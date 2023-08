Symbol, fakt a Blažkův stůl

28. 8. 2023 / Petr Haraším

čas čtení 9 minut

Aneb pár přátel stačí mít a je na světě líp

Papaláš moci

Kdo by snad pečlivě, natož bedlivě nesledoval slavné počiny Dona Pabla Blažka, od temného úsvitu kmotra eléva do temného soumraku kmotra kmeta, ten by snad mohl být i překvapen. Avšak ten, kdo občas zabrousil videm či sluchem do politických vod zatuchlých českých kalužin, ten překvapen vůbec nemůže být, nesmí být. Co lumpáren někteří politici nestihnou za celou svou politickou ekvilibristiku, a že se snaží, to stihne kmotr Blažek s přehledem a s prsty v nose za necelý měsíc pilné práce.

Každému pravdy, co jeho jest. Každý si dle libosti a politické dezorientace může vybrat, kterou pravdivou lež vezme na milost boží, ač v případě Blažek to bude velmi ošemetná záležitost. V podstatě není sporu o nastalé situaci. Na občanské upozornění z místa bydliště byl ministr Blažek spatřen, přistižen a shledán jasně lehkým v aktu paktu s letitým výsadkem nepřátelského ruského režimu. Pokud by někdo nevěděl, leč to se mi zdá velmi „nepravděpodobno“, ministr spravedlnosti vlády, jenž se denně zaštiťuje příkladnou pomocí týrané Ukrajině, dobrovolně s radostí z pozvání leze k českému zástupci ruských agresorů, aby se dobře bavil a kšefty domlouval.





Premiér přesvícený svatozáří pouti do Kyjeva, jež povinně každý pravicový, a tudíž jedině správný novinář musí v každém textu chválit, povídá pohádky, že sice chyba, ale ne zas tak velká, že setkání, ale jen a pouze náhodné, že hodina jako dobrý, pět hodin jako špatný, že potrestat, ale jen tak naoko, mírně pokárat, laskavě pohrozit, ale za příkladné kmotření u vzniku premiérské fialové pozice nikdy nerezignovat, natož snad nedejbůh hanebně odvolat.





Nešlo vůbec o zasedání dobré klientské paralelní vlády zrozené v pohnutém prosinci 2021, jak tomu odpovídají fakta a promluvy samotných aktérů, šlo přeci o symboly. Symboly poctivých setkání s nepoctivými existencemi, což je, jak houfně zaznělo z luhů a hájů potrefené strany moudrých straníků, denní chleba každého pracovitého politika každé pilné vládní strany.





Nepatrné pochybení za přistižení si zaslouží žlutou kartu, po které už prý víme, co následuje. Víme jediné, že za příští karambol neodpovědného ministra spravedlnosti dostane premiér Fiala rovnou tři červené a jednu fialovou a potáhne jako svého času premiér Nečas.





Premiérovy žluté pokusy o laškovné potrestání prohřešků ministra Blažka jsou jen mátožné náplasti na odvážné kňučení směšných koaličních stran působící jen do doby, kdy se Blažek zase někde s někým veřejně spustí.





I vy, Brutové?





Že je situace nadmíru vážná, se dalo vysledovat i u dua nekritických obhájců všech idiotských kroků vlády a premiéra státníka zvlášť. Není to tak dávno, kdy Šafr spílal Českému rozhlasu do bandy ničemů a veřejných škůdců, když Blažka označili občané ve výzkumu za hrobníka práva a spravedlnosti. Není to tak dávno, kdy Hovorková tančila tance kolem ultrapravicového ohně bídy a chudoby a radovala se, že na chudé, bídné, rozmazlené důchodce i rozmazlené studenty vláda konečně vzala bejkovec.





A teď Hovorková dokonce v náhlé uvědomělosti volá po vyhazovu ministra Blažka, pokud si chce Fiala uchovat zdání odpovědného politika. Fiala je dobrý premiér, bla, bla, ale Blažek ho stahuje do kmotří díry. Hovorková po dlouholetém popírání náhle objevila nehezkou dominanci kmotrů v ODS. Vidí i výsměšnou aroganci a nadutost ministra Blažka, vidí příšernou volební katastrofu 2025.





Ale Fiala není slabý, Fiala vyhrál sám volby, Fiala je lídr, co dostal historickou šanci zachránit naši zemi před nedemokratickým zlem…, a já dodávám, totálně se přitom historicky znemožnil.





Souhlasím s Hovorkovou, neboť je zřejmé, že, jako kdysi Kalousek s Nečasem, je to dnes Fiala s Blažkem, co k nám táhnou vší silou Babiše s noční můrou po boku a ti nás povedou zas do Putinova svazu. Maďarsko, Polsko, Slovensko a Česko vítejte zpět do pevných náručí obručí laskavého Kremlu.





