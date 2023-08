Ruská agrese na Ukrajině: Dva mrtví při útoku na ukrajinský region

28. 8. 2023

- Ukrajina oznámila, že osvobodila jihovýchodní obec Robotyne Ukrainian Armed Forces have liberated Robotyne, Zaporizhzhia region, and are advancing in the south-east of the village - Hanna Maliar, Deputy Defense Minister.



1 sq. km has been liberated in Bakhmut direction, as well - Hanna Maliar.



Glory to Ukrainian Defenders! pic.twitter.com/oqZtvnP2QR — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 28, 2023

- Ukrajina v pondělí uvedla, že její jednotky osvobodily jihovýchodní osadu Robotyne a snaží se postupovat dále na jih v rámci protiofenzívy proti ruským silám, informuje agentura Reuters.



"Robotyne byla osvobozena," citovala ukrajinská armáda náměstkyni ministra obrany Hannu Maliar.



Armáda minulý týden uvedla, že její síly vztyčily v Robotyni státní vlajku, ale zároveň tehdy uvedla, že se v osadě stále dostávají pod palbu.



Ukrajina oznámila, že její jednotky vstoupily do strategicky důležité vesnice 22. srpna, což signalizuje potenciálně významný pokrok v protiofenzívě proti Rusku.



Maliarová tehdy uvedla, že ukrajinští vojáci organizují evakuaci civilistů, ale stále se dostávají pod palbu ruských sil.

- Zelenskyj poskytl velký rozhovor novinářce Natalii Mosejčukové:



- Jsme připraveni bojovat dlouho, ale nesmíme vystavovat lidi smrti. Minimalizace ztrát na životech. Podobně jako například Izrael. Můžeme tak žít.



- Nemyslím si, že je správné přenášet válečné akce na území Ruska. Existuje velké riziko, že v takovém případě zůstaneme sami.



- Pokud jsme na administrativní hranici s Krymem, myslím, že můžeme politicky tlačit na demilitarizaci Ruska na území poloostrova. Myslím, že by to bylo lepší. Lepší především pro ty, kteří by ji prováděli. Každá válka je pořád o obětech, ať už je to kdekoli.



- Ukrajina musí dospět a vědět, že v jednom nebo druhém okamžiku může zůstat sama. Někteří z partnerů se mohou v jednu chvíli odtrhnout.



- Mnoho dluhů během této války, jsem si jist, bude restrukturalizováno, ale nebudou žádné dary.



- Zadal jsem úkol, zákonodárci budou požádáni, aby po dobu trvání války považovali korupci za zradu. Uvědomuji si, že to nemůže platit trvale, ale pro dobu války to myslím pomůže.



- Nechci, aby lidé měli postoj, že se drží u moci. Já se nedržím ničeho. Chtěl bych uspořádat volby.



- Pro mě jako prezidenta je důležité vítězství, které by znemožnilo návrat bojů. A aby lidé zůstali jednotní.



- Ruské úřady oznámily snahu zvýšit produkci filmů oslavujících válku Moskvy na Ukrajině, píše agentura AP.



Vladimir Putin nařídil ministerstvu kultury, aby zajistilo výrobu filmů o "speciální vojenské operaci", jak Kreml nazývá svou invazi na Ukrajinu.



Ministerstvo také upřednostnilo určitá témata při přidělování státních finančních prostředků na filmy.



Patří mezi ně "hrdinství a obětavost ruských bojovníků" na Ukrajině a "boj proti moderním projevům nacistické a fašistické ideologie" - což je nepravdivé obvinění, které Putin vznáší na adresu kyjevských představitelů.



- Dva mrtví při ruském raketovém útoku na ukrajinskou Poltavskou oblast



Při nočním ruském raketovém útoku na centrální ukrajinskou Poltavskou oblast byli zabiti dva lidé, uvedl v pondělí gubernátor Dmytro Lunin.





V důsledku nepřátelského útoku byli dva lidé zabiti, dva lidé byli převezeni do nemocnice s lehkými zraněními a místo pobytu dalších dvou osob je v současné době neznámé.





👀 Russian media writes that drone was allegedly shot down 5 kilometers from the helicopter factory in the suburbs of Moscow (Lyubertsy) pic.twitter.com/30roHxpdpu — MAKS 23 👀🇺🇦 (@Maks_NAFO_FELLA) August 28, 2023





V televizním rozhovoru pro kanál 1+1 Zelenskyj uvedl, že o otázce voleb jednal s americkým republikánským senátorem Lindsey Grahamem, který minulý týden navštívil Kyjev. Podle něj by se volby mohly uskutečnit za předpokladu, že se partneři podělí o náklady, zákonodárci je schválí a všichni se dostanou k volebním urnám:



"Lindseymu jsem dal velmi jednoduchou odpověď, a to velmi rychle. Byl s ní velmi spokojen. Pokud k tomu budou naši zákonodárci ochotni."



Zelensky uvedl, že uspořádání voleb v době míru by stálo 135 milionů USD.



"Nevím, kolik je potřeba v době války. Tak jsem mu řekl, že pokud USA a Evropa poskytnou finanční podporu ....



Dodal:



"Nebudu brát peníze ze zbraní a dávat je na volby. A to je stanoveno zákonem.



Zelenskij řekl Grahamovi, že volební pozorovatelé budou muset jít do zákopů:



Graham řekl novinářům během brífinku v bunkru s kolegy senátory Richardem Blumenthalem a Elizabeth Warrenovou, oběma demokraty, že jeho vzkaz Zelenskému bude znít, že budou bojovat za to, aby zbraně proudily dál, "abyste mohli vyhrát válku, kterou si nemůžeme dovolit prohrát". Graham pak dodal následující:



Ale řeknu mu také toto: Musíte udělat dvě věci najednou. Příští rok potřebujeme volby na Ukrajině. Chci, aby tato země měla svobodné a spravedlivé volby, i když je napadena.



- V noci došlo k dalšímu pokusu o útok dronem na Moskvu - nejnovějšímu ze série úderů na ruské hlavní město za posledních několik týdnů.



Podle úřadů systémy protivzdušné obrany dron při přiblížení k městu sestřelily a nedošlo k žádným zraněním.



- Vysoce postavený ukrajinský vládní úředník potvrdil bezpečnou plavbu druhého plavidla z ukrajinského přístavu Oděsa přes Černé moře poté, co Rusko v červenci odstoupilo od dohody uzavřené OSN, která umožňuje vývoz obilí.

🛳️ The second ship (bulk carrier Primus) used the humanitarian navigation corridor and, leaving the port of Odesa, safely reached the territorial sea of ​​Romania. pic.twitter.com/iRvzo3w33l — MAKS 23 👀🇺🇦 (@Maks_NAFO_FELLA) August 27, 2023

- Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že v reakci na průzkumný dron amerického letectva nad Černým mořem vyslalo stíhací letoun. Tisková agentura Tass uvedla, že dron nenarušil ruskou státní hranici.



- Spoluzakladatel ruské technologické společnosti Yandex podal formální žádost o zrušení sankcí, které na něj EU uvalila, což je potenciální zkouška toho, zda bude EU přistupovat vstřícněji k osobnostem, které se distancují od Kremlu.



Podrobnosti v angličtin







