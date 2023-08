Dejme přemnoženým zvířatům antikoncepci, nevybíjejme je

28. 8. 2023

čas čtení 5 minut

I v ČR jsou ohroženy lesy přemnožením jelenů, daňků a další zvěře.



Vyvíjejí se humánní alternativy k zabíjení divokých zvířat, jako jsou divoká prasata, jeleni a šedé veverky.

Zintenzivňují se konflikty mezi lidmi a volně žijícími živočichy vyvolávají rostoucí počet ohnisek nemocí, dopravních nehod a škod na úrodě. A tento problém se pravděpodobně ještě zhorší, pokud nebudou v blízké budoucnosti vyvinuta nová, humánní opatření k omezení počtu zvířat, tvrdí vědci.



Jde o kritický problém životního prostředí, který bude tento týden projednáván na významné konferenci v Itálii, kde budou odborníci diskutovat o tom, jak nejlépe omezit počty šedých veverek, divokých prasat, jelenů, divokých koz, holubů, papoušků a dalších tvorů, kteří v mnoha zemích způsobují rozsáhlé ekologické škody. I v ČR jsou ohroženy lesy přemnožením jelenů, daňků a další zvěře.





Klíčovým přístupem, který bude na setkání zdůrazněn, je potřeba vyvinout antikoncepční prostředky pro zvířata. Ty by podle vědců poskytly ochráncům přírody a zemědělcům prostředky k humánnímu omezení počtu zvířat.



Problémy s tím spojené lze ilustrovat na příkladu divokých prasat. Jejich počty v Evropě rostou a ve Velké Británii byly vytvořeny chovné populace v oblastech, jako je Forest of Dean. Díky svému velkému čenichu a svalnatému krku jsou divočáci dobří ve vyrývání hub a semen a mohou ničit úrodu, zranitelná stanoviště, živočichy hnízdící na zemi a křehké kořenové systémy. Divoká prasata jsou také spojována s šířením afrického moru prasat na domácí prasata.





"Kontroly počtu zvířat, jako jsou divoká prasata, se dříve dosahovalo jejich odstřelem, ale lov už není tak populární jako dříve a je také dražší, protože vyžaduje drahé licence," uvedla doktorka Giovanna Masseiová, evropská ředitelka Botstiberova institutu pro kontrolu plodnosti divokých zvířat na York University.



Dodala: "Počet jedinců, kteří loví zvěř, v mnoha částech Evropy klesá. V důsledku toho se oslabila kontrola populací divočáků."



Jedním z řešení je vývoj antikoncepčních prostředků proti divočákům. "Zabránit těmto zvířatům v rozmnožování je humánní způsob, jak omezit jejich počet," dodala Masseiová, která vystoupí na evropské konferenci o ochraně proti škůdcům obratlovců ve Florencii.



V USA a Evropě vědci zahájili projekty zaměřené na vývoj antikoncepčních chemických látek, které by se mohly přimíchávat do krmiva a drasticky by omezily plodnost kanců. "Není snadné vyvinout antikoncepci, ale dobrou zprávou je, že jakmile ji získáme, máme způsob, jak ji dodat," řekl Messai.



Metoda doručování je známá jako systém ovládaný divočáky a využívá kovové kužely umístěné nad miskami s potravou, které mohou zvedat rypákem pouze divoká prasata. Ostatní zvířata se k talířům nedostanou. "To znamená, že můžeme dostat antikoncepci jen a pouze do divočáků," řekl Massei.



Podobný přístup již byl zaveden v boji proti šedým veverkám. Poté, co byl tento hlodavec v 19. století dovezen do Velké Británie z USA, dosáhl jeho počet 2,7 milionu a hrozí, že nahradí původní veverky červené. Veverky šedé také způsobují značné škody na britských lesích tím, že strhávají kůru ze stromů.



Massei a další vědci nyní provádějí výzkum orálního antikoncepčního prostředku v podobě vakcíny, která přiměje imunitní systém veverky snížit produkci pohlavních hormonů, takže samci i samice budou neplodní.



Lék se smíchá s lískooříškovou pomazánkou - oblíbenou pochoutkou veverek - a umístí se do nádobek v krmítkách, ke kterým mají přístup pouze ony. Ministr životního prostředí Richard Benyon nedávno prohlásil, že tento projekt by mohl pomoci vymýtit veverku šedou ve Velké Británii - aniž by ji musel zabíjet.





K dalším cílům antikoncepce patří jeleni. Kromě rozsáhlého ničení úrody a lesů, které způsobují, se jeleni podílejí na dopravních nehodách, při nichž se ročně zraní přibližně 700 lidí: někteří v důsledku srážky s vozidlem, jiní proto, že řidiči uhýbají, aby se vyhnuli srážce se zvířetem.



Byly vyvinuty vakcíny proti jelenům, ale stále přetrvávají problémy s jejich dodáváním cílovým skupinám.



Vývoj zvířecích orálních antikoncepčních prostředků sám o sobě nebude stačit k odstranění problémů, které představují konflikty mezi divokou zvěří a lidmi, připustila Massei: "Určitě však budou důležitým přínosem při řešení tohoto problému. Zásadní je, že máme příliš mnoho lidí a příliš mnoho zvířat, což způsobuje konflikty.



"Musíme kontrolovat počty způsobem, který má podporu veřejnosti, a to znamená spoléhat se na nesmrtící metody, které jsou u veřejnosti oblíbené."





Podrobnosti v angličtině ZDE