Šafr, ač nekompromisní pravicový fanatik, rovněž ve víře zakolísal. Věří na bouřkovou slotu plnou krup, ale kárá papaláše Blažka za veřejnou schůzku s gaunerem Nejedlým coby druhým zákonným rodičem vládního pašalíku premiéra Fialy.





Mistr Šafr je zděšen Blažkovým opilým doznáním, jak se kalila pravicová vládní ocel a kdo byl oním farářem kropícím v baptisteriu vodkou a vybraným ovarem právě zrozené dítko navazující spolupráce.





Leč není to tak zlé, poněvadž je zde pochopení pro zákulisní kremelské handly, pokud odpovědně vedou k pravicové vládě, píše bezelstně hloupý šéfredaktor. Provinění přistiženého ministra není v paktování se s kremelským prostředím, ale nýbrž proto, protože prostě nedržel hubu.





On si totiž Šafr doteď myslel, že občané nic nevědí, že je vše zahaleno mlhou a pokryto vládní propagandou, na které se v projektu Pravý břeh podílí. Druhá největší chyba ministra spravedlnosti spočívá v neschopnosti si pohlídat justici, aby dala už pokoj nevinnému „Nečasi“. Třetí chybou je spřáhnutí se Blažka s Babišem, kterému nejde po krku, jak by si Babišem uražený žurnalista nejednou modlitbou k nenaslouchajícím nebesům přál. Šafr se přímo děsí, co příště Blažek může ještě vyžvanit.





Kritika ano, ale…





Nová tvář vydržela necelé dva dny. Muselo to být hodně velké mrzení a mohutné pravicové kárání, protože Šafr si uvědomil své chyby, napravil se a mnohé již pochopil. Šlo jen o špatný signál, nic víc, zní nezávislým fórem z pravicových popelnic.





Už ne zatoulaný ministr, ale Agresivní Novináři nezvládli práci a znovu poškodili nevinného. Je povinností správného soudružského patolízala upozornit na zlé činy. Pišme, volejme do redakcí a chtějme odpovědi a řešení zlovůle štvavých novinářů, vždyť oni a jen oni budou vinni návratem doby Babiš temna.





Šafr odvážně odhalil spiknutí novináře Valáška proti Blažkovi, proti vládě, proti všem demokraticky smýšlejícím. Za vším stojí Babiš, protože Valášek pro něj pracoval. Babiš je horší než Nejedlý a jeho loutkaři. Hotovo, máme vyřešeno. Fiala v suchu a Blažek na suchu.





Fabulacemi zpitý Šafr nedbal zásad správného notorika a dál požívá lahodného fabulačního moku kořeněného magickým kořením. Nevinného Blažka a kremelského velvyslance ohlásil Valáškovi někdo od Zemana, možná sám zhrzený Mynář, možná sám Nejedlý.





A jelikož Nejedlý Blažkovu nevinnou hubu vymáchal v Blažkových lžích, tak jde o zákeřnou hru. Jak jsem psal na sociálních sítích Valáškovi, má teď nejedlá ruská spojka obrovskou moc nad Blažkem, Fialou, nad celou vládou, celým demokratickým zřízením. Premiér Fiala si nedal pozor, uvěřil lháři Blažkovi a vydal veřejný příslib zvaný Blažkova nahodilost.





Žurnalista Šafr kuje, dokud je co. Proto konspirace a la Sputnik. Inu proruská kremelská partička nerada vidí podporu Ukrajiny, načež celou akci Blažek dovedně zinscenovala a vládu s premiérem poškodila. Vyvolala bouřku, vylákala ministra do krupobití, nabídla stůl i s Nejedlým a zákeřně nastražila vzteklé novináře od Babiše ze Seznamu.





Šafr během pár hodin zcela zapomněl na vlastní minulý článek. Už opět neví, že ministr české spravedlnosti je dlouhodobě styčný kmotr u zástupců ruské moci. Že s Nejedlým a Mynářem sestavili vládu politické změny, dohodli, co se bude dít, co se bude dodávat a kým a kdo se nebude za co stíhat.





Agent Nejedlý poslal zdravici Fialovi stran rozboru slova nahodilost a nahlásil, že se s Blažkem nenáhodně setkal zhruba tuhle nedávno. Z toho všeho mysliteli Šafrovi plyne, že stydět se má pouze Valášek, protože Blažka nenávidí.





Milion výmluv





Jak moc se přistižený a odhalený ministr Blažek cítí vinný, předvedl na početné demonstraci Milionu chvilek. Jako zástupce naduté vlády, jako nadutý Štěpán se vydal podat svá fakta, ač všichni vědí, krom premiéra Fialy, který také ví, ale nesmí to přiznat, že záměr není náhoda a že náhoda není nehoda. Zhýralý ministr nebyl shledán vhodným k projevu, nicméně pohádek kmotří babičky už fakt bylo dost, když je za humny Babiš, poslední volby a pád do tmy.





Haraším Petr Orlau

Pohledem nevidomého z veřejných zdrojů

Veškeré chyby jsou mé

0