsku. K vyvolání revoluce byl zapotřebí fotbal a #SeAcabó

29. 8. 2023

Rozruch kolem Jenni Hermoso, která po vítězství Španělska na mistrovství světa ve fotbale snesla nechtěný polibek, otevřel oči misogynii jako nikdy předtím



"Se acabó" (španělsky "je konec"). Tato slova použila Alexia Putellasová a další vítězky mistrovství světa ve fotbale žen na sociálních sítích těsně předtím, než všechny oznámily, že se nevrátí hrát za národní tým, pokud zůstane současné vedení fotbalové asociace. Do nedělního večera se #SeAcabó objevilo na dresech mužského fotbalového týmu Sevilly a jako hashtag ho používá OSN, španělská vláda i sportovci po celém světě, aby vyjádřili podporu španělskému týmu. Heslo #SeAcabó používaly také ženy, které hovořily o týrání a šikaně, s nimiž se setkaly, píše španělská novinářka María Ramírez.



Fotbalisté, politici, zpěváci i obyčejní lidé projevili solidaritu s Jenni Hermosovou, hvězdnou útočnicí, která během slavnostního předávání trofeje mistrovství světa dostala od svého šéfa, šéfa španělské fotbalové federace Luise Rubialese, nechtěný polibek na rty. Jak Hermosová řekla, byla to "kapka, která zlomila vaz".





Tým řekl "se acabó" poté, co se rozčilený Rubiales rozohnil nad Hermosovou, "metlou" "falešného feminismu", španělským vicepremiérem, ministrem pro rovnost, novináři a inkluzivním jazykem. Rubiales také řekl, že jeho dotýkání se svých genitálií po vítězství nad Anglií bylo gestem podpory mužského trenéra týmu (ve Španělsku to ve skutečnosti není normální gesto a on se omluvil, že to udělal, když stál vedle královny a její šestnáctileté dcery). To vše se stalo poté, co on a jeho tým vyvíjeli na Hermosovou a její rodinu nátlak, předkládali verzi událostí, kterou ona označila za "kategoricky lživou", a v živém rozhlasovém vysílání odsoudili jako "blbce" a "kokoty" každého, kdo ho kritizoval. Dozvuky pokračují. V pondělí španělské úřady oznámily předběžné vyšetřování možného sexuálního zneužívání, jehož se Rubiales dopustil tím vnuceným polibkem.





"Se acabó" přicháí dlouho, po letech soukromých i veřejných stížností. V roce 2022 odmítlo za tým hrát 15 hráček, které se kvůli jeho přístupu postavily proti trenérovi Jorgemu Vildovi na pozadí obvinění ze šikany, ale odvolat se jim ho nepodařilo. Rubiales hráčky označil za "vyděračky" a "spratky" a 12 z nich nebylo vybráno na mistrovství světa. Hráčky před lety odsoudily chování předchozího trenéra Ignacia Queredy, který byl v roce 2015 nucen odstoupit po 27 letech ve funkci na základě stížností na dehonestující chování.





Tentokrát to konečně je jinak. Mužští kolegové, trenéři i sponzoři tým podpořili. Na stadionech po celé zemi se ozývá skandování požadující Rubialesovo odstoupení. Političtí představitelé od levice po pravici odsoudili Rubialesovo jednání a v neobvyklém projevu konsensu ho vyzvali k odstoupení. Dokonce i vůdce krajní pravice podpořil výzvy k odstoupení Rubialese.





Ve Španělsku jsme v souvislosti s #MeToo nikdy nezažili to, co nyní vidíme v souvislosti s #SeAcabó. Novináři sice odhalili zneužívání, protože některé ženy se odvážily promluvit ve sběrnách jahod, na univerzitách, ve vědeckých laboratořích a v operních divadlech, ale dopad nebyl takový jako v USA. Zneužívané osoby se velmi zdráhaly promluvit a mediální pozornost těmto příběhům byla často mizivá.





Pochody ke Dni žen každoročně přitahují miliony lidí (zejména v roce 2018). Ale takovou všeobecnou reakci na konkrétní příběh jsme ještě nezažili.





V roce 2015 poskytla tehdejší hvězdná hráčka Vero Boqueteová rozhovor deníku El País poté, co členky ženského týmu napsaly otevřený dopis o Queredovi, který měl hráčky štípat do zadku a nadávat jim výroky typu "potřebuješ machra" nebo "potřebuješ chilli do zadku". První otázka v tomto rozhovoru zněla: "Není to zbabělé zveřejnit ten dopis?".





Proč je to tentokrát jinak? Ze tří důvodů. Zaprvé se jedná o skupinu talentovaných žen, které prošly profesními zkouškami i osobními tragédiemi. Při vítězství měly konečně dost síly na to, aby se ozvaly a byly skutečně vyslyšeny.





Za druhé, společnost se změnila. V případě Španělska tuto změnu urychlili političtí představitelé, a to jak muži, tak ženy. Stále se konají čistě mužské komise, korporacím dominují muži a vedoucími představiteli zpravodajských médií jsou jen zřídka ženy. Naše genderové zákony však patří k nejpokročilejším na Západě a Španělsko si v indexu rovnosti žen a mužů OSN vede lépe než USA a Velká Británie díky vyššímu podílu žen v parlamentu a nižší úmrtnosti matek a porodnosti mladistvých.









Třetím klíčovým prvkem jsou dobří novináři. Mnozí z nich publikují články o Rubialesovi a jeho chování již řadu let. Jeden z klíčových momentů týdne nastal, když Relevo - malý zpravodajský web pro mládež zaměřený na sport, který patří konzervativnímu, převážně regionálnímu řetězci novin Vocento - zveřejnil článek, podle něhož byla Hermosová pod tlakem, aby podpořila Rubialese, zatímco federace si ve svém prohlášení vymýšlela.





Tyto skutečnosti a vlna šoku a rozhořčení v celé zemi přiměly úřadujícího španělského premiéra Pedra Sáncheze jednat. Sánchez nejprve prohlásil, že Rubiales musí "podniknout více kroků", a zároveň zdůraznil, že fotbalová federace není řízena vládou. Nyní vláda využívá všech pák, které má k dispozici, aby Rubialese odvolala, a Fifa mu pozastavila činnost, zatímco bude pokračovat ve vyšetřování případu.

Ať už tento příběh skončí jakkoli, tým, který vyhrál mistrovství světa, prokázal odvahu, která bude i nadále inspirovat ženy a muže ve Španělsku i mimo něj. Volba je jasná a lidé ji činí. Kdo by nechtěl raději vypadat jako vítězná, uznávaná žena než jako chlap, který se chytá za rozkrok?

